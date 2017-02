»Antihumane Fehlentwicklungen«

Früheres Hotel in Bautzen, in das Flüchtlinge einziehen sollten, nach Brandanschlag im März 2016 Foto: Ina Fassbender/Reuters

Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte bleibt konstant. Wie der Evangelische Pressedienst (epd) am Freitag berichtete, hat das Bundeskriminalamt (BKA) im vergangenen Jahr 970 Straftaten gezählt, die sich gegen Flüchtlingsunterkünfte richteten. Im Jahr 2015 waren insgesamt 1.031 solcher Delikte erfasst worden. Die Bundesländer meldeten aber für 2016 insgesamt 2.396 Straftaten, die sich außerhalb der Unterkünfte gegen Flüchtlinge richteten.

»Erschreckend hoch« blieb die Anzahl rechter Angriffe auf Einrichtungen für Asylsuchende auch in Sachsen, wie die dortige Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) am Donnerstag bekanntgab. 2015 wurden 118 entsprechende Straftaten gezählt, von denen 106 der »Politisch motivierten Kriminalität rechts« (PMK rechts) zuzuordnen sind, 2016 waren es 113, davon 100 »PMK rechts«, wie sich aus der Antwort der Staatsregierung auf die Quartalsanfrage Nagels ergibt. Derartige Attacken müssten gesellschaftlich geächtet werden, betonte Nagel: »Egal ob Propagandadelikt, Sachbeschädigung oder Brandanschlag: Es geht dabei um das Leben von Menschen.«

Nur 15 von 111 einschlägigen Ermittlungsverfahren aus dem Jahr 2015 hätten bisher zu Verurteilungen geführt, betonte Nagel. »73 Verfahren wurden eingestellt, das sind etwa 65 Prozent«, monierte sie. Um den Rechten und der weitgehend nationalkonservativen sächsischen CDU Paroli zu bieten, brachte die Linksfraktion am Donnerstag ihren Gesetzentwurf »Für ein tolerantes und friedliches Zusammenleben in einem weltoffenen Sachsen« in den Landtag ein. Darin fordert sie, nach Artikel 7 der Landesverfassung (»Menschenwürdiges Dasein als Staatsziel«) einen Artikel 7a einzufügen, der dem Schutz des friedlichen Zusammenlebens und der Gewaltfreiheit gewidmet werden solle. Aus den Artikeln 18 (»Gleichheitsgrundsatz«) und 116 (»Wiedergutmachung« für Opfer »nationalsozialistischer oder kommunistischer« Gewaltherrschaft) wollen die Linken das »historisch überholte Wort ›Rasse‹« streichen. Sie sollen umformuliert, »sexuelle Identität und die Behinderung bzw. Beeinträchtigung« ausdrücklich genannt werden. Gebhardt sagte zur Begründung, ein solches »Signal von Verfassungsrang« stünde dem Land gut zu Gesicht, da der Ruf Sachsens in den letzten zwei Jahren durch »antihumane Fehlentwicklungen« erheblichen Schaden genommen habe.