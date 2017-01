Schatten über Haiti

Vorheriges

1 . von 7 Fotos

Nächstes

»Eine Krise ist der größte Segen, der einer Person oder einem Land passieren kann, denn sie bringt immer Fortschritt.« An diesem Satz von Albert Einstein mag im allgemeinen etwas dran sein. Aber auf Hai ti, auf das »Armenhaus der Karibik«, trifft er ganz bestimmt nicht zu. Das Land hat seit Erkämpfung der Unabhängigkeit im Januar 1804 – immerhin der erste Staat Lateinamerikas, der das Kolonial- und Sklavenjoch abschüttelte – viele Krisen, politischen Tumult, mörderische Diktaturen, verheerende Erdbeben, Wirbelstürme und Dürren sowie skrupellose politische und wirtschaftliche Interventionen kapitalistischer Staaten erlebt. Wirklicher Fortschritt lässt in der »Repiblik Ayiti«, so das kreolische Wort der Einheimischen für ihre Heimat, hingegen noch immer auf sich warten.

»Was, Sie wollen nach Haiti reisen? Das ist doch viel zu gefährlich.« Solche Warnungen gab es viele. Auch die deutsche Botschaft in Port-au-Prince riet dazu, wegen der unsicheren Lage nicht zu kommen. Auf die Präsidentschaftswahl im vergangenen November waren Unruhen und Proteste gefolgt. Inzwischen ist der Sieger Jovenel Moïse nach vielen Querelen doch bestätigt. Doch Guy Philippe, einer der neuen Senatoren, wurde wenige Stunden vor seiner Vereidigung von Agenten der Washingtoner Antidrogenbehörde DEA in die USA entführt. Dem 48jährigen einstigen Rebellenführer, der 2004 den Sturz des Präsidenten Jean-Bertrand Aristide inszeniert haben soll, werden Drogenhandel und Geldwäsche vorgeworfen. Er sagt dazu, sie wollten ihn allein wegen seiner Gesinnung hinter Schloss und Riegel bringen.

Im Südwesten des Landes, wo man Philippe zum Senator wählte, ist er populär, gilt sogar als »Volksheld«, weil er sich für die Entwicklung dieses rückständigen Gebietes stark machte. Frisch in Erinnerung ist sein Engagement nach dem Wirbelsturm »Matthew«, der in diesem Landstrich Anfang Oktober 2016 wütete. Kein Wunder deshalb, dass jetzt in der Stadt Jeremie aufgebrachte Einwohner Steine warfen und zur Jagd auf Weiße aufriefen. Auch aus dem Senat in der Hauptstadt hörte man kritische Stimmen über die Entführung, die offiziell als Auslieferung dargestellt wird, obwohl die Verfassung das gar nicht erlaubt.

Für Besucher jedenfalls eine heikle Situation. Trotzdem halte ich an meiner Absicht fest, mir Eindrücke zu verschaffen vom Ausmaß der Schäden, die der Orkan anrichtete. Wie auch von den Spuren des verheerenden Erdbebens vom 12. Januar vor sieben Jahren. Zur Erinnerung: »Matthew« machte 200.000 Menschen obdachlos. Mindestens 900 Haitianer kamen ums Leben. Die Existenzgrundlage der Fischer und Tausender Bauern wurde vernichtet. Die Süßwasserreserven sind verseucht. Von dem Beben 2010 sprechen die Menschen immer noch als Horror. Zur Bilanz gehörten 220.000 Tote, 300.000 Verletzte und Hunderttausende Obdachlose.

Auf Hilfe angewiesen

Ohne massive humanitäre Hilfe von außen käme Haiti nach solchen Desastern wohl nicht wieder auf die Beine, obwohl davon traditionell ein beträchtlicher Teil in den dunklen Kanälen der Korruption verschwindet und eine auf das Beben folgende Choleraepidemie, der 9.000 zum Opfer fielen, möglicherweise von UN-Helfern eingeschleppt wurde. Mit meinem Begleiter, dem 28 Jahre alten Stanley Joseph, mache ich mich auf Spurensuche. Er wird mir aus dem Kreolischen, das hier die Verkehrssprache ist, ins Englische übersetzen. Er stammt aus Jeremie, das der Hurrikan fast einebnete, und wuchs als Waise in SOS-Kinderdörfern auf. Wir reisen von der Hauptstadt in den Nordwesten und sprechen in der Ortschaft Jean Rabel mit Likerne Thimolien. Der Bauer sieht abgespannt und ausgezehrt aus. Bewegt berichtet er von dem »biblischen Sturm und der Sintflut«: »Wir haben alles verloren: das Haus, den Gemüsegarten, das Vieh. Ein Wunder, dass meine zehn Kinder, meine Frau und ich überlebten.«

