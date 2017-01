»Stadt ist verpflichtet, sie unterzubringen«

Foto: Marcus Brandt/dpa

Hamburg rühmt sich, deutschlandweit das größte Winternotprogramm für Obdachlose zu unterhalten. Dort könne jeder Wohnungslose ohne Papierkram anonym übernachten. Tatsächlich werden offenbar vor allem osteuropäische Obdachlose vor die Tür gesetzt. Was passiert da?

Hamburg hat tatsächlich das größte und bisher auch qualitativ beste Programm zum Erfrierungsschutz. Fakt ist aber auch, dass das Winternotprogramm deswegen so groß ist, weil die Stadt unterjährig ihrer Unterbringungsverpflichtung gegenüber obdachlosen Menschen nur ungenügend nachkommt. Über das, was zur Zeit genau passiert, gibt es unterschiedliche Berichte. Nach unserem Kenntnisstand werden seit diesem Winter insbesondere Wohnungslose aus Rumänien dazu gedrängt, Ausweispapiere vorzuzeigen. Anschließend werden sie offenbar intensiv über ihre Herkunft befragt und zur Heimreise aufgefordert, wenn in ihren Papieren eine Heimatadresse angegeben ist. Die Stadt spricht von »motivierender Rückkehrberatung«.

Wie freiwillig sind die Gespräche?

Nach Auskunft der Stadt finden diese Befragungen flächendeckend statt. Von daher scheinen sie obligatorisch zu sein. Zudem haben sie einen eindeutig inquisitorischen Charakter. Die Stadt bestreitet, dass Weigerungen sanktioniert werden, doch nach unseren Informationen ist dies des öfteren vorgekommen. Mindestens in dem Sinne, dass den Obdachlosen signalisiert worden ist, dass sie im Winternotprogramm nichts zu suchen haben.

Die Sozialbehörde gibt an, wer etwa in Rumänien eine Wohnung habe, könne Finanzhilfe für die Rückreise beantragen.

Die Stadt argumentiert, wer eine Heimatadresse habe, sei hier »freiwillig obdachlos« und müsse nicht untergebracht werden. Nach unserer Auffassung ist das rechtlich nicht gedeckt. Das Sicherheits- und Ordnungsgesetz verpflichtet die Stadt, Obdachlose unterzubringen, wenn Gefahr für Leib und Leben droht. Juristisch umstritten ist, ob eine Heimatadresse gleichbedeutend ist mit einer benutzbaren Wohnung und ob damit der sogenannte »Selbsthilfevorrang« greift. Das müsste ernsthaft geprüft werden, die Stadt darf sich nicht einfach per Rückfahrkarte von der Unterbringungsverpflichtung freikaufen. Aber unabhängig davon, ob die Stadt diese Pflicht hat oder nicht: Es gibt auch eine sozialpolitisch-humanitäre Verantwortung für obdachlose Menschen. Die meisten Menschen haben sich aus purer Existenznot auf den Weg nach Hamburg gemacht. Sie migrieren nach dem Motto der Bremer Stadtmusikanten: »Etwas Besseres als den Tod finden wir überall.«

Weiter sagt die Behörde, wer hier bleibe, könne ja in einer Wärmestube übernachten.

Eine Übernachtung in der Wärmestube, auf Stühlen, ohne Bett und Schlafmöglichkeit, ist definitiv keine Unterbringung, wie es das Gesetz verlangt.

Die Stadt verweist auch auf Rumänen, die zurückgekehrt seien. Was ist davon zu halten?

Sicherlich gibt es Menschen, die etwa nach Rumänien zurückgekehrt sind. Die spannende Frage ist, ob und wie schnell die wieder in Hamburg auftauchen. Solange das Wohlstandsgefälle in der EU so eklatant ist, werden wir auch eine innereuropäische Armutswanderung haben.

An den vielen Zelten im Zentrum im Sommer war es abzulesen: Die Obdachlosigkeit in Hamburg hat stark zugenommen. Wie sind die Zahlen, woran liegt das und was für ein Zusammenhang besteht mit der Wohnungsnot in der Stadt?

Wir gehen von zur Zeit etwa 2.000 Menschen aus, die obdachlos auf der Straße leben. In Unterkünften, Übernachtungsstätten, Hotels und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege leben noch einmal 4.100 Personen. Und wenn man die Flüchtlinge in den Unterkünften dazuzählt, die längst wohnberechtigt sind, dann haben wir zur Zeit in Hamburg 13.000 wohnungslose Menschen. Das ist der deutlichste Ausdruck für die Wohnungsnot in dieser Stadt. Hamburg ist relativ früh und umfangreich wieder in den öffentlich geförderten Sozialwohnungsbau eingestiegen. Das war und ist gut. Aber der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf diesen unmittelbar wohnungslosen Menschen. Hier braucht es eine soziale Umsteuerung der Wohnungspolitik – sowohl im Wohnungsneubau wie auch bei den Zugängen für wohnungslose Menschen zum Wohnungsbestand.