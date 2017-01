Rückwirkung auf KPD-Verbot

Zu jW vom 18. Januar: »Alles erlaubt außer Kommunismus«

Interessant ist, dass das Verfassungsgericht selbst Bezug auf das KPD-Verbot nimmt: »An der abweichenden Definition im KPD-Urteil, nach der es einem Parteiverbot nicht entgegenstehe, wenn für die Partei nach menschlichem Ermessen keine Aussicht darauf besteht, dass sie ihre verfassungswidrige Absicht in absehbarer Zukunft werde verwirklichen können (…), hält der Senat nicht fest.« Daraus sollte zwingend resultieren, dass das KPD-Verbotsurteil umgehend aufgehoben werden muss, die noch lebenden Mitglieder entschädigt und das konfiszierte Eigentum zurückgegeben werden müssen. Das Verfassungsgericht hat nun Gelegenheit zu beweisen, dass es bei seinem Urteil tatsächlich allein aus verfassungsrechtlichen Erwägungen gehandelt hat. (…)

Peter Andreas Schöbel, per E-Mail

Frisches Gesicht für Untaten

Zu jW vom 19. Januar: »Für die Geschichtsbücher«

Tatsächlich kann man nur spekulieren, »wes Geistes Kind« Obama wirklich ist (…), ob sich in seinen letzten Amtshandlungen ein »Gesinnungswandel« andeutet (…). Vielleicht ist ja außer mir noch anderen (…) eine Szene aus seinem ersten Wahlkampf gegen seine damalige Konkurrentin Hillary Clinton in Erinnerung, als er öffentlich von einem Umgang mit Kuba »in beiderseitigem Respekt« sprach und Clinton ihm sinngemäß riet, seine Zunge zu hüten, um nicht »ermordet« zu werden. (…) Vielleicht erinnert man sich daran, welcher Verrenkungen es bedurfte, in 18monatigen Geheimverhandlungen (…) die Freilassung der letzten drei der »Cuban Five« (…) zu erreichen. Konnte Obama die Wahlen vielleicht nur gewinnen, weil der mafiöse Staatsapparat nach George W. Bush (…) ein frisches, glaubwürdiges Gesicht brauchte? (…)

Josie Michel-Brüning, per E-Mail

Getrennt marschieren ...

Zu jW vom 21./22. Januar: »›Thema innere Sicherheit nicht AfD überlassen‹«

Seit 2011 verfolgt die Bundesregierung das Ziel (…) des Sturzes der syrischen Regierung. Während ihre »Partner« auf Terrorgruppen setzen, (…) hat die Bundesregierung auf EU-Ebene umfassende Wirtschafts- und Finanzsanktionen durchgesetzt. Mit ihnen wurde die Wirtschaft Syriens zum Erliegen gebracht. Massenarbeitslosigkeit und Verelendung sollen die Bevölkerung erklärtermaßen zum Aufstand gegen die eigene Regierung treiben. Sechs Jahre sind seitdem vergangen, in denen die Führung der Linkspartei nichts getan hat, um die Ausgrenzung der syrischen Regierung zu beenden. Sie hat keine humanitäre Hilfe (…) organisiert. Sie hat unsere Bevölkerung nicht über das systematische Aushungern der syrischen Bevölkerung informiert und bis heute im Bundestag keinen Antrag auf Aufhebung des Embargos gestellt. Frau Wagenknecht beklagt die Schwäche der Friedensbewegung. Indem aber Partei- und Fraktionsführung der Linkspartei zu den Sanktionen schweigen, haben sie die Bundesregierung aus der Schuss­linie genommen. Die syrische Regierung (…) stellt Wagenknecht auf eine Ebene mit den bezahlten Terrorgruppen (…) (»für die Bevölkerung mindestens so verheerend wie das Assad-Regime«, Interview vom 11.2.2016). Mit solchen Diffamierungen (…) hält sie gerade die Mitbürger von einem Engagement ab, die der Friedensbewegung nahestehen. Das muss nicht überraschen. Kurz nach Verhängung der Sanktionen erschien im Januar 2012 der Aufruf »Kriegsvorbereitungen stoppen, Embargo beenden«. Unter den mehr als 1.500 Unterzeichnern waren auch fünf Abgeordnete der Linksfraktion. Aufgeschreckt beantragte die Union (…) eine aktuelle Stunde im Bundestag. Dort stellte Ulrich Maurer als Sprecher für seine Fraktion klar: »Wenn jemand seit Jahren an der Seite des syrischen Widerstandes gegen Assad steht, dann sind es die Linken in Deutschland (…).« Wagenknecht und Kipping (…) mögen die Methoden der Obama und Merkel nicht teilen, das Ziel »Regimewechsel« in Damaskus haben sie gemeinsam: getrennt marschieren, gemeinsam schlagen.

Bernd Duschner, Pfaffenhofen

Reinemachen für Heuschrecken

Zu jW vom 26. Januar: »BRD-Anrainer proben den Aufstand«

Ging nicht erst vor wenigen Wochen durch die Presse, dass Deutschlands Autobahnen an so vielen Baustellen wie nie repariert werden? Kluge Köpfe mutmaßten sofort, dass sie wohl »besenrein« (…) an Banken und Reiche verkauft werden sollen. Privatisierung öffentlichen Eigentums ist zigfach belegter Staatsbetrug und kostet den Steuerzahler Milliarden (…). Womöglich – und wie so oft schon – unterzeichnet die Politik Kaufverträge, denen zufolge »der Staat« für Reparaturarbeiten weiterhin aufzukommen hat, während die Gewinne ungekürzt den ebenso glücklichen wie gewissenlosen Privateigentümern zufließen. So wird es in Zukunft also eine Doppelmaut geben: die staatliche (…) und die bar oder per EC-Karte zu entrichtende an den Privatbankmautstellen.

Peter Richartz, Solingen

Millionen Trottel

Zu jW vom 27. Januar: »Gefahren der Globulierung«

Bricht man den Inhalt des Artikels auf eine Aussage herunter, könnte man formulieren: »Millionen Trottel geben viel Geld aus, um sich vollkommen nutzlosen Therapien zu unterziehen.« Leider wird hier die gesammelte Arroganz der Schulmedizin und Pharmaindustrie kolportiert. Mit dem Hinweis auf einen Heilpraktiker, der fahrlässig gehandelt hat, einen ganzen Berufszweig (…) zu diskreditieren, ist unangemessen. Dies insbesondere, wenn man sich vor Augen hält, was auf der anderen Seite die Schulmedizin zu bieten hat. Dort führen Fehlbehandlungen und Fehlmedikationen zu mehreren zehntausend Todesfällen im Jahr (…). Da kann von einer gesicherten »Wissenschaftlichkeit« (…) kaum die Rede sein. Dies schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass pharmakologische Studien zum größten Teil direkt oder indirekt von der Pharmabranche finanziert werden. (…)

Andreas Golisch, per E-Mail