Das katholische Hilfswerk Caritas brachte den Thimoliens und den Nachbarn Nahrungsmittel, Hygiene- und Haushaltsartikel. »Das war ein Segen für uns«, sagt der momentan zum Nichtstun verdammte Landwirt. Wir bringen ihm gute Neuigkeiten. In der Zeitung Le Nouvelliste teilten das Agrarministerium und die FAO, die Nahrungs- und Agrarorganisation der UNO, gerade mit, dass sie mit der Verteilung von Saatgut, von Setzlingen und landwirtschaftlichen Geräten für die Farmer der betroffenen Region begonnen haben.

Zurück in Port-au-Prince, erfahren wir im Büro des Welternährungsprogramms (WFP), das seit 1969 in Haiti tätig ist, dass es Extrarationen an Lebensmitteln für 5.000 Kinder unter fünf Jahren, für 40.000 unter zwei Jahren sowie für 31.000 Schwangere und Stillende verteilte. Das Programm sichert 400.000 Schulkindern eine warme Mahlzeit und hat langfristig Vorratslager für die Wirbelsturmsaison angelegt. Außerdem zahlt es »Cash for work«, also Geld für Arbeiten zur Verbesserung der Infrastruktur.

Am nächsten Tag brechen wir wieder ins Landesinnere auf. Mit europäischen Augen betrachtet, ist die Fahrt nach Deschapelles, wo sich das Albert-Schweitzer-Hospital befindet, ein Abenteuer. In Port-au-Prince steige ich mit Stanley in das öffentliche Verkehrsmittel: einen LKW mit drei längsgestellten Sitzbänken, auf denen sich mindestens 70 Personen aneinander quetschen. Trotzdem hält ein Geistlicher eine Rede, spricht von Jesus und davon, dass alle Menschen gleich seien und sich lieben sollten. Nach 20 Minuten steigen wir in ein Tab-Tab um, einen zum »Kleinbus« umfunktionierten Lieferwagen, auf dessen Ladefläche sich etwa 20 Fahrgäste drängeln und der uns zum Busbahnhof bringt.

Hier wechseln wir in einen Überlandbus. Er fährt erst ab, wenn alle Plätze besetzt sind, viele auch mehrfach, und wenn jeder Zentimeter im Innenraum mit Gepäck zugestellt ist. Die noch größeren Teile, darunter drei Särge (ohne Inhalt), werden auf dem Dach festgezurrt. Der Passagier sitzt nun die nächsten drei Stunden lang eingekeilt. Er muss über eine gehörige Portion Gottvertrauen verfügen. Denn der Chauffeur wähnt sich mitunter in einem Rennwagen, mit dem er erst am Meer entlang und später durch die Berge prescht. Endlich erreichen wir Deschapelles. Bis zum Hospital sind es noch anderthalb Kilometer, die wir samt Gepäck mit einem »Moto«, wie die Motorradtaxis heißen, bewältigen. Die Fahrer sind verwegene Burschen, die lange Autoschlangen todesmutig überholen und den entgegenkommenden Kollegen erst im allerletzten Augenblick mit einem winzigen Schwenk ausweichen.

Das 1956 von dem US-amerikanischen Ehepaar Lorimer und Gwen Grant Mellon gegründete Krankenhaus behandelte nach dem Beben von 2010 sehr viele Verletzte aus Port-au-Prince und gilt als eins der besten im ganzen Land. Victoir Ferna, die Pflegedienstchefin, erläutert die Bedeutung der medizinischen Einrichtung. 150 Betten, das ist die volle Kapazität, die ständig ausgelastet sei. »Wir können die Patienten doch nicht wegschicken, egal ob sie Geld haben oder nicht. Allein die Geburtenabteilung. Mitunter 15 Babys am Tag. Da haben unsere drei Hebammen alle Hände voll zu tun,« erklärt sie. 15 Ärzte und 80 Pfleger gehören zum Personal, insgesamt 600 Mitarbeiter. Das Hospital ist ein Gebäudekomplex mit eigener Strom- und Wasserversorgung.

