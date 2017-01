Foto: Reuters/STR New

Einen wunderschönen guten Morgen! Die letzten drei WM-Teilnahmen der »Canarinha«, der Auswahl Brasiliens, verliefen enttäuschend. Man sah eine Mannschaft ohne Teamgeist, ohne Identität, die bisweilen völlig spaßfrei agierte. Vieles deutet darauf hin, dass dieses Jammertal noch nicht durchschritten ist. Oder überraschen die Brasilianer alle und erringen kommendes Jahr in Moskau (keine 500 Tage mehr bis zur WM) 60 Jahre nach dem ersten WM-Triumph den sechsten Titel?

Der »Maracanazo«, die als nationale Tragödie empfundene Niederlage gegen Uruguay im De-facto-Finale der WM 1950, führte nicht dazu, dass Brasilien sein fußballerisches Selbstverständnis in Frage stellte, das im wesentlichen darauf basierte, individuelles Können über das Kollektiv zu stellen. Kritisiert wurde lediglich, dass in der »Seleção« fast nur Kicker aus Río de Janeiro (überwiegend vom CR Vasco da Gama) spielten. Diese galten als undiszipliniert und ihren Kollegen aus São Paulo physisch unterlegen. Die WM 1954 in der Schweiz schien das zu bestätigen. Brasilien wurde im Viertelfinale von dem ultradynamischen ungarischen Team mit 4:2 besiegt. Auch bei der von den schlechten Verlierern angezettelten Massenschlägerei auf dem Platz zogen sie den kürzeren.

Physisch war den Europäern offenbar nicht beizukommen, deren Professionalität während des Wettbewerbs den Trainingsstab der Canarinha beeindruckte. Paulo Machado, Delegationschef für die WM 1958 in Schweden, bastelte ein 60seitiges Dossier zusammen, in dem den brasilianischen Zauberfüßen bis dato kaum bekannte Themen erörtert wurden, etwa Spielvorbereitung, psychologische Faktoren und Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit. In der Folge wurden den Brasuca-Kickern Medikamente gegen Darmparasiten verschrieben, Zähne gezogen und Spielern wie Pelé, Orlando und Garrincha die Mandeln entfernt, damit in Skandinavien erst gar keine Atemnot aufkam.

Trainer Feola arbeitete ein innovatives 4-2-4 System aus, und die Stars Nilton Santos, Bellini und Didí überzeugten ihren Übungsleiter, Garrincha und den erst 17jährigen Pelé spielen zu lassen. Ab dem dritten WM-Spiel standen sie in der Startelf. Es war der Beginn des Mythos einer Seleção, die nicht nur von Sieg zu Sieg zog, sondern auch ihre Anhänger zu frenetischen Beifallsstürmen hinriss. Feolas 4-2-4 entwickelte sich rasch zu einem noch gewagteren 3-2-5 System: Orlando war aus der Abwehr ins Mittelfeld gerückt und der Mittelfeldspieler Didí dirigierte fortan das Überfallkommando, das Pelé, Vavá, Garrincha und Zagallo komplettierten. So wurde Brasilien erstmals Weltmeister.

Bei der WM 1962 in Chile verletzte sich Pelé zu Beginn des Wettbewerbs. Brasiliens Spiel lief nun alleine über Garrincha, der Unglaubliches leistete. Bis heute gilt er neben Maradona als einziger Spieler, der fähig war, eine WM quasi alleine zu gewinnen.