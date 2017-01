Mach dein Glück

Beinharter Materialismus: Nigerias Reklamewelt begrüßt die Unabhängigleit Foto: Soul Jazz Records/soundsoftheuniverse.com

Indie ist ein häufig benutzter Begriff in der Musikbranche. Ob nun als Universalgenrebezeichnung für nicht ganz so erfolgreichen Gitarrenrock oder als Geschäftsbezeichnung für kleinere Plattenfirmen, die nicht den Majorlabels gehören. Selten trifft man auf Indiemusik, die auch etwas mit politischer Unabhängigkeit zu tun hat, zum Beispiel der Befreiung vom Kolonialismus. Auf dem Londoner Indielabel Soul Jazz aber schon. Dort erschienen im vergangenen Jahr die »Nigeria Freedom Sounds«. Ein Sampler, der die nigerianische Musikszene kurz nach der Unabhängigkeit des Landes von den Briten 1960 dokumentiert, mit insgesamt 23 Songs aus den Jahren 1960 bis 1963. Eine ganz und gar geschichtsträchtige Platte also.

Kein Wunder, dass auch der Postkolonialismusdiskurs hier aufgegriffen wird: Wie unabhängig Nigeria, dessen Hauptexportgut bis heute Erdöl ist, damals wirklich geworden ist, zeigt schon ein Blick ins Booklet. Hierin sind neben einem Abriss der jüngeren nigerianischen Geschichte und Porträts der auf der Compilation versammelten Künstler unter anderem zeitgenössische Werbeanzeigen dokumentiert, in denen etwa Shell und British Petroleum Nigeria alles Gute auf seinen neuen eigenständigen Wegen in den Kapitalismus wünschen.

Dass diese plumpe Fortschrittspropaganda in Nigeria durchaus auf Gegenliebe stieß, zeigt sich in einigen der Lieder. »If you want to make a fortune«, gibt etwa Sammy Akpabot mit seinen All Stars die Anweisung, »save for a rainy day«. Das klingt trotz des zuckrig-trägen Calypsosounds erstaunlich wenig ironisch. Es ist beinharter Materialismus, wie er auch in »Owo Ni Fari« (»It’s Money That Matters«) von Heavy Haruna Ishola and his Group aufscheint. Das ist gar nicht so anders wie im heutigen HipHop, in dem es auch oft nur ums Geldmachen geht. Im Frauenbild der hier versammelten durchweg männlichen Interpreten tun sich ebenfalls Parallelen auf, wenn Botschaften wie »Never Marry a Pigsty Wife« in Songform gepackt werden. Doch das revolutionäre Potential der übermittelten Messages ist ohnehin überschaubar. Eine kleine Ausnahme macht E. K. Arinze, der mit heller, energiegeladener Stimme den »Freedom Highlife« und den »Lumumba Calypso« vertont.

Was sich als ein utopisches Leitmotiv der Platte herauskristallisiert, ist die Möglichkeit einer alternativ-historischen Hybridisierung von (Musik-)Kulturen. Denn in den Songs, die auf »Nigeria Freedom Sounds« präsentiert werden, kommt auch in den traditionellen, regional verwurzelten Stilrichtungen wie Highlife oder Juju ein beträchtlicher Einschlag des Calypso zur Geltung. Um dessen weltumspannende musikgeschichtliche Bedeutung zu unterstreichen: Die aus der Karibik kommende Musik war so beliebt, dass der frühen US-Girlgroup Andrews Sisters Anfang 1945 in den USA mit einem Plagiat der von Lord Invader stammenden Komposition »Rum and Coca Cola« ein Nummer-eins-Hit gelang. Gar nicht erst zu sprechen vom Ruhm, den der heutige Unicef-Botschafter Harry Belafonte auf Calypsoterritorium erwerben konnte. »Nigeria Freedom Sounds« ist ein beeindruckendes Zeitdokument, das den transatlantischen Austausch von Instrumenten und Rhythmen am Beispiel des musikalischen Schmelztiegels Nigeria festhält. Und wer wissen will, wie alles in den 70er Jahren weiterging, als Nigeria erst einen Erdölboom erlebte und dann mit sinkenden Erdölpreisen konfrontiert war, der höre den sehr guten Sampler »Nigeria Soul Fever« vom selben Indielabel.