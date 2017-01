Ein Fest der Liebe

Luftig-zart, trotz Hipster-Bart: Pavo Pavo verstehen viel von wohlklingenden Melodien Foto: Pavo Pavo/Bella Union

Klingt fast wie eine Weihnachtsplatte. Nein, das ist gemein, niemand will klingen wie eine Weihnachtsplatte. »Young Narrator in the Breakers« des in Brooklyn wohnhaften Popquintetts Pavo Pavo sicher auch nicht. Es macht ja auch niemand »Ho-Ho-Hoh!«, und Glöckchen bimmeln auch keine im Winterwind. Dass man beim Hören dieses sehr schönen Debüts an das Fest der Liebe denken könnte, liegt vor allem an seinen Herz und Füße wärmenden Basiszutaten, als da wären: bemerkenswert wohlklingende, an den Beach Boys und anderen 60ties-Popgrößen geschulte Harmonien, höchst einprägsame Melodien, mehrstimmiger Boy-meets-Girl-Gesang mit chorartigem Uh-Hu-Huuuh-Ausklang dann und wann.

Dass viele der zwölf Songs einen deutlichen introspektiven Touch haben, erklärt der Hipster-Schnauz tragende Sänger, Gitarrist und Keyboarder Oliver Hill mit ihren Ursprüngen am Piano. Der äußerst anmutige, luftig-zarte Gesang von Sängerin, Violinistin und Keyboarderin Eliza Bagg spielt natürlich auch eine Rolle. Hill selbst singt angenehm gefühlvoll, ein bisschen höher, als er kann, und unter Verzicht auf die handelsübliche Extraportion Pathos. Atmosphärisch getragen wird das Album von verhuschten Zaubersynthies und flirrenden Violinen, derweil der Bass selig-entspannt im Hintergrund daddelt. Das Schlagzeug macht nur Druck, wenn es unbedingt muss, die Leadgitarre spielt gekonnt verschlungene melodische Motive. Ja, doch, das macht schon alles Sinn, auch der Hall und andere nette Effekte, die über der dynamischen, Mittellautes und Leises stimmig variierenden Produktion liegen.

Eigentlich gehört sich so was ja nicht, aber aus Werbezwecken für die gute Sache klatschen wir jetzt einfach mal ein paar Namen halbwegs vergleichbarer bekannter Bands hin: Caribou, Flaming Lips, Fleet Foxes, Tame Impala, Low und Air. Na, ist das nix?