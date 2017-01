London rüstet Ankara auf

Foto: Umit Bektas/Reuters

Großbritannien und die Türkei streben nach dem »Brexit« engere bilaterale Handelsbeziehungen an. Den Anfang soll ein Rüstungsabkommen machen: Vereinbart wurde eine Zusammenarbeit beim Bau neuer türkischer Kampfjets. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Samstag, beide Seiten wollten das derzeitige jährliche Handelsvolumen von 15 Milliarden Dollar (14 Milliarden Euro) auf 20 Milliarden Dollar steigern. Die Regierungen beider Länder riefen eine Arbeitsgruppe zu den Handelsbeziehungen ins Leben. Ziel sei ein Freihandelsabkommen, kündigte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim ebenfalls am Samstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit May in Ankara an.

Der britische Rüstungskonzern BAE und das türkische Luft- und Raumfahrtunternehmen TAI unterzeichneten Pläne zur Zusammenarbeit beim Bau des Militärflugzeugs TF-X, der ersten Kampfjetentwicklung der Türkei. Großbritannien sei eine globale Handelsnation und offen für Geschäfte, sagte May dazu. Der Plan zur Kooperation im Verteidigungsbereich sei der »Beginn einer neuen und tieferen Handelsbeziehung« und werde britische und türkische Jobs sichern. Großbritannien muss nach seinem EU-Austritt, der allerdings erst in zwei Jahren wirksam wird, seine Wirtschaftskontakte zu anderen Ländern neu ordnen. Das Abkommen ist noch nicht bindend, kann aber zu Verträgen in Milliardenhöhe führen. Die türkische Luftwaffe nutzt derzeit F-16-Flugzeuge aus US-Produktion und verfolgt schon länger die Absicht, eigene Kampfjets herzustellen. Mays Sprecherin sagte zu der geplanten Zusammenarbeit von BAE und TAI, die Kooperation in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit sei »berechtigt und wichtig«, weil die Türkei ein wichtiger NATO-Partner sei. Auch BAE sprach von einem wichtigen »nächsten Schritt« der bilateralen Handelsbeziehungen. Es war Mays erster Besuch in Ankara, nachdem sie im Juli in der Folge des britischen Votums für den EU-Austritt Regierungschefin geworden war. Die Türkei wirft Großbritannien allerdings ebenso wie anderen westlichen Staaten mangelnde Solidarität nach dem versuchten Staatsstreich Mitte Juli vor. (AFP/dpa/Reuters/jW)