1971 sind die Straßen der nordirischen Metropole Belfast Tag und Nacht ein Schauplatz von Gewalt: »’71 – Hinter feindlichen Linien« Foto: ZDF/ Tat Radcliffe

Schleich-Fernsehen

Kabarett. Parodie. Unfug

Heute echte Menschen, Spaß und Tragik. Beim hervorragenden Helmut Schleich zu Gast ist die Kabarettistin und Schauspielerin Luise Kinseher. Und manch anderer.

BR Fernsehen, 21.00

Ringlstetter

Auch Hannes Ringlstetter ist ein begabter Mensch. Er begrüßt in seiner, ja mei, Personality-Show Udo Wachtveitl alias Franz Leitmayr, Gewichtheber und Olympiasieger Matthias Steiner sowie den Kabarettist und Schauspieler Stephan Zinner. Die Musik kommt von der Band »Ringlstetter«.

BR Fernsehen, 22.30

Menschen hautnah: Rainer sucht einen Nachfolger

Wenn der Familienbetrieb ­verkauft werden muss

Seit 35 Jahren ist Rainer Gresförder Besitzer eines Metallbaubetriebs. Als junger Mann hat er sich selbständig gemacht, ganz ohne Kapital und ohne fremde Hilfe. Heute führt er einen mittelständischen Laserbetrieb mit acht Angestellten. Er wird bald 60 Jahre alt und ist nicht mehr gesund. Ihn plagen Allergien, Atemnot und seit kurzem auch Herzrhythmusstörungen. Nun sucht er einen Nachfolger für sein Lebenswerk, denn er weiß: Der Stress im Betrieb ist Gift für seine Gesundheit. »Ich habe ja nicht 35 Jahre gekämpft wie ein Löwe, um so früh zu sterben.« Recht hat er!

WDR, 22.40

Lord of War

Waffenhändlerdrama, das man mal gesehen haben sollte. Denn wenn, wie es im Film heißt, jeder zwölfte Mensch auf der Welt eine Waffe besitzt, dann stelle sich die Frage: Wie bewaffnet man die anderen elf? Mit Nicolas Cage (Yuri Orlov), Jared Leto (Vitaly Orlov), Ethan Hawke (Jack Valentine), Bridget Moynahan (Ava Fontaine). USA 2005. Regie: Andrew Niccol.

Vox, 22.55

’71 – Hinter feindlichen Linien

Belfast, 1971: Die Einheit eines jungen englischen Soldaten wird nach Nordirland zur Unterstützung der Polizei abkommandiert. Schon der erste Einsatz endet in einer Straßenschlacht. Verletzt und von seiner Truppe getrennt versucht er, durch die nächtliche Stadt den Rückweg zu seiner Kaserne zu finden. Dabei sind ihm bewaffnete IRA-Aktivisten auf den Fersen. »’71« lief erfolgreich auf der 64. Berlinale sowie auf zahlreichen internationalen Festivals und gewann unter anderem einen »British Independent Film Award« in der Kategorie »Beste Regie« und in Deutschland den »Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke« (Bernhard- Wicki-Filmpreis). GB 2014. Regie: Yann Demange.

3Sat, 23.00