Dr. Mark D. Duncan und Dr. Faris Azar, zwei amerikanische Chirurgen, die hier während ihres Jahresurlaubs aushelfen, nehmen uns am nächsten Tag mit zur Visite. Sie hatten gestern die zwölfjährige Jean Venia aus dem Ort Marchand Dessaline wegen eines Darmdurchbruchs nach einer von einheimischen Kollegen durchgeführten Blinddarmentfernung notoperiert. Das tapfere Mädchen versucht bereits wieder zu lächeln. »Sie wird hoffentlich durchkommen«, gibt sich Duncan zuversichtlich. Dann erklärt er ohne Vorwurf, dass die chirurgische Praxis in Haiti auf dem Stand sei, den es in den USA in den 1960er Jahren gab. In der orthopädischen Abteilung des Hospitals haben die Mitarbeiter eine Wandtafel mit Fotos von Patienten hängen, die Opfer des Bebens geworden und mit Prothesen versorgt worden waren.

Alles verloren

Zwei Tage später sitzt uns die 38 Jahre alte Saint-Me Mitha im Rollstuhl gegenüber. Die Beine mussten ihr bis über die Knie amputiert werden. Die alleinstehende Mutter von vier Kindern wohnt weit draußen am Stadtrand von Port-au-Prince im Viertel Carrefour Mari. Das Haus zu ebener Erde gehört ihr, ein Geschenk der Stiftung »Granted Wish« aus Ohio. Die protestantische Familie hat somit wenigstens ein Dach über dem Kopf. Mehr aber auch nicht. »Wir wursteln uns mit Hilfe mildtätiger Nachbarn durch«, berichtet die bescheidene, sympathische Frau. In Jeremie leben ihre Eltern, mit deren Unterstützung sie bisher über die Runden kam. »Der Orkan hat ihnen alles genommen, sie hausen in einer Notunterkunft.«

Mit 18 kam Saint-Me Mitha von Jeremie in die Hauptstadt. Sie kann nicht lesen und schreiben. Zwei Jahre später wurde ihr erstes Kind geboren, der heute 18 Jahre alte Jonas Pierre, der bislang vergeblich auf Arbeitssuche ist. Drei Mädchen folgten, Islonde Pierre (13), Leone Marcdala (12) und Sonis Pierre (10). Keiner der beiden Väter heiratete Saint-Me. Und nachdem sie ihre Beine eingebüßt hatte, ließen die Partner sie im Stich, setzten sich in die benachbarte Dominikanische Republik ab. Vor 2010 hatte sie als Straßenhändlerin den Lebensunterhalt verdient. Und sie hatte vor, das auch vom Rollstuhl aus zu machen. Doch die finanzielle Einstiegshürde, selbst für einen simplen Stand, war einfach zu hoch. »Ich habe als Behinderte keine Perspektive,« äußert sie bedrückt. Deshalb legt sie Wert darauf, dass ihre Mädchen zur Schule gehen und einmal Stützen der Familie werden.

Dann schildert sie das Geschehen vom Januar 2010, das ihr Leben so einschneidend veränderte. Sie wohnte damals im Stadtteil Cite Soleil und hatte ihren Verkaufsstand auf dem Bürgersteig. Es war vier Uhr am Nachmittag. Unter ihren Füßen bäumte sich die Erde so auf, Hauswände begruben die Frau unter sich. Sie lag eingeklemmt, schwere Träger hatten ihr die Beine abgequetscht. »Oh Jesus, ich sterbe.« Diesen Gedanken wurde sie erst los, als beherzte Männern sie nach zwei Stunden mit Hämmern und Picken aus ihrer hilflosen Lage befreiten. »Sie luden mich in eine Schubkarre. Ich war ja nur noch eine halbe Portion. Das nächste Hospital, zu dem sie mich brachten, lag aber auch in Trümmern. Mit vielen anderen Patienten wurde ich acht Tage am Straßenrand von einer Krankenschwester betreut. Die Wunden waren infiziert. Maden krochen aus den Verbänden. Dann kam endlich Rettung. Auf einem Lazarettschiff wurden mir die Stümpfe fachgerecht amputiert. Ich bekam später sogar Prothesen. Aber die passen inzwischen nicht mehr.« Bedauernd äußert Frau Mitha: »Ich kann Ihnen nichts anbieten, nicht mal eine Tasse Kaffee. Islonde und Leone haben eigentlich Examen in der Schule. Doch ich kann die Prüfungsgebühren nicht bezahlen.« Als ich ihr ein paar Scheine in die Hand drücke, zieht mich Saint-Me Mitha zu sich herunter, umarmt mich und sagt unter Tränen: »Der Herr hat Sie heute in mein Haus geschickt. Möge er Sie segnen.«

