Unappetitliches Umfeld

Kompliziertes Verhältnis: Zazie (Adèle Haenel) und Toto (Lars Eidinger) Foto: © Edith Held / Four Minutes Filmproduktion

Über Auschwitz möchte die Überlebende in Chris Kraus’ neuem Film »Die Blumen von gestern« nicht reden. Aber sie sagt einen zentralen Satz: »Ein Holocaustforscher ohne Humor ist wie eine Holocaustüberlebende ohne Humor.« Wesentlicher Schauplatz der Handlung ist zunächst ein Institut zur Aufklärung von Naziverbrechen in Ludwigsburg. Die Tragikomödie basiert auf Erfahrungen, die Regisseur und Drehbuchautor Chris Kraus bei Archivrecherchen zu seiner Familiengeschichte gemacht hat. Sein Großvater war an Naziverbrechen beteiligt, und deren Aufarbeitung wird ja nicht selten mit besonderem Furor von Nachkommen der Täter vorangetrieben (ein Beispiel wären die Bücher von Niklas Frank).

Toto (Totila) Blumen, wunderbar verkörpert von Lars Eidinger, ist Enkel eines SS-Mannes, der in Riga für die Ermordung von Juden mitverantwortlich war. Blumen arbeitet diese Schuld ab. Als überengagierter, extrem neurotischer und dabei misanthropischer Historiker: »Ich bin Holocaustforscher, ich verdiene mein Geld damit, negativ zu sein.«

Blumen wird die Organisation eines Auschwitz-Kongresses entzogen. Der Institutsdirektor (Rolf Hoppe) betraut damit den Konkurrenten Balti (Balthasar, Jan Josef Liefers). Der hat sich im Gegensatz zu Blumen im Griff und ist zudem opportunistisch genug, Unterstützer für das klamme Institut zu gewinnen. Eine Müsli-Firma – allerdings Bio, wie Balti betont –, darf die Bibliotheksräume mit Auschwitz-Fotos an den Wänden für Veranstaltungen nutzen, die Daimler AG wird als Sponsor des Kongresses angefragt.

Tatsächlich ist die Finanzierung des Holocaustgedenkens und der Forschung mitunter sehr unappetitlich. So war Degussa an der Errichtung des Berliner »Denkmals für die ermordeten Juden Europas« beteiligt. Diesem Konzern hatten 42,5 Prozent jener Degesch gehört, die das Zyklon B für die Vernichtung produzierte.

Blumen explodiert und malträtiert mit seinen Fäusten Baltis Gesicht, das danach gesichtschirurgischer Behandlung bedarf. Nach dem Tod des Institutsdirektors wird Balti dessen Nachfolger und weist Blumen an, sich um die aus Frankreich angereiste Praktikantin Zazie zu kümmern, fulminant gespielt von Adèle Haenel. Dass Balti mit ihr ein Verhältnis hat, wird Blumen erst später erfahren.

Zazies Großmutter wurde ausgerechnet in Riga ermordet. Zazie und Blumen haben also aus entgegengesetzter Richtung Familiengeschichte aufzuarbeiten. Und Riga ist nicht das einzige, was sie verbindet. Die beiden Figuren sind auf das engste miteinander verknüpft, ziehen sich an und stoßen einander vor den Kopf. Im Kern geht es dem Film um das komplizierte Verhältnis zwischen den Nachkommen der Mörder und denen der Ermordeten. Blumens blinde Wut schlägt regelmäßig in Sarkasmus und Zynismus um, was selbst eine Überlebende des Holocaust zu spüren bekommt. Blumens neurotische Konzentration auf die Erforschung der Verbrechen kostet ihn beinahe jede Lebensfreude. Bei seiner Frau (Hannah Herzsprung) kann er sich ausheulen und Reue zeigen. Aufgrund seiner vermeintlichen Impotenz haben beide ein Arrangement getroffen, das ihr den Sex mit anderen Männern gestattet.

Schnelle Dialoge und deftige Szenen, die vor Klamauk nicht zurückschrecken, geben dem Film zunächst die Rasanz einer Screwball-Komödie. In der zweiten Hälfte bleibt Raum für ernste, berührende, auch traurige Entwicklungen. Während Blumen sich im Bemühen um Rationalität an Fakten klammert, ist Zazie davon überzeugt, dass nur Liebe zwischen den Nachgeborenen der Täter und Opfer zu Versöhnung führen kann. Die beiden so überzeugend gespielten Figuren durchleben ein Wechselbad, um letztlich an einem Geheimnis zu scheitern, das spät gelüftet wird.Sie finden nicht zueinander. Dass sie bei allem Schmerz das Leben nicht aus den Augen verlieren, ist Anlass für zaghaften Optimismus.