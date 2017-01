Bremer Planungsstau

Teile von Offshore-Windkraftanlagen bereit zur Verschiffung in Bremerhaven. Mit einem fertigen OTB soll das effektiver möglich sein Foto: Ingo Wagner/dpa

Der Streit über den in Bremerhaven in der Wesermündung geplanten Spezialhafen für den Umschlag von Offshore-Windkraftanlagen dürfte sich deutlich länger hinziehen als von den Planern erwartet: Das Oberverwaltungsgericht Bremen (OVG), bei dem der Rechtsstreit derzeit anhängig ist, hat – ungewöhnlicherweise, sagen Juristen – die Prozessparteien zu einem weiteren Erörterungstermin eingeladen.

Vor knapp zehn Jahren begann die Landesregierung des Zwei-Städte-Staats Bremen mit der Planung einer 500 Meter langen Schwerlastkaje im Mündungstrichter der Unterweser (jW vom 22. August 2015). Über diesen »Offshore-Terminal Bremerhaven« (OTB) sollten ansässige Windkraftanlagenbauer günstig Bauteile verschiffen können. Trotz massiven politischen Drucks gab es von Anfang an erheblichen Widerstand gegen das Projekt. Nach mehreren vergeblichen Ausschreibungen wurde das eigentlich als privatwirtschaftlich geplante Vorhaben kurzerhand zu einem staatlich finanzierten umgewidmet. Derweil reduzierte der Bund den Offshore-Windkraftausbau drastisch, viele lokale Offshore-Unternehmen als potentielle Nutzer schlidderten entweder in die Pleite oder mindestens in »marktbedingte« Krisen durch Fusionen, Übernahmen, Rationalisierungen. Ein Regional- und Sportflughafen wurde aufwendig geschlossen, um Platz zu schaffen. Wirtschaftsexperten, Steuerzahlerbund und etliche andere bezweifeln bis heute Sinn und Nutzen. Den Senat der Hansestadt focht das alles nicht an, die Planung wurde weiter vorangetrieben.

Auch Bedenken von Naturschützern wurden ignoriert, obwohl deren Kompetenz und Zähigkeit aus dem Streit um die Flussvertiefungen hätten bekannt sein sollen. Prompt zog der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) vor Gericht, errang im erstinstanzlichen Eilverfahren einen Baustopp – und einen Achtungserfolg: Die Verwaltungsrichter äußerten grundsätzliche Zweifel, ob denn Bremen überhaupt dieses Vorhaben planen dürfe. Schließlich gehe es neben naturschutzfachlichen Aspekten auch um Eingriffe in die Bundeswasserstraße Weser, für die aber seien der Bundesverkehrsminister und die ihm untergeordnete Wasser- und Schiffahrtstraßenverwaltung zuständig (jW vom 26. Mai 2016).

Nun hat das OVG nicht nur Kläger und Beklagte, sondern auch Vertreter des Bundes zum überraschenden, neuen Erörterungstermin geladen. Zum einen dürfte dieser Schritt des Gerichts nicht nur dessen erwartete Entscheidung weiter verzögern, sondern auch nachgelagerte Verfahrensschritte bis hin zum Bundesverwaltungsgericht. Zum anderen, so Kenner des Verfahrens, könnte die fokussierte Prüfung der Zuständigkeitsfrage das Gesamtprojekt zum Scheitern bringen; denn ob der Bund irgendein Interesse daran hat, für die Bremer eine Kaje zweifelhaften Nutzens zu planen und mitzufinanzieren, ist mehr als ungewiss.

Kein Wunder also, dass in Bremens Regierung und Verwaltung die Nerven blank liegen. Der Grüne Joachim Lohse ist als Bau- und Umweltsenator verantwortlich, die Grünen indes längst – trotz Koalition mit der SPD – auf OTB-nein-danke-Kurs. Für den aus Bremerhaven stammenden Sozialdemokraten Martin Günthner als Hafen- und Wirtschaftssenator hingegen ist der OTB unverzichtbar. Er war es, der nach Scheitern der Privatausschreibungen den Bau zu einem Vorhaben der staatlichen Hafengesellschaft »Bremenports« gemacht hat. Und er hat maßgeblich zur Kür des mehrheitlich staatseigenen Logistikunternehmens BLG als künftigem OTB-Betreiber beigetragen, als sich auch dafür in weiteren Ausschreibungen kein privater interessierte.

Vor diesem Hintergrund sorgen jüngste Berichte für zusätzliche Würze im Streit über das Projekt: Die angeblichen OTB-Baukosten in Höhe von 180 Millionen Euro – Kritiker hatten sie schon früh bezweifelt – sollen maßgeblich aus Profiten staatlicher Unternehmensbeteiligungen finanziert werden. Dumm nur, dass die Landesbank sich durch Schiffskredite ruiniert und die Schiffahrtskrise die BLG geschwächt hat. Das in Haushaltsnotlage befindliche Land Bremen wird also die Löcher mit Mitteln stopfen müssen, die dann an anderer Stelle fehlen. Bislang wurden schon knapp 24 Millionen Euro für Planung, Gutachten, Kampfmittelräumung und andere Vorbereitungen ausgegeben, weitere Zahlungen erhalten die beauftragten Bauunternehmen als Ausfallhonorar wegen des gerichtlichen Baustopps. Zudem verblüffen Äußerungen aus der Wirtschaftsbehörde, wonach im Falle eines Verzichts auf das Projekt OTB oder bei Stopp per Gerichtsurteil die BLG Schadensersatz für entgangene Gewinne fordern könne. Eine skurrile Debatte, nicht allein, weil es dabei ja um ein Verschieben von Geldern aus einem staatlichen Topf (Senat) in einen anderen (BLG) ginge. Vielmehr stellen Kritiker des Vorhabens die Frage, warum ein Senator wie Günthner noch im Amt bleiben darf, wenn er doch trotz unüberhörbarer Zweifel am OTB mit der BLG einen Betreibervertrag vereinbart, der solche Ersatzleistungen möglicherweise vorsieht. Die BLG übrigens hat diese Darstellungen der Wirtschaftsbehörde bislang als unbegründet zurückgewiesen.