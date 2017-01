Wie wär’s mit weniger Arbeit?

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann auf der Pressekonferenz seiner Gewerkschaft am Mittwoch in Berlin Foto: Kay Nietfeld/dpa - Bildfunk

Die IG Metall wächst. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder zum sechsten Mal in Folge; in den Betrieben sind so viele Kollegen organisiert wie seit zehn Jahren nicht mehr. Diese Ergebnisse hat die Metallergewerkschaft am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Dort erklärte deren erster Vorsitzender Jörg Hofmann auch, man wolle 2018 um kürzere Arbeitszeiten ringen.

Sein Verband sei 2016 leicht gewachsen, so Hofmann. Er sprach von einer »schwarzen Null«. Tatsächlich waren Ende des Jahres 2.274.033 Menschen in der IG Metall, etwa 290 mehr als 2015. Bedeutender als diese Gesamtzahl – in ihr sind auch Mitglieder enthalten, die sich bereits im Ruhestand befinden – sei aber der Bestand der Gewerkschafter in den Betrieben. Dieser stieg um 2.300 neuorganisierte Kolleginnen und Kollegen auf mehr als 1,5 Millionen.

Nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), in denen die neusten Zahlen noch nicht berücksichtigt sind, ist die IG Metall die größte Einzelgewerkschaft der Bundesrepublik. Ihr folgt die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mit etwa zwei Millionen Mitgliedern (Stand von 2015), andere DGB-Verbände sind wesentlich kleiner.

Die Gewerkschaft stehe Anfang 2017 »stark und voller Kraft« da, sagte Vorsitzender Hofmann. Es sei gelungen, für 145 neue Betriebe einen Tarifvertrag abzuschließen. Wie hoch der Grad der Tarifbindung genau sei, darüber konnte Hofmann am Mittwoch keine Auskunft geben. »Seit 2004 erleben wir hier aber eine Stabilisierung.« Im Osten, so Hofmann, gebe es einen leichten Anstieg bei der Zahl jener Unternehmen, für die ein Tarif gilt.

Da aber, wo es keine solchen Regelungen gebe, bestünden gravierende Unterschiede in den Arbeitsbedingungen. Die Löhne seien im Schnitt 20 Prozent niedriger, gleichzeitig müsse drei Stunden pro Woche mehr gearbeitet werden. Auch die Urlaubsansprüche der Beschäftigten seien schlechter. Diese Schere wolle die IG Metall durch den Abschluss neuer Tarifverträge in diesem Jahr weiter schließen.

Auch politisch will sich die Gewerkschaft engagieren. In die Bundestagswahl werde sich sein Verband einmischen, so Hofmann. Unter Bezug auf die »Alternative für Deutschland« bekräftigten er und die Zweite Vorsitzende Christiane Benner, die Gewerkschaft stehe gegen Rassismus ein. Die Bedeutung der neuen Partei in den Betrieben sei aber nur schwer abzuschätzen. »Ein AfD-Anhänger bekennt sich im Betrieb meist nicht, er schweigt«, so Hofmann. Eine Auseinandersetzung mit dem Programm der AfD erachtete der Erste Vorsitzende als nicht hilfreich. Das ändere sich zu schnell, sei wenig konsistent. Auf Bundesebene sei die Partei ohnehin kein Ansprechpartner für die IG Metall, in den einzelnen Regionen sei es den Gliederungen überlassen, ob und wie sie mit der Partei Gespräche führen. Hofmann plädierte dafür, dass »neue Wege« gegangen werden müssen, der Sozialstaat solle sich »als verlässlicher Partner beweisen«.

Was das im Detail bedeuten soll, wurde auf der Pressekonferenz nicht ganz deutlich. Ein Anliegen der Gewerkschaft ist es, dass industrielle Wertschöpfungsketten auf dem Gebiet der Bundesrepublik gehalten werden. Einige der vom Verbandschef genannten Forderungen haben zudem das Ziel, prekäre Beschäftigung zurückzudrängen. So sollen Befristungen von Arbeitsverträgen, die ohne Angabe eines Grundes erfolgen, verboten werden. Auch sprach sich Hofmann dafür aus, für die Beschäftigten deutlich mehr Möglichkeiten zur Weiterbildung zu schaffen. »Es gibt derzeit keine systematische Personalentwicklung, selbst in großen Unternehmen geschieht sie nicht.«

Ein »besonderer Fokus« der Organisation sei das Thema Arbeitszeit, so Hofmann. In diesem Jahr wolle die IG Metall mit ihren Mitgliedern Forderungen zu dem Thema aufstellen. In der Tarifrunde 2018 wolle man dann bessere Regelungen bei der Arbeitszeit erreichen – »wenn die konjunkturelle Lage es hergibt«. Was das genau bedeutet, ob die Gewerkschaft etwa eine generelle Arbeitszeitverkürzung will, konnte Hofmann am Mittwoch noch nicht darlegen. Man wolle sich aber den Fragen widmen, wie Arbeit geregelt sein muss, damit Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten nicht beeinträchtigt werden.