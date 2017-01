Gegen die Konzerne

Keine Lust auf TTIP & Co.: Tausende Österreicher versuchen, die Handelsabkommen zu kippen (Wien, 18.4.2015) Foto: GEORG HOCHMUT/EPA

Ungewöhnlicher Andrang herrscht dieser Tage in den magistratischen Bezirksämtern, den lokalen Verwaltungsbehörden Österreichs. Grund dafür ist ein Volksbegehren, das Wahlberechtigte bis kommenden Montag per Unterschrift unterstützen können. Damit würde das Parlament aufgefordert, ein Gesetz zu beschließen, »das österreichischen Organen untersagt, die Handelsabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (CETA) oder das plurilaterale Dienstleistungsabkommen (TiSA) zu unterzeichnen, zu genehmigen oder abzuschließen«. Behandeln muss das Parlament das Anliegen, wenn mehr als 100.000 Menschen unterschreiben. Da bereits vor Beginn der offiziellen Frist etwa 40.000 Unterschriften gesammelt wurden, dürfte die notwendige Anzahl bis Montag erreicht werden.

Initiiert wurde das Volksbegehren von Regionalpolitikern der Sozialdemokratischen Partei (SPÖ) in Niederösterreich, zur Unterzeichnung fordert nun ein breites Bündnis aus politischen, gewerkschaftlichen und kirchlichen Vereinen und Parteien sowie von Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen auf. Sie bemängeln die fehlende Transparenz beim Zustandekommen der Freihandelsvertragswerke und dass sich »Gewerkschaften und VertreterInnen nationaler Politik« nicht haben beteiligen können.

Inhaltlich richtet sich die Kritik etwa gegen die Investitionsschutzregelungen, die durch die Verträge eingeführt werden sollen. Konzerne könnten dann mit Schiedsgerichten gegen Gesetze und Verordnungen souveräner Staaten vorgehen, die den Erfolg oder auch bloß die Gewinnaussichten der Unternehmen gefährden könnten. Dies beschneide die Möglichkeiten der Staaten, »wichtige Anliegen der Bevölkerung, wie etwa Arbeitnehmerinnenrechte, Gesundheits- und Umweltschutz oder Menschenrechte ausreichend zu schützen«, heißt es in der Begründung für das Volksbegehren. Es sei der falsche Weg, den internationalen Konzernen, die schon jetzt »sehr mächtig« seien, noch mehr Rechte einzuräumen.

Die Kommentare zum Volksbegehren zeigen währenddessen ein weiteres Mal, wie tief gespalten die SPÖ derzeit ist. Während regionale und kommunale Politiker der niederösterreichischen Parteisektion – unter ihnen Landtagsabgeordnete und Bürgermeister – das Referendum in die Wege geleitet haben und nun offensiv dafür werben, sprechen sich andere SPÖ-Vertreter vehement dagegen aus. So rief etwa der Bürgermeister von Salzburg, Heinz Schaden, Anfang der Woche dazu auf, das Volksbegehren nicht zu unterzeichnen. Schaden warnte davor, »in die Nationalstaatlichkeit« zurückzufallen. »Wir wissen aus der Geschichte, dass der Protektionismus ein Brandbeschleuniger in Richtung Zweiter Weltkrieg war«, sagte Schaden laut der Tageszeitung Salzburger Nachrichten und fügte hinzu »nicht den Teufel an die Wand malen« zu wollen.

Die offizielle SPÖ-Linie ist indes unklar. Bundeskanzler Christian Kern hatte in der Vergangenheit die Vertragswerke zwar vorsichtig kritisiert, im Herbst beschloss das Parteipräsidium allerdings, dass der Kanzler CETA unterzeichnen werde. Grund dafür sei, dass die österreichischen Forderungen in den Nachverhandlungen berücksichtigt worden seien. In einer Pressemitteilung am Dienstag erklärte die SPÖ-Abgeordnete im Europäischen Parlament, Karoline Graswander-Hainz, im Handelsausschuss des EU-Parlaments gegen CETA stimmen zu wollen. »Wesentliche Kritikpunkte« gegenüber dem Abkommen seien »nicht zufriedenstellend gelöst« worden, so Graswander-Hainz.

Eindeutig ist hingegen die Haltung der österreichischen Unternehmer zu den Freihandelsverträgen. Deren Interessenvertretung, die Wirtschaftskammer (WKÖ), lehnt das laufende Volksbegehren ab: »Jede Unterschrift gegen offene Wirtschaftsgrenzen und gegen faire und ausgewogene Handelsabkommen wie CETA ist eine Unterschrift zum Schaden der heimischen Wirtschaft«, ließ WKÖ-Chef Christoph Leitl verlauten.