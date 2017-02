Kritik an »Salto rückwärts«

Kein Glyphosat, damit es weiterhin Schmetterlinge gibt – seit Mittwoch werden dafür Unterschriften gesammelt Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa- Bildfunk

Der Kampf gegen das Pflanzengift Glyphosat geht in die nächste Runde: Am Mittwoch gaben Nichtregierungsorganisationen aus mehreren Ländern den Startschuss für eine Europäische Bürgerinitiative gegen das Pestizid, das von der Internationalen Krebsforschungsagentur (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als »wahrscheinlich krebserregend beim Menschen« eingestuft wird. Dafür sammeln sie innerhalb von zwölf Monaten mindestens eine Million Unterschriften; in der BRD muss ein Quorum von 75.000 Unterstützern erreicht werden, in sechs anderen europäischen Ländern gelten ebenfalls Mindestteilnehmerzahlen. Hierzulande versuchen unter anderem Campact, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), das Pestizidaktionsnetzwerk (PAN Germany) und das Umweltinstitut München die Vorgaben zu erfüllen.

Um auf die Gefahren des Pflanzengifts hinzuweisen, erläuterte am Mittwoch in Berlin der Toxikologe Peter Clausing, dass die krebserregende Wirkung des Stoffes mittlerweile in etlichen Forschungen nachgewiesen worden sei. Er ist einer der Autoren eines PAN-Reports zum Thema und führte aus, dass der »Salto rückwärts« der Behörden in dieser Frage »im krassen Widerspruch zum Vorsorgeprinzip der EU stehe«. So werde etwa in fünf Studien mit Mäusen und zwei mit Ratten die krebserregende Wirkung in bezug auf elf verschiedene Tumortypen dargestellt. Trotzdem habe das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) diese Studien bei der Folgeeinschätzung ausgeschlossen, heißt es in dem Report. Dafür wurde es nicht nur von den PAN-Autoren kritisiert, sondern wie sie darlegen auch von weiteren Vertretern der Fachöffentlichkeit.

Ursprünglich stand die Wiederzulassung des Pestizids für 15 weitere Jahre 2016 auf der Agenda der EU-Kommission. Da es aber keine »qualifizierte Mehrheit« dafür gab, kam es zu dem Kompromiss, das Mittel erst mal für weitere 18 Monate auf dem Markt zu belassen. Ab Juni dieses Jahres steht die Wiederzulassung für einen längeren Zeitraum erneut auf der Tagesordnung der Kommission. Für Christoph Bautz, Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Campact, ist schon die Verschiebung der Abstimmung ein Erfolg, an den er anknüpfen will. Zumal die Gegenwehr nötiger wird. Unter anderem die Fusion der Chemiekonzerne Bayer und des Glyphosat-Herstellers Monsanto wird vorbereitet und mutmaßlich dazu führen, dass die Bemühungen der Industrie, die Unbedenklichkeit zu bescheinigen, verstärkt werden. »Es gibt also massive wirtschaftliche Interessen, die Zulassung zu erreichen«, so Bautz.

Dabei beschränken sich die Risiken nicht auf direkte Folgen für den Menschen. Auch die Artenvielfalt ist durch den zunehmenden Einsatz von Glyphosat in Gefahr, wie Hubert Weiger vom BUND darstellte: Da es sich um ein Totalherbizid handele, also ein Mittel, das alle Pflanzen abtöte, entziehe es vielen Insektenarten die Lebensgrundlage. »Von der sehr begrenzten Anwendung in der BRD, ausschließlich um Pflasterritzen sauber zu halten, hat es Glyphosat auf die offene Agrarlandschaft geschafft«, so Weiger. Hochgerechnet von den Verkaufszahlen werde das Pestizid auf etwa 45 Prozent der Ackerflächen in Deutschland ausgebracht. Das sei eine der Hauptursachen für den Rückgang der Artenvielfalt, da von den Insekten wiederum Vögel abhingen, etc. Außerdem gelange durch Bodenerosion der Wirkstoff auch in Gewässer. Dort habe er unabsehbare Folgen.

Die Europäische Bürgerinitiative, laut Bautz das »einzige direkt-demokratische Instrument der EU«, berechtigt die einbringenden Organisationen zu einer Anhörung im Europäischen Parlament in Anwesenheit der EU-Kommission. Diese muss dann zum Thema Stellung nehmen. Weitere Rechtsfolgen erwachsen aus der Unterschriftensammlung nicht, so dass die Organisatoren dadurch auch insgesamt den Druck auf die Kommission verstärken wollen, sich gegen Glyphosat zu entscheiden.