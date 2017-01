Gröllmann, Gass

Dass vor bald 70 Jahren die Junge Welt gegründet wurde, war einer Neuorientierung in Ostdeutschland geschuldet, die auch linke Künstler aus ganz Deutschland erst in die SBZ und dann die DDR zog. Zu ihnen zählte der Maler, Bühnenbildner und Kommunist Otto Gröllmann aus Hamburg, der 1948 mit Frau und Kind dem Ruf Willi Bredels folgte. Das Theaterleben des sozialistischen Deutschlands prägte er erst in Schwerin, dann jahrzehntelang in Dresden. Tochter Jenny wurde Schauspielerin am Berliner Maxim-Gorki-Theater, bemerkenswerte Rollen bei Film und Fernsehen, beginnend mit Konrad Wolfs »Ich war neunzehn« (1967/68), machten sie populär. Das Berliner Kino Toni zeigt am 8. Februar anlässlich von Gröllmanns 70. Geburtstag (Sonntag) das Filmporträt »Ich will da sein. Jenny Gröllmann«, das auch viele frühe Privataufnahmen aus dem Archiv ihres Jugendfreundes Michael Weidt enthält. Dabei sind nicht nur Regisseurin Petra Weisenburger, sondern auch Tochter Anna Maria Mühe aus der Ehe mit Ulrich Mühe. Es war eine Verbindung, die glücklich begann und mit harten gegenseitigen Beschuldigungen und Klagen endete. Jenny Gröllmann starb 2006.

Als die Junge Welt ihren ersten Geburtstag beging, zog Karl Gass (der später bis ins hohe Alter immer mal wieder für sie schreiben sollte) gerade von Köln nach Ostberlin. Da war der gebürtige Mannheimer 31. 1940 war er Deutscher Meister mit dem Ruder-Achter geworden und hatte anschließen an die Front gemusst. Nach dem Krieg arbeitete er ebenso wie Karl-Eduard von Schnitzler für den Rundfunksender NWDR in Köln, wo seine Bemühungen, die Nazivergangenheit aufzuarbeiten, bei seinen Vorgesetzten auf taube, besser: rote Ohren stießen. Er wurde weggemobbt.

In Berlin kommentierte er für den Berliner Rundfunk und arbeitete bei der DEFA mit den Dokumentarfilmern Andrew Thorndike und Joop Huisken zusammen. Der Film »Turbine I« über eine Schnellreparatur im Kraftwerk Zschornewitz wurde 1953 ein künstlerischer Erfolg, der Gass bestätigte. Er wurde 1955 Mitbegründer des Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche, auf der seine Filme später mehrfach ausgezeichnet werden sollten, und die ihm 1989 eine Retrospektive widmete. Natürlich lief dort auch sein großer Publikumserfolg »Das Jahr 1945« über die letzten 100 Tage des Zweiten Weltkriegs. Mit zwei Millionen Zuschauern wurde der Film der meistgesehene des Jahres 1985 in der DDR. Als unverbesserlicher Aufklärer nahm er später in seinen Büchern den neuen Preußenkult der 90er Jahre aufs Korn, etwa am Beispiel der Garnisonkirche zu Potsdam. Am 29. Januar 2009 starb Gass kurz vor seinem 92. Geburtstag in Kleinmachnow.