Trump macht Ernst

Bereits jetzt trennen Zäune Teile der der Grenze zwischen Mexiko und den USA (bei San Diego, 10. November 2016) Foto: Mike Blake/Reuters

Wenige Tage nach seinem Amtsantritt macht der neue US-Präsident Donald Trump mit einem seiner zentralen Wahlkampfversprechen ernst. Noch am Mittwoch (Ortszeit) wollte er laut Medienberichten per Dekret den Bau des Grenzwalls an der Grenze zu Mexiko anordnen, um Migranten an der Einreise in die USA zu hindern. Allerdings ist dies zunächst nur eine Absichtserklärung – viele Details des Mauerbaus sind weiterhin ungeklärt. Nach Trumps Willen soll Mexiko – und nicht Washington selbst – die gigantische Anlage an der 3.200 Kilometer langen Grenze finanzieren. Die mexikanische Regierung lehnt dies jedoch strikt ab. Die Finanzmittel sollen deshalb zunächst aus der US-Staatskasse »vorgeschossen« werden. Eine offizielle Schätzung der Kosten liegt bislang nicht vor. Nach Angaben mancher Experten könnten sie bei mehr als 20 Milliarden Dollar (18,5 Milliarden Euro) liegen.

Der Staat geht derweil gegen Journalisten vor, die über die Proteste gegen Trumps Amtseinführung am Freitag berichtet hatten. Mindestens sechs Berichterstattern droht laut Medienberichten eine mehrjährige Haftstrafe. Wie die britische Zeitung The Guardian am Dienstag in ihrer Onlineausgabe schrieb, sollen die während der Proteste verhafteten Medienschaffenden, die sich mittlerweile wieder in Freiheit befinden, wegen »Aufruhrs« angeklagt werden. Bei einer Verurteilung drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 25.000 US-Dollar. Unter den Verhafteten befindet sich auch ein Mitarbeiter des russischen Senders RT America.

Jack Keller, Produzent der Webserie »Story of America«, erklärte gegenüber Journalisten, er sei insgesamt 36 Stunden festgehalten worden – obwohl er gegenüber den Beamten erklärt hatte, er berichte als Journalist von den Demonstrationen.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete am Mittwoch zudem, dass sich zwei Anordnungen im Entwurfsstadium befänden, mit denen eine Wiedereinführung von im Jahr 2015 offiziell abgeschafften »verschärften Verhörmethoden« und die Wiedereröffnung geschlossener Geheimgefängnisse des Auslandsgeheimdienstes CIA vorbereitet werden könnten. (AFP/jW)