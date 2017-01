»Burschenschaft pflegt Kontakte zu ›Identitären‹«

Zuerst wird ihn Wien gegen den sogenannten Akademikerball protestiert, wie auf diesem Bild aus dem Jahr 2015 zu sehen. Danach geht es gegen den Linzer Burschenbundball Foto: Christian-Ditsch.de

Anfang Februar wird in Österreich wieder demonstriert. Antifaschistinnen und Antifaschisten wollen den sogenannten Akademikerball in Wien verhindern – das dürfte auch in der Bundesrepublik für Schlagzeilen sorgen. Proteste wird es kurz darauf aber auch in Linz geben. Warum?

Der »Akademikerball« findet am 3. Februar in Wien statt. Einen Tag danach wird in Linz der kleinere, aber nicht weniger bedeutende Burschenbundball ausgerichtet. Er ist weniger gesellschaftlich geächtet als der in der Hauptstadt: Hier nehmen nicht nur Rechtsextreme oder deutschnationale Burschenschafter teil, auch Prominente aus Politik und Wirtschaft lassen sich blicken. In den vergangenen Jahren hat immer wieder der Oberösterreichische Landeshauptmann – in Deutschland würde man Ministerpräsident sagen – Josef Pühringer von der konservativen ÖVP teilgenommen. 2016 hielt sogar der Rektor der Johannes-Kepler-Universität die Eröffnungsrede. Ich gehe davon aus, dass beide auch dieses Jahr wieder mit dabei sind.

Von seiten Ihres Bündnisses heißt es, es handele sich hier um ein Vernetzungstreffen. Welche Rechten treten denn miteinander in Kontakt?

Es werden hauptsächlich Burschenschafter erscheinen. In Österreich sind die Burschenschaften das Bindeglied zwischen der FPÖ und Bewegungen des außerparlamentarischen Rechtsextremismus. In Linz kommt diese Vermittlerrolle der schlagenden Burschenschaft »Arminia Czernowitz« zu, die den Ball auch organisiert. Als im vergangenen Oktober ein Vernetzungstreffen stattfand, bei dem Rechte aus ganz Europa kamen, da war es die »Arminia Czernowitz«, welche die Säle für die Versammlung angemietet hatte. Alle hohen Funktionäre der Linzer FPÖ sind in ihr Mitglied. Aber diese Burschenschaft pflegt beste Kontakte zu den »Identitären«. In Linz hat sie ihren Sitz in der Villa Hagen, einem Studentenheim. In dessen Kellergeschoss betreiben die »Identitären« ihr Zentrum.

Und trotzdem muss sich ein Landeshauptmann nicht um seinen Ruf sorgen, wenn er auf diesem Ball auftritt?

Früher war es beim Wiener »Akademikerball« genauso. Erst die großen Proteste änderten das. Außerdem war die Tradition des Deutschnationalismus mit einer starken FPÖ in Ober­österreich immer präsent, sie wurde stets geduldet. Die Vorgänger des jetzigen Landeshauptmanns nahmen ebenfalls am Ball teil. In Oberösterreich verbindet der Deutschnationalismus die FPÖ mit dem rechtskonservativen Rand der ÖVP.

Ein wenig befremdlich klingt es schon, vom Deutschnationalismus in Österreich zu hören.

Die FPÖ gibt sich betont heimattreu. Aber deren Führungsebene machen Burschenschafter aus, die durch und durch deutschnational sind. Vom früheren FPÖ-Chef Jörg Haider, der später eine eigene Partei gründete, stammt das Zitat, dass es sich bei der österreichischen Nation um eine »Missgeburt« handele. Diese Leute sehen sich als Teil eines »großdeutschen Reiches«. Zwar erkennen sie den Staat Österreich an, verstehen ihn aber als Teil der deutschen Nation. Diese Ideologie hat durch die Burschenschaften eine lange Tradition in der FPÖ. Mit ihrem Österreich-Patriotismus gewinnt die FPÖ zwar Wahlen, doch ideologisch steht sie nicht hinter ihm.

Sie haben bereits ausgeführt, wer den Balls ausrichtet. Aber wer finanziert ihn?

Bis vor einigen Jahren wurden die Sponsoren des Burschenbundballs auf dessen Homepage genannt. Weil die Proteste aber stärker wurden, bleiben sie mittlerweile anonym. Damals fanden sich stets Banken und größere Unternehmen unter den Sponsoren. Dabei dürfte die Wirtschaft ihre Interessen verfolgen. Im Parlament, dem Nationalrat, ist die FPÖ bereits die drittstärkste Kraft. Umfragen sehen sie bereits als stärkste Partei. Hier finanzieren Banken und Unternehmen eine Partei, von der sie sich im nachhinein Vorteile erhoffen.

Werden denn die Proteste gegen dieses Treffen langsam stärker?

Sie haben bereits eine längere Tradition, waren zunächst aber sehr klein. Anfangs protestierten autonome und anarchistische Gruppen gegen den Ball. Die breite Öffentlichkeit beteiligte sich nicht. Im Oktober 2013 haben wir dann das Bündnis »Linz gegen rechts« gegründet. Darin sind mittlerweile mehr als 60 Organisationen vereint. Im folgenden Jahr schafften wir es dann erstmals, Antifaschistinnen und Antifaschisten in vierstelliger Zahl auf die Straße zu bringen.