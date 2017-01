Scheiß auf die Ordnung!

Immer noch so eigensinnig? Fatzer (Andreas Döhler, M.) muss hängen Foto: Foto: Arno Declair

Vier Soldaten kriechen aus ihrem Panzer, sie wollen nicht mehr kämpfen und auf ihresgleichen schießen, sie verlassen das Schlachtfeld. Einer von ihnen, mit Namen Johann Fatzer, sagt: »Ich mache / Keinen Krieg mehr, sondern ich gehe / Jetzt heim gradewegs, ich scheiße / Auf die Ordnung der Welt. Ich bin / Verloren«. Die Gruppe geht nach Mülheim an der Ruhr, dort hat der Soldat Kaulmann Haus und Weib. Es ist 1918, der Erste Weltkrieg geht zwar noch weiter, doch die vier beschließen, in Mülheim auszuharren und auf den großen Aufstand zu warten. Tom Kühnel und Jürgen Kuttner haben am Deutschen Theater Berlin (DT) Bertolt Brechts »Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer« inszeniert. Sie machen Brechts Textkonvolut zu einer Versuchsanordnung mit Beteiligung des Publikums. Die Ablehnung des Bestehenden kommt zu Beginn. Im Chor werden die Sätze von Fatzer nachgesprochen, erst zögerlich, dann entschlossener: »Ich scheiße auf die Ordnung der Welt!« Das ist noch das Einfachste, die Probleme für Revolutionäre beginnen bekanntlich erst nach der abstrakten Negation. Denn die Ordnung der Welt will nicht nur verneint oder beschimpft, sie will umgestürzt werden. »Ändere die Welt, sie braucht es«, heißt es in Brechts »Die Maßnahme«. Auf diesen Gedanken basiert auch der »Fatzer«-Text, an dem Brecht Ende der zwanziger Jahre arbeitete, ohne ihn jedoch abschließen zu können.

Am DT soll »Fatzer« als Lehrstück wirken, das ist schon an der