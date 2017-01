Flüchtling und Kollege

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (Bildmitte, 15. Dezember 2016) Foto: Sven Hoppe/dpa

Bayerns Innenminister verbreitet Angst und Schrecken. Nach den Abschiebungen junger Afghanen sorgen sich Pflegefamilien hierzulande nach Angaben von Sozialverbänden um die Zukunft ihrer afghanischen Pflegekinder, meldete dpa am Montag. »Viele unserer Pflegeeltern haben jetzt Angst vor der Abschiebung der jungen afghanischen Männer«, sagte etwa der Leiter des Pflegekinderdienstes der Diakonie Rummelsberg bei Nürnberg, Benno Schlag. In dem Ort werden derzeit 30 Familien betreut, die unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als Pflegekinder aufgenommen haben. Etwa die Hälfte davon seien junge Afghanen. Zwar seien die Asylverfahren der meisten von ihnen noch nicht abgeschlossen, da aber die Anerkennungsquote für afghanische Asylbewerber zuletzt stark gesunken sei, sorgten sich die Familien um die Zukunft ihrer demnächst erwachsen werdenden Pflegekinder, sagte Schlag gegenüber dpa.

Das bayerische Innenministerium legt den Flüchtlingen Steine in den Weg, wo es nur kann. Bayern werte bereits die Beschaffung eines Passes für eine mögliche Ausreise als Vorbereitung auf eine Rückkehr ins Herkunftsland – und damit als Hinderungsgrund für eine Ausbildung, sagte Schlag gestern dem Onlineportal des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. »Viele Pflegefamilien wissen jetzt gar nicht, ob ihre Jungs im nächsten Sommer eine Lehre beginnen können.« Diese Ungewissheiten haben nach Schlags Angaben dazu geführt, dass inzwischen viele deutsche Familien zögerten, einen jungen Flüchtling als Pflegekind aufzunehmen. Dass sie abgeschoben werden sollen, erfahren Asylbewerber oft erst wenige Stunden vor dem Ausreisetermin. Gegenüber jW erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag: »Um die Maßnahmen nicht zu gefährden, werden zukünftige Termine im übrigen grundsätzlich nicht vorab bekannt gegeben.«

Nach den Sammelabschiebungen vom 23. Januar hatte Joachim Herrmann (CSU) erklärt: »Es handelte sich um alleinstehende junge Männer, unter denen auch Straftäter waren.« Also alles Kriminelle? Die IG Metall widersprach am Freitag. Unter den Ausreisepflichtigen habe sich auch der Münchner Musiker Ahmad Pouya befunden. Pouya kam 2015 nach Deutschland, trat als Hauptdarsteller in der bayerischen Landeshauptstadt in der Flüchtlingsoper »Zaide« auf und engagierte sich bei der IG Metall als Flüchtlingsbetreuer. Sämtliche Versuche, die Abschiebung zu verhindern, seien durch die bayerischen Behörden verhindert worden, erklärte die IG Metall am Freitag. In Afghanistan drohe Pouya die Ermordung durch die Taliban. Aus dem Land war er vor acht Jahren geflohen, nachdem sein Haus mit Granaten beschossen wurde.

Pouyas Kollege Albert Ginthör, Geiger des Staatstheaters am Gärtnerplatz, begleitete ihn nach Kabul, um ihm zu helfen. »Wir wurden am Flughafen privat abgeholt und kamen die ersten Stunden in einer kleinen Wohnung unter. Doch dann wurde es den Gastgebern zu gefährlich, da wir von Nachbarn gesehen wurden und sich so etwas schnell herumspricht«, erklärte Ginthör der Augsburger Allgemeinen am Montag. Beide hatten Angst vor Lösegelderpressern. »Entführung ist in Afghanistan ein Geschäft. Ein Europäer treibt die Preise gewaltig nach oben.« Die IG Metall erklärte, Pouya halte sich an einem geheimen Ort auf. Sowohl die deutsche Botschaft als auch das Goethe-Institut hatten Ginthör geraten, aus Sicherheitsgründen Afghanistan schnell wieder zu verlassen.

Gegenüber jW erklärte DGB-Bundesvorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Montag: »Wir teilen die Empörung der IG Metall Bayern über die Abschiebung des Kollegen nach Kabul. Die Lage in Afghanistan ist keineswegs sicher. Es ist nicht zu verantworten, Geflüchtete, die in Deutschland Schutz gesucht haben, dorthin abzuschieben.«