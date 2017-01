Don Michael Corleone ist der Pate und Oberhaupt seiner Familie: »Der Pate (2)« Foto: © Paramount Pictures/ ARTE France

Die phänomenalen Amigos

Heute beginnen wir bizarr: Mit Worten, die man schon tausendmal gehört hat, bringen die »Amigos« die Stimmung unter ihren Fans zum Explodieren – ein Duo, das seinesgleichen sucht, behauptet der HR. Ein Bierbrauer und ein LKW-Fahrer machen Musik, seit sie denken können. Inzwischen sind die Amigos, heißt es, das erfolgreichste Schlagerduo Deutschlands und werden überhäuft mit Preisen und Auszeichnungen. Wieso sprechen dann alle immer über Bowie oder diese ganzen anderen Leute?

Hessen, Sa., 18.45

Epic – Verborgenes Königreich

Nettes Märchen. Wer die Woche über wach war, darf hier träumen. USA 2013. Regie: Chris Wedge.

Sat.1, Sa., 20.15

Unter unserem Himmel

Alpen abseits des Trubels – Alternative Bergsteigerdorf

Seit 2005 zeichnet der Österreichische Alpenverein Orte aus, die nicht aufgesprungen sind auf den Zug des Massentourismus, weil sie zu abgelegen waren, kein Geld hatten oder einfach ihre Ruhe wollten. Das ist jetzt ihr Trumpf, denn so konnten sie ihre historischen Ortsbilder bewahren, ihre Traditionen und vor allem eine intakte Natur und Landschaft – ideal für Bergsteiger, Wanderer und alle, die das Unaufgeregte und Authentische suchen. Mehr als 20 »Bergsteigerdörfer« gibt es inzwischen in Österreich, darunter das Lesachtal im südlichen Kärnten nahe der Osttiroler Grenze, dem sich Brigitte Kornberger in ihrem Film besonders widmet. Sie besucht auch die Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden, die neben Hinterstein im Allgäu zu den ersten bayerischen Bergsteigerdörfern gehören will. Denn im Sinne der Alpenkonvention, die für eine nachhaltige Entwicklung im gesamten Alpenraum steht, soll die Initiative auch auf andere Länder ausgeweitet werden. Zeit wird’s.

BR, So., 19.15

Der Pate II

Nach dem Tod von Don Vito herrscht sein Sohn Michael mit kalter und skrupelloser Grausamkeit. Er vergrößert Vitos Imperium, doch seine Gewalt macht auch vor der eigenen Familie nicht halt. Ein großer Film, aber auch einer, der viele Mythen über die Mafia in die Welt gesetzt hat. USA 1974. Mit Al Pacino (Don Michael Corleone), Robert De Niro (Vito Corleone), Robert Duvall (Tom Hagen), Diane Keaton (Kay Corleone). Regie: Francis Ford Coppola.

Arte, So., 20.15