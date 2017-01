Die von ver.di herausgegebene Zeitung Wirtschaftspolitik aktuell veröffentlichte am Montag einen Text zur Steuerbelastung in der Bundesrepublik:

Reiche können mehr zahlen! Seit 1998 hat sich die Steuerbelastung der ärmeren Haushalte erhöht, die der Reichen wurde geringer. Denn die rot-grünen und die schwarz- roten Koalitionen haben den Spitzensteuersatz gesenkt und indirekte Steuern erhöht.

Immer wieder heißt es, dass die oberen zehn Prozent über die Hälfte der Steuern zahlen. Verschwiegen wird, dass dabei nur die Einkommensteuer gemeint ist. Dass die oberen zehn Prozent durch sie stärker belastet werden, ist aber gerecht: Sie beziehen schließlich über ein Drittel der gesamten Einkommen. Doch die weniger Begüterten zahlen weit überproportional Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer und andere indirekte Steuern. Insgesamt trägt das reichste Zehntel nur gut 40 Prozent der Steuern. Rechnet man die Sozialbeiträge mit, ist es sogar nur ein Drittel.

So liegt die Steuerbelastung des oberen Zehntels mit 31 Prozent kaum höher als die des ärmsten. Selbst das reichste Prozent mit über 10.000 Euro Monatseinkommen pro Person zahlt nur 40 Prozent Steuern. Und die tatsächliche Belastung ist sogar noch niedriger, da ihre Einkommen und Vermögenszuwächse nur unvollständig erfasst werden.

ver.di fordert mehr Steuergerechtigkeit. Untere und mittlere Einkommensgruppen müssen entlastet werden. Die sehr hohen Einkommen und großen Vermögen können und müssen wieder mehr beitragen. Denn einen armen Staat können sich nur die Reichen leisten.

Die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) berichtete am Montag über eine ihr vorliegende Stellungnahme des DGB zum Gesetzentwurf von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) für Wege aus der sogenannten Teilzeitfalle:

Nach dem Entwurf von Nahles soll das gesetzliche Recht auf Rückkehr in eine Vollzeitstelle nur dann gelten, wenn der Arbeitgeber mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt. Der DGB kritisiert, die Klausel habe zur Folge, »dass insbesondere Frauen, die in kleinen Betrieben überproportional vertreten sind und häufig in Teilzeit arbeiten, ihre Arbeitszeitwünsche nicht durchsetzen können«. Das verfestige die strukturelle Benachteiligung von Frauen und konterkariere das Ziel des Gesetzes, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach forderte statt dessen »ein Recht auf befristete Teilzeit, unabhängig von der Betriebsgröße und dem Anlass«.

Buntenbach erläuterte, es gebe viele legitime Gründe oder Anliegen, zeitweise kürzertreten zu wollen, etwa Weiterbildung, ein Ehrenamt oder mehr Zeit für die Kinder: »Niemand sollte dabei Gefahr laufen, in der Teilzeitfalle steckenzubleiben. Deshalb ist ein Rückkehrrecht zur Vollzeit so wichtig – für Frauen, aber gerade auch für Männer«, so die Gewerkschafterin in der NOZ.

Unter der »Teilzeitfalle« wird verstanden, dass viele Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit reduziert haben, später häufig in der Teilzeitarbeit steckenbleiben. Meist geht es um Frauen. In Deutschland arbeiten laut DGB 14 Millionen Menschen in Teilzeit. Vier von fünf der Teilzeitbeschäftigten (elf Millionen) sind Frauen. Das Recht auf eine befristete Teilzeit soll laut Nahles grundsätzlich für alle Arbeitnehmer und nicht etwa nur für Eltern und für pflegende Angehörige gelten. (…)