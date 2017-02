Feierabend in Walldorf

Aus der Traum: Walldorfs vierter Elfmeterschütze Nicolai Groß Foto: Uwe Anspach/dpa - Bildfunk

Für die größte Überraschung in den ersten DFB-Pokal-Achtelfinals sorgten am Dienstag abend die Feierabendfußballer des FC-Astoria Walldorf. Die Amateure aus dem 16.000-Einwohner-Städtchen in der Kurpfalz hatten bereits den Zweitligisten VfL Bochum (4:3 n. V.) und das Bundesligaschlusslicht SV Darmstadt (1:0) aus dem Wettbewerb gekickt. Nun kam Arminia Bielefeld. Dafür, dass in der Regionalliga Südwest seit Wochen Winterpause ist, wirkten die Gastgeber gut aufgelegt. Wenn es brenzlig wurde, war auf ihren Keeper Jürgen Rennar Verlass.

Als der Favorit in der 53. Minute durch Tom Schütz in Führung ging, steckte Waldorf nicht auf, und tatsächlich fiel vor rund 4.000 Zuschauern im ausverkauften Stadionrund noch der Ausgleich. Man schrieb die 78. Minute. Marcel Carl, Sohn des früheren Karlsruher Bundesligastürmers Eberhard Carl, verlängerte einen weiten Einwurf mit dem Kopf ins lange Eck. In der Verlängerung ließ Bielefeld Großchancen liegen. Der wohl auch deshalb frustrierte Arminia-Mittelfeldmann Keanu Staude sah in der 116. Minute nach einem herben Foul Gelb-Rot. Eine Minute später kam es bei Waldorf zu einem historischen Wechsel. Benjamin Hofmann für Marcus Meyer – ein vierter Spielertausch in der Verlängerung, der erste im deutschen Fußball. Zählbares kam dabei nicht heraus.

Der Bielefelder Fabian Klos eröffnete das Elfmeterschießen mit einem Fehlversuch. Die ersten drei Walldorf-Schützen blieben am Punkt eiskalt, zwei spätere nicht, und so gewann Bielefeld das sechste DFB-Pokal-Elfertreten in Folge. »Einen Klassenunterschied habe ich nicht gesehen«, meinte Walldorf-Kapitän Timo Kern. »Wenn, dann am Anfang, aber hinten raus waren wir besser.« Im übrigen sei morgen »ein stinknormaler Mittwoch«. Getröstet wurde Kern vor laufenden Kameras von der Gattin des Sponsors und Stadionnamenspatrons Dietmar Hopp, der es in der nahen SAP-Zentrale zum Milliardär gebracht hat. Er hat dem Viertligisten ein hochmodernes Trainingsgelände vermacht, in den bezahlten Fußball wollen die Vereinsverantwortlichen aber nicht aufsteigen.

Bielefeld könnte im Viertelfinale wie 2015 auf Mönchengladbach treffen (damals kam es zum Elfmeterschießen, Ende siehe oben). Nach einem niemals gefährdeten 2:0 (2:0) bei Zweitligist SpVgg Greuther Fürth kann Dieter Hecking auf den besten Start eines Gladbach-Trainers zurückblicken: Vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden. »Es ist viel Feuer drin, wir verrichten alle sehr gute Arbeit. Wenn wir weiter so ackern, ist es schwer, gegen uns zu gewinnen«, sagte Christoph Kramer. Der war in der 18. Minute beim Stand von 1:0 brutal gefoult worden – Gegenspieler Ádám Pintér sah glatt Rot. Auch darum erinnerte der Gladbacher Abend an Spaziergangswissenschaften.

Hitziger verlief das Duell zwischen Hamburg und Köln. Die forsche Gangart des HSV war nicht zu erwarten gewesen. Der drittletzte der Liga gab Spieltempo und Rhythmus vor, erarbeitete sich Chancen am Fließband. Gleich zu Beginn stocherte Gideon Jung einen Ball über die Linie (5.), in der 75. Minute machte Bobby Wood den Sack zu. Berauscht titelte das Hamburger Abendblatt »Noch drei Siege bis Europa«.

Beim rundweg unansehnlichen 1:0-Heimsieg des FC Bayern gegen Wolfsburg schließlich war selbst das Duseltor von Douglas Costa (17.) nicht der Rede wert. Für den Aufreger des Abends hatte Bayern-Kapitän Philipp Lahm vor Anpfiff mit der Verkündung des Karriereendes gegenüber Sport-Bild gesorgt. Wie er es als angeblich normaler Mensch so lange bei diesem Klub aushalten konnte, verriet er nicht.