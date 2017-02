Rotlicht: Exportnation

Martin Schulz soll die Arbeiterklasse für die deutsche Vorherrschaft in der EU begeistern (Saarlouis, 3. Februar) Foto: Harald Tittel/dpa-Bildfunk

Im Mai 2010 hob der EU-Parlamentarier Martin Schulz (SPD) in einer Debatte um die »Euro-Rettungspakete« in Strasbourg hervor, dass es sich um eine Krise des Kapitalismus handle. Jahrzehntelang sei jeder, der sich gegen die Ideologie des Laisser-faire gewandt habe, beschimpft worden. Es habe sich jedoch herausgestellt, dass das System »pervers« sei. So sprach damals der heutige designierte Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende der SPD.

Der Kapitalismus in seinem »höchsten Stadium«, wie ihn Lenin 1917 charakterisierte, zeichnet sich dadurch aus, dass die Monopole in den »wenigen überaus reichen Länder, in denen die Akkumulation des Kapitals gewaltige Ausmaße erreicht hat« einen ungeheuren »Kapitalüberschuss« angehäuft haben. Dies ist ein wesentliches Merkmal der Zeitenwende zum Imperialismus.

In Deutschland wurde diese Entwicklung Anfang der 2000er Jahre beschleunigt. Die Bundesregierung des sozialdemokratischen Kanzlers Gerhard Schröder und die kapitaltreue Presse bezeichneten Deutschland als »kranken Mann Europas«. Zu »reform­unwillig« sei das Kabinett, hieß es, das Rentenniveau zu starr, die Lohnstückkosten zu hoch, Kapital floss in den Süden Europas, um dort eine kreditgetriebene Spekulation im Immobiliensektor aufzublasen. Dem setzte Schröder, der Genosse der Bosse, im Verbund mit den Unternehmerverbänden und großen Teilen der Gewerkschaftsspitze etwas entgegen: Die »Agenda 2010« machte den Weg frei für »Finanzprodukte« wie Hedgefonds, die es zuvor nur im Kapitalismus angloamerikanischer Prägung gegeben hatte. Das Lohnniveau wurde durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu Hartz IV abgesenkt. Unternehmen wurden durch niedrigere Steuersätze entlastet. Die Reallöhne stagnierten, in einem hochproduktiven Land. Durch diesen Wettbewerbsvorteil gelang es den hiesigen Kapitalisten, die Länder im Osten und Süden Europas niederzukonkurrieren. Die Warenausfuhren überstiegen die Importe 2016 um 310 Milliarden Dollar, damit exportiert Deutschland mehr Güter als jeder andere Staat der Welt.

Lenin schrieb: »Freilich, wäre der Kapitalismus imstande, die Landwirtschaft zu entwickeln, die jetzt überall weit hinter der Industrie zurückgeblieben ist, könnte er die Lebenshaltung der Massen der Bevölkerung heben, die trotz des schwindelerregenden technischen Fortschritts überall ein Hunger- und Bettlerdasein fristet – dann könnte von einem Kapitalüberschuss nicht die Rede sein.«

Schulz scheint ihn beim Wort zu nehmen. Im aktuellen Spiegel erklärt er, das Reformpaket aus dem Jahr 2003 sei »die richtige Antwort auf eine Phase der Stagnation« gewesen. »Aber wir haben auch Fehler gemacht«: »Wir hätten gleichzeitig den Mindestlohn einführen und Superreiche stärker belasten müssen.« Doch Lenin ließ solche Argumente, »die allgemein von kleinbürgerlichen Kritikern des Kapitalismus vorgebracht« werden, nicht gelten. Denn dann »wäre der Kapitalismus nicht Kapitalismus, denn die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung wie das Hungerdasein der Massen sind wesentliche, unvermeidliche Bedingungen und Voraussetzungen dieser Produktionsweise«. Der Kapitalüberschuss werde nicht zur Hebung der Lebenshaltung der Massen in dem betreffenden Lande verwendet – denn das würde eine Verminderung der Profite der Kapitalisten bedeuten –, sondern zur Steigerung der Profite durch Kapitalexport ins Ausland. »In diesen rückständigen Ländern ist der Profit gewöhnlich hoch, denn es gibt dort wenig Kapital, die Bodenpreise sind verhältnismäßig nicht hoch, die Löhne niedrig und die Rohstoffe billig.« Erinnern wir uns an die antikapitalistischen Worte des Herrn Schulz, sie klingen wie ein altes russisches Sprichwort: »Ei, schau doch, was das Möpschen kann, es bellt den Elefanten an.«