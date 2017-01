Mehr Krieg, mehr Armut

Ein afghanischer Junge schiebt eine Popcornmaschine durch die Außenbezirke Kabuls (17. Januar) Foto: Mohammad Ismail/Reuters

Das Jahr 2017 wird in Afghanistan schlimmer als 2016, das ist der Tenor eines UN-Berichts zur Lage im Land. Die Vereinten Nationen erwarten weitere 450.000 Kriegsvertriebene, zusätzlich zu den bereits 2016 registrierten knapp 630.000 Binnenflüchtlingen. Auch die Armut in Afghanistan werde noch drückender. Das geht aus dem neuen »Humanitären Ak­tionsplan« der Vereinten Nationen hervor, der am Samstag in Kabul vorgestellt wurde. Demnach werden in diesem Jahr 9,3 Millionen Menschen in Not sein, ein Anstieg um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei einer geschätzten Bevölkerung von rund 30 Millionen wäre damit fast jeder dritte betroffen.

Die Armut hatte sich bereits 2016 verschlimmert. Der Trend werde auch dieses Jahr anhalten, heißt es im Bericht. Mittlerweile hätten 40 Prozent der Afghanen nicht regelmäßig genug zu essen (vorher: 33 Prozent). Mehr als eine Million Kinder bräuchten Behandlung wegen akuter Unterernährung.

Ebenfalls 40 Prozent haben dem Report zufolge keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Es gebe Anzeichen, dass auch die Müttersterblichkeit in Afghanistan wieder gestiegen sei. Die Reduzierung der Zahlen – auf ein immer noch sehr schlechtes Niveau – war in den vergangenen Jahren als Erfolg von den NATO-Staaten gefeiert worden.

Die UN will in diesem Jahr 5,7 Millionen Menschen in dem zentralasiatischen Land helfen. Dabei geht es nur um lebensrettende Maßnahmen, nicht um längerfristige Entwicklungsprojekte. Dafür werben die Vereinten Nationen 550 Millionen Dollar ein. Im vergangenen Jahr war um 393 Millionen für 3,5 Millionen Menschen gebeten worden. (dpa/jW)