Realismus des schönen Als-Ob

Sozialistisches Theater nahm die Gattung Drama mit ihren wesentlichen Momenten ernst. Bild aus der Aufführung »Omphale« von Peter Hacks in der ­Inszenierung von Ruth Berghaus, Bühnenbild Andreas Reinhardt, Berliner Ensemble, 2. Oktober 1972. Von links nach rechts: Felicitas Ritsch (Malis), ­Stefan Lisewski (Daphnis), Ekkehard Schall (Herakles in der Maske des Omphale) und Franz Viehmann (Alkaios) Foto: Willy Saeger/ullstein bild

Die Gattung Drama hat in den vergangenen Jahrzehnten stark an Einfluss verloren. Auf den Bühnen werden immer weniger solcher Stücke, dafür aber zahlreiche Dramatisierungen erzählerischer Texte und Performances aufgeführt. Angesichts dessen diskutieren vom 26. bis zum 28. Januar in Berlin Theaterwissenschaftler und -praktiker sowie Dramatiker bei einem Symposium über »Die Zukunft des Dramas« (www.zukunft-des-dramas.de). Wir dokumentieren aus diesem Anlass einen leicht gekürzten Vortrag, den der Regisseur Jens Mehrle am 22. Juli 2016 bei der Tagung »Theater, Realität, Realismus« gehalten hat. (jW)

Realistisches Theater bedarf des Dramas. Für diese These finden sich zahlreiche Belege in der Geschichte. Sie lässt sich auch als eine Essenz der Gespräche betrachten, die Peter Hacks in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts in der Akademie der Künste der DDR mit verschiedenen Autoren zum Drama und seiner Technik führte.¹ Dagegen scheint den meisten Regisseuren, Dramaturgen, Wissenschaftlern und Theaterautoren bei zunehmender Unklarheit darüber, was unter einem Drama überhaupt zu verstehen sei, eines gewiss, dass es sich um eine historische und überwundene Kunstform handle. Realistisches Theater erfordere es, die Fesseln der literarischen Gattung Drama zu sprengen. Hoffnungen in diese Werke setzen indes noch immer und immer aufs Neue die Schauspieler und die Zuschauer des Theaters.

Die Entstehung des Dramas

Theater ist als Ereignis, bei dem sich Menschen versammeln, um Menschen zu sehen, die Menschen spielen, die miteinander und gegeneinander handeln, ein ästhetisches Bewusstseinsorgan der Gesellschaft. Die Etymologie von Theater verweist mit dem Theatron als dem Platz, der die beste Sicht bot, und sich von der Orchestra, dem Ort des Chors und der Skené, dem Ort des Spiels, schied, auf den wesentlichen Moment der Erfindung dieser Kunst: die Teilung in Spieler und Zuschauer, die Trennung von Vorspielen und Schauen. Teile der antiken Polis waren freigesetzt zu schauen, was die Agierenden zu Trägern der Aufmerksamkeit machte. Nötig war dafür ein Gegenstand, der lohnte, vor den vielen verhandelt zu werden, und eine Verhandlungsweise, die das Zuschauen genussreich machte. Als dieser Gegenstand, der Handlung und Gegenhandlung von Personen ermöglicht, bildete sich das Drama heraus, mit dem sich das Theater von seinen Wurzeln in Kult und Volksversammlung zu einer Kunstgattung emanzipierte.

Mit der Beziehung von Spiel und Wirklichkeit im Akt der Aufführung, die Aristoteles für die Tragödie als Katharsis definiert, setzt Realismus ein, in jenem übergreifenden Sinne, den Georg Lukács als Eigenschaft aller Kunst ansah: Im »Für-Sich« der Werkindividualität werde das »An-Sich« der Wirklichkeit zu einem »Für-Uns« der Gesellschaft. Die spannungsvolle Beziehung von Theater und Drama beginnt an beider Entstehung. Der alte griechische Begriff für den Schauspieler vom Deuter (hypokrités) fasst das Verhältnis zwischen dramatischem Werk, seinen Interpreten und dem Publikum: Deuter benötigen etwas, das zu interpretieren ist und eine Öffentlichkeit, für die sie es tun.

Drama, das seinerseits eine Sozietät, die Erfindung von Theater und Schrift voraussetzt, enthält als Werk der Literatur eine Handlung, die sich erst im Handeln des Spiels erfüllt. So unterscheidet Aristoteles das Drama – Tragödie und Komödie einschließend – im unmittelbaren Handeln der Akteure vom Epos. Die von ihm in den Fabeln der besten Tragödien gefundene Ganzheit, die er zur allgemeinen Forderung erhebt, spezifiziert Lukács für das Drama, Hegel folgend, als Totalität der Bewegung.

Hochzeiten von Theater und Drama, in denen sich der Realismus der Werke sowohl in der Dramatik als auch in der Schauspiel- und Inszenierungskunst zeigte, waren solche organischer Verbindung beider Seiten. Außer Perioden, in denen Theater und Drama erloschen, gab es auch solche, in denen sie sich verselbständigten, was oft aus mangelnder gesellschaftlicher Bewegung resultierte und auf beiden Seiten mit Einbußen an Realismus einherging. Bereits Aristoteles bemerkt in seiner »Poetik« eine Verselbständigung der Schauspielkunst seiner Zeit. Ihm geht es darum, die Tragödie so zu bestimmen, dass sie »ihre Wirkung auch ohne Wettbewerb und Schauspieler« erziele.² Erst die Wirkung einer Aufführung antizipierend funktioniere sie als Dichtung. Aristoteles gründet alle Besonderheiten der Tragödie – Katharsis von Furcht und Mitleid, begrenzte Ausdehnung, zentrale Rolle der Fabel, die Bedeutung von Peripetie (plötzlicher Umschlag) und Anagnorisis (Wiedererkennung) – in der Nachahmung von Handelnden und sieht in den Aufführungselementen der Tragödie ihren Vorzug gegenüber dem Epos. Diesem auf das Theater mit seinem Publikum bezogenen Begriff des Dramas folgen weder die platonischen Dialoge noch Lesedramen, noch viele der unzähligen ungespielten oder selten gespielten Stücke aller Epochen. So muss auch die Theaterwirkung der nach Hegel »von der Poesie unabhängigen theatralischen Kunst« schwächer sein als jene des Dramas.

Die Kontinuität des Dramas als eine bei allen Modifikationen und Unterbrechungen seit 2.500 Jahren existierende Kunstform besteht in der Kollision weltgeschichtlicher Individuen, die einen gesellschaftlichen Widerspruch in seiner Totalität bewegen. Der dafür notwendige gemeinsame Kampfboden der kollidierenden Parteien bildet gleichermaßen das Zentrum des Theaters als unmittelbar agierende Kunstöffentlichkeit einer Gesellschaft.

Verlust der Voraussetzungen

Die Entwicklung des Kapitalismus zum Imperialismus brachte mit Industrialisierung und Urbanisierung zwar das Welttheater, eine sich am Drama orientierende Inszenierungs- und Schauspielkunst hervor, doch schwanden mit der zunehmenden Identität von Staat und Kapital sowie der vollständigen Unterdrückung des antagonistischen Proletariats der gemeinsame Kampfboden der Klassen und die Rolle des handlungsfähigen Individuums als wesentliche Voraussetzungen für das Drama. Darin wurzelt seine Krise, die weder Naturalismus, Expressionismus, Brechts Konzept eines epischen Theaters noch das absurde oder Dokumentardrama überwinden konnten. Der Wirklichkeit des Spätimperialismus folgend, wandten sich Praxis und Theorie des postdramatischen Theaters vom mimetischen Kunstwerk Drama ab.

Lange erschien das Regietheater als ein Ausweg aus der beschriebenen Misere, passte es doch die Stücke der Weltliteratur den aktuellen ideologischen Erfordernissen der Bourgeoisie an und stellte mit dem überlieferten Theaterapparat und seinen Akteuren Inszenierungen her, die das noch vorhandene Kunstbedürfnis der Öffentlichkeit bedienten. Aber mit dem nichtdramatischen Diskurstheater wurde dieser gesamte, für andere Zwecke geschaffene Apparat fraglich, ging es doch nicht mehr um Kunstwerk und Kunstwirkung, sondern um Ereignisse, die in der Tradition des Gesamtkunstwerks wissenschaftliche, soziale, psychologische und pädagogische Erfahrungen vermitteln, erzeugen oder synthetisieren sollen.

Den Unternehmungen dieser, sich wieder in Richtung Kult und Volksversammlung bewegenden Tendenz, in denen oft auch Nichtschauspieler agieren, kommt strukturell die sukzessive und seit langem betriebene Auflösung der Ensembles an den Stadttheatern entgegen. Der Schauspieler, der sich historisch gesehen vom Deuter-Schauspieler der Antike (dessen Text wechselnde Masken verschiedener Personen umfasste) über den Verwandlungsschauspieler der Neuzeit (der nurmehr eine darzustellende Person zum Charakter formen konnte), den Typen- oder Fächerspieler (der auf bestimmte Funktionen einer mechanischen Dramaturgie festgelegt war) zum Ensembleschauspieler entwickelt hatte, findet sich zunehmend als Einzelkämpfer ohne Ensemble wieder. Die Unzufriedenheit dieser Schauspieler, die weniger Rollen spielen als unwürdige Situationen überstehen, bildet einen realen Grund für ihr Bestreben, wieder Deuter zu sein, solistisch aufzutreten, oder Vorstellungen des Diskurstheaters mitzukreieren. Da dieses Theater als Alternative auch innerhalb des Regietheaters mit seinen schwindenden Ressourcen expandiert, entstehen, bei aller Vermischung von Formen und Richtungen, auch Konkurrenzkämpfe zwischen ihnen, die immerhin die Frage des Realismus neu aufwerfen.

Diesen Tendenzen entgegen entstand in den 1960er Jahren in der DDR das schwer einzuordnende Phänomen eines sozialistischen Theaters. Dafür hatten die auf starke Protagonisten setzenden und auf gesellschaftliche Bewegung zielenden Stücke Brechts und dessen artistisches Theater den Boden bereitet. Die neuen Stücke nahmen jedoch auch wesentliche Kriterien der Gattung auf: Totalität der Bewegung, Einheit der Handlung, eine Fabel mit Anfang, Mitte und Schluss, Kollision rechtsgleicher Parteien, Charaktere, dramatischer Dialog. Die Dramen dieser Zeit waren zudem Dramen im Tragödie und Komödie übergreifenden Sinne, da sie die strenge Scheidung der Genres aufgaben. Es waren diese Stücke, deren Aufführungen, wenn sie zustande kamen, als Bühnenerfolge und Skandale das Theater ihrer Zeit herausforderten, wie das Theater seinerseits die Dramen und beide als realistische Kunstwerke ihre Gesellschaft. Auf dieser Praxis basiert Peter Hacks’ Ästhetik des Dramas, aus ihr schöpften die Akademiegespräche.

Berlinische Dramaturgie

Hacks leitet in den Akademiegesprächen der späten 1980er Jahre die Anatomie des Dramas aus dessen Bedingungen her. Seine Voraussetzungen seien: eine reife Gesellschaft, Widersprüche, welche Kollisionen von dramatischer Objektivität ermöglichen, ein Individuum, das zum Träger dieser Kämpfe werden könne, und eine politisch interessierte Öffentlichkeit. Der Hinweis, Theater gehe »in absolutistischen Zuständen am besten«3 meint eine Konstellation rivalisierender Klassen, die eine weitere, die Interessen des Volks vertretende Instanz erfordert und ermöglicht.

Spezifische Bedingungen, die der Dramatiker zu bedenken habe, seien Bühne und Schauspieler einerseits, Saal und Publikum andererseits. Aus dieser Realität des Theaters erwüchsen die fabelkonstituierenden Elemente: Kollision, Konflikt, Blindheit, Intrige und Überraschung. Hacks zielt, wenn er seinen Mitdiskutanten rät, sie sollten die Ansprüche der Schauspieler, Künstler zu sein, berücksichtigen, auf den Kern des Theaters. Aus der Entwicklung der Schauspielkunst folgert er den Auftrag für eine komplexe Dramatik gegensätzlicher Rollen, die dem Schauspieler, indem sie höchste Anforderungen an ihn stellt, die Freiheit lässt, Deuter zu sein. Er traut ihm zu, das Individuelle der Rolle aus dem eigenen Charakter herzustellen und hält etwa in einem Stück mit gleichwertiger Figurenkonstellation die Entscheidung darüber, wer in einer Aufführung der Protagonist sei, für von den Spielern beeinflussbar. Als dramaturgischen Ausdruck des neuen Stellenwerts der Subjekte in der Geschichte hatte er in den 1960er Jahren die Technik der Mehrkörperfabel erkundet, bei der die Handlung von mehr als zwei gleichrangigen, einander beeinflussenden Personen betrieben wird.

Die Katharsis-Affekte Furcht und Mitleid interpretiert er als Doppelhaltung des Zuschauers, von Nähe und Distanz, die das Drama auf dem Theater und das Theater mit dem Drama herzustellen habe: »Man genießt: Der Held muss sich entscheiden. Das Publikum hat die Freiheit, zu entscheiden (…). Und diese Entscheidung trifft das Publikum einerseits, weil es sich identifiziert hat, also treffen muss, und andererseits, weil es zusieht und zu treffen Lust hat. Es ist gleichzeitig Angeklagter und Richter, kurzum: Lauter Dinge, die dem Menschen im Leben schwer zu schaffen machen, kriegt er im Theater. Aber sie machen ihm nur so schwer zu schaffen, wie er gerade Laune hat. Es bleibt immer das schöne Als-Ob. Ich würde sagen, das Publikum hat im Theater gerne die Identität von stärkstem Beteiligtsein und gleichzeitigem Als-Ob.«4 Der von Brecht behauptete Gegensatz von Einfühlung und Verfremdung ist in einer solchen Praxis aufgehoben. Zugleich ist die Wirkungskategorie der Tragödie auch für die Komödie gewonnen.

Die Struktur der Fabel, ihre Segmentierung in fünf Akte begründet Hacks einerseits aus dem »Fassungsvermögen des Zuschauergehirns«5 und der physisch notwendigen, aber dramaturgisch funktionalen Pause, und andererseits aus der Aufgabe, einen Widerspruch in größtmöglicher Spannweite vor einem Publikum zu bewegen.

Hacks verlangt vom Dramatiker eine Idee, die den Konstruktionsvorgang in Bewegung setzt. Sie könne in der Neuheit des Stoffs begründet sein oder in der dramaturgischen Struktur liegen. Die genannten Elemente sind die Werkzeuge für den nötigen »Zugriff auf die Welt«. An diesem, die Fabel durch Held und Gegenheld bewegenden Punkt, an dem er einen deduktiven und induktiven Stücktyp unterscheidet, entsteht der Realismus des Werks aus der Begegnung von Struktur und Stoff.

Hacks integrierte seiner Dramaturgie verschiedenste Verfahren der Weltdramatik. Die neuen Verhältnisse in der DDR waren ihm keine Veranlassung für eine das Drama überwindende Dramaturgie, erkannte er doch in ihnen und auf ihrer Grundlage die epochale Gelegenheit, an die Gattung, in produktiver Wechselwirkung zum Theater mit seiner neuen Öffentlichkeit, aufnehmend und erneuernd anzuschließen. Die vollzogene Revolution der Eigentumsverhältnisse schuf einen gemeinsamen Kampfboden und Horizont für gegensätzliche Interessen von Gruppen und bot Individuen Raum.

Das nichtdramatische Diskurstheater hat den gesamten Apparat der Bühne in Frage gestellt, es geht nicht mehr um Kunstwerk und Kunstwirkung, ­sondern um Ereignisse (Mitglieder des Schauspiels Stuttgart proben Ende Juni 2016 in einem Autokino René Polleschs Stück »Stadion der Weltjugend« Foto: Deniz Calagan/dpa-Bildfunk

Hacks’ Begriff einer postrevolutionären Dramaturgie entspricht dem Für-sich-Sein der neuen Gesellschaft, das Lukács als wesentliches Merkmal des sozialistischen Realismus ansah. Die Dramatik der DDR wäre dann, allein indem und insofern sie wieder Drama war, einem solchen sozialistischen Realismus zuzurechnen.

Weg zu realistischem Theater

Ist diese Renaissance von Drama und Theater im Sozialismus, die sich, noch als sie schwand, in den theoretischen Überlegungen von Hacks manifestierte, in irgendeiner Weise auf die imperialistischen Verhältnisse der Gegenwart übertragbar? Bestätigt sie nicht vielmehr Hacks’ These von der Unmöglichkeit des Dramas im Imperialismus? Und folgt aus dieser Unmöglichkeit nicht zwangsläufig ein nichtdramatisches Theater?

Hacks nutzte auch nach 1990 die Formen des Dramas. Weiterhin schrieb er mittel- und erfindungsreich Stücke, wenn er sie auch nicht mehr als Dramen, sondern als Stücke klassifizierte. Einige von ihnen wie »Der Geldgott«, »Orpheus in der Unterwelt«, »Genovefa«, »Fafner, die Bisam-Maus« und »Der Maler des Königs« lassen sich einem neuen kritischen Realismus zuordnen. Aus der Position des Sozialismus geschrieben, behaupten sie diesen als Verlust und als wiederherstellbar. Gleichzeitig reagieren die Stücke pragmatisch auf die Realität der Theater, die sie mit reflektieren.6 Dramatische Objektivität stellen sie nicht über eine Rechtsgleichheit der kollidierenden Parteien, sondern eine entgegengesetzte Verteilung von Recht und Macht her. Ihr Horizont ist die vernunftgemäße Umwälzung der Verhältnisse. Sie sind deshalb nicht post-, sondern prärevolutionär. In anderen Stücken entwarf Hacks Modelle humanistischen politischen Handelns (»Bojarenschlacht«, »Tatarenschlacht«, »Der falsche Zar«, »Der Bischof von China«, »Phraates«). Auch sie forcieren die Entwicklung der Gegenwart über die bestehende Ordnung hinaus.

Die sich zuspitzenden Widersprüche der Gegenwart, der fortschreitende gesellschaftliche Charakter der Produktion und die Proletarisierung breiter Schichten erzeugen potentiell neue Subjekte geschichtlicher Bewegung. Entsteht so im Spätimperialismus die Möglichkeit für Kollisionen, wäre das eine Bedingung für Drama und die Neuaneignung seiner überlieferten Techniken.

Solange jedoch Theaterautoren diese den Unterhaltungsgenres überlassen, sind weder ihre Stücke Dramen im hier gefassten Sinn, noch sind es die Stücke der Unterhaltungsgenres, welche die Ästhetik nicht für den Zugriff auf die Wirklichkeit, sondern für deren Verschleierung nutzen, noch jene Film- und Romanadaptionen, die heute mit rudimentärer Dramaturgie die Theater bespielen.

Die Theater aber verfügen auch in Zeiten, die keine Dramen hervorbringen, über das Repertoire der Weltdramatik und in der Architektur ihrer Häuser über das Verhältnis von Bühne und Saal. Hacks meinte, die »unfreiwillige Erfindung« der Theaterkunst im frühen Imperialismus, »wo ein Drama seinem Wollen und seiner Handlung nach richtig vorgeführt wird«,7 sei, weil systemgefährdend, rasch zurückgenommen worden. Sowohl das Regietheater der 1970er bis in unsere Jahre als auch das nichtdramatische Theater erscheinen so lediglich als Varianten dieser Rücknahme. Anzuknüpfen wäre an diese Erfindung. Zu kämpfen wäre um die bestehenden Institute – zumal die Theater als Orte von Schauspiel- und Inszenierungskunst längst selbst zur Disposition stehen.

Theater nutzt noch immer die Struktur des Dramas, wenn es eine Masse von Publikum erreichen will. So wie es dessen Strukturen für das Gerüst der Inszenierungen nutzt, die es dekonstruieren sollen, könnte es sie auch konstruktiv nutzen. Mit dem Drama als Kunstform gesellschaftlicher Bewegung vermag das Schauspiel auch in Zeiten scheinbaren Stillstands die Kausalität der Wirklichkeit zu zeigen und Änderungen zu antizipieren. Sozialistische und klassische Dramen wären als Gegenentwürfe zur Jetztzeit zu begreifen, indem der Unterschied der Verhältnisse nicht eingeebnet, sondern ausgestellt würde.

Eine Kritik des Gegenwartstheaters, die sich auf das postmoderne Diskurstheater beschränkt, umgeht eine wirkliche Analyse der gegenwärtigen Situation und verkennt das wesentliche Hindernis für Realismus. Das Wollen der Dramen mit Eingriffen in die Handlung zu entstellen, statt es zu ergründen und in ihrer Handlung zu offenbaren, beraubt sie ihrer Totalität. Auch gegen diese lange geübte Praxis protestiert nichtdramatisches Theater als Antitheater, so wie dessen Texte als Antidramen gegen psychologische Problemstücke polemisieren.

Ein Theater, das wieder Dramen zu interpretieren suchte, hätte Aussichten, Kunstwerke herzustellen, die sich, eben weil sie Kunstwerke sind, der Totalität der Wirklichkeit annähern. Der Weg zu realistischem Theater führt auch in Zukunft über ein Drama, das, die Bedingungen des Theaters antizipierend, die Widersprüche der Zeit bewegt, und über ein Theater, das ein solches Drama mit den besten Mitteln, die es irgend hat, aufführt.