Hoffnung Bildung

In einem Land, in dem Dreiviertel aller Kinder keine Schule besuchen, dessen An­alphabetenrate bei rund 40 Prozent liegt und in dem mehr als zwei Millionen Minderjährige Kinderarbeit leisten müssen, auf eine ordentlich geführte Bildungseinrichtung zu stoßen, ist nicht leicht. In der Rue Petrel im Stadtteil Caricad von Port-au-Prince finde ich ein solches Kleinod. Hier leben die »einfachen« Leute. Sie haben Glück gehabt, denn in diesem Viertel hat im Jahre 2004 eine der modernsten Schulen der Hauptstadt ihre Pforten geöffnet. Es ist das nach dem Montessori-Modell arbeitende »Kinderhaus des Dorfes der Hoffnung«. Sein offizieller Name lautet »Gemischte Einrichtung der Zukunft«, offen für Mädchen und Jungen im Krippen- und Kindergartenalter sowie für Schüler der 1. bis 9. Klasse. Angeschlossen ist das Waisenhaus »Foyer der Engel Haitis.

Natacha Marseille ist die Leiterin und »herrscht« über 250 Schüler und 50 Angestellte, davon 25 Lehrer und Lehrerinnen, 16 Bewohner des Waisenheims und 50 sogenannte Außenschüler. Sie bleiben nach der 9. Klasse unter den Fittichen des »Zukunft«-Dorfes. Die Leiterin war selbst in einem SOS-Kinderdorf aufgewachsen, ehe sie ihren Weg in Caricad machte. Und Madame Marseille ist keine Ausnahme, wie sie mir bei einem Besuch erzählt: »Manice, die Tochter des Schulhausmeisters, ist Lehrerin geworden, Girlaine Fotografin, Jocy Kindergärtnerin. Charline hat das Diplom eines Bachelors of Economics. Holguine studiert Hotelwesen, Katia Wirtschaftswissenschaften und Narlange Rechtswissenschaften.«

Ohne die Unterstützung des rührigen Berliner Ehepaares Michael und Barbara Kaasch und des von ihm 1992 gegründeten Vereins »Haiti Care« würde es die beispielhafte Schule in Caricad nicht geben. Daraus macht Frau Marseille kein Geheimnis. Die beiden hatten 2004 das Gelände der heutigen Schule gemietet und 2009 gekauft. Ein Jahr später machte das Erdbeben aus der alten Schule einen riesigen Schuttberg. 20 Schüler kamen außerhalb der Schule ums Leben, und Dutzende verloren ihre Eltern. Es hieß Neuanfang bei Null. 2011 war ein neues Schulgebäude fertig, auch dank der Prämie, die die Kaaschs ein Jahr zuvor mit der Verleihung der »Goldenen Henne«, eines Medienpreises, für ihr Haiti-Engagement erhalten hatten.

Die Leiterin führt mich durch ihr Reich: die Klassenräume, die Unterkünfte für einige Mitarbeiter, das Computerzimmer und die Küche, in der die Mahlzeiten zubereitet werden. Alles ist in Schuss. Außerhalb der Hauptstadt gibt es eine Farm, die zur Eigenversorgung beiträgt und Arbeitsplätze für Landarbeiter sichert. Neben dem Schulbetrieb besteht die Möglichkeit einer Ausbildung zur Computersekretärin, zur Montessori-Lehrkraft, zur Verwaltungsangestellten, aber auch im Schneider- oder Gärtnerhandwerk. Der Schulbesuch ist nicht kostenlos. Doch die Gebühren sind gestaffelt. In sehr vielen Fällen handelt es sich um einen symbolischen Betrag.