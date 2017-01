Die Linke fasst wieder Fuß

Benoît Hamon nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Kandidatenkür am Samstag in Paris Foto: REUTERS/Christian Hartmann

Drei Monate vor der Präsidentschaftswahl kommt Frankreichs politische Linke offenbar langsam auf die Beine. Mit der Wahl Benoît Hamons zum Spitzenkandidaten sind nun wohl auch die Kräfteverhältnisse im Parti Socialiste (PS) zugunsten des linken Flügels geklärt. Hamons Gegner, der bisherige Ministerpräsident Manuel Valls, erreichte am Sonntag bei den nun abgeschlossenen Vorwahlen des PS nur 41,3 Prozent der mehr als zwei Millionen abgegebenen Stimmen, Hamon kam auf knapp 59 Prozent. Eine klare Absage der linken französischen Wählerschaft an die von Valls und Staatspräsident François Hollande in den letzten fünf Jahren versuchten wirtschaftsliberalen Ausrichtung des PS nach englischem und deutschem Vorbild.

Hamon versäumte es am Sonntag abend nicht, sich nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses sofort an die Spitzenkandidaten der Ökologen und des Parti de Gauche (Linkspartei) zu wenden. Seinem ehemaligen PS-Genossen Jean-Luc Mélenchon, der sich bereits vor einem Jahr zum Präsidentschaftsbewerber des Parti de Gauche erklärt hatte und Ende April auch mit der Unterstützung des Parti Communiste (PCF) ins Rennen gehen wird, bot Hamon an, »gemeinsam eine Regierungsmehrheit zu konstruieren«. Mélenchon äußerte sich am Wochenende vorsichtig und erklärte lediglich, der Sieg des PS-Linken gegen Valls sei »eine neue Demonstration für die kulturelle Hegemonie« seines eigenen (Mélenchons, jW) Wahlprogramms. Hamon schloss in sein Angebot auch den Grünen Yannick Jadot ein, nicht aber den ehemaligen Wirtschaftsminister im Kabinett Valls, Emmanuel Macron. Der marschiert seit seinem Rücktritt im vergangenen August mit einer eigenen wirtschaftsfreundlichen Partei namens »En marche!« (Los geht’s) in Richtung Präsidentschaft.

Hamons Erfolg stützte sich nach Ansicht der meisten politischen Kommentatoren nicht so sehr auf sein allgemein als »Utopie« abqualifiziertes Wahlprogramm, sondern auf die breite Ablehnung der Person seines Widersachers Valls und des von diesem als »Realpolitik« verkauften Law-and-Order-Kurses. Wie der Pariser Essayist Olivier Le Naire in der vergangenen Woche angemerkt hatte, habe Valls – »kaum war er als Ministerpräsident abgetreten – im Grunde nichts anderes versprochen, als eine seit fünf Jahren (erfolglos) durchgesetzte Politik fortzuführen«.

Im Gegensatz zu Hollande und Valls bietet Hamon der linken Wählerschaft einen neuen Kurs an, der auf zwei Hauptprogrammpunkten basiert: der Rückkehr zu einer klar gegen den herrschenden Finanzkapitalismus gerichteten Gesellschaftspolitik und dem Versuch, durch Einführung eines allgemeinen Grundeinkommens die Lohnabhängigen vom Druck einer derzeit täglich drohenden Erwerbslosigkeit zu befreien. Mit Hamon hat in Europa zum ersten Mal der Spitzenkandidat einer Regierungspartei die Idee eines allgemeinen Grundeinkommens in sein Wahlprogramm aufgenommen. Von seinen Gegnern als »Traum« oder zu belächelnde »Utopie« verschrien, verteidigt der neue starke Mann des PS sie damit, dass in Zeiten von Digitalisierung, Robotisierung und Prekarisierung der Gesellschaft »neue Wirklichkeiten« in Betracht zu ziehen seien und der sogenannte Traum eben Realität werden müsse.

Hollandes und Valls’ Versuch, die eigene Partei nach dem Vorbild der deutschen SPD neu zu orientieren und mit der Durchsetzung eines neuen Arbeitsrechts im vergangenen Jahr auf einen wirtschaftsliberalen Kurs zu zwingen, darf inzwischen als gescheitert gelten. Valls sei »der Herzkandidat der Sozialdemokratie« gewesen, kritisierten am Sonntag selbst erklärte Anhänger des vorherigen Ministerpräsidenten. Sein Präsident Hollande, 2012 noch von der gesamten politischen Linken des Landes gefeierter Sieger gegen den rechtskonservativen Vorgänger Nicolas Sarkozy, sei »nicht mehr zu verkaufen« gewesen, ließ der Valls-Anhänger und Abgeordnete Philippe Doucet am Sonntag wissen. »Der Typ hat in fünf Jahren nichts gestemmt, den Franzosen nichts erzählt – es war unmöglich, dorthin zurückzukehren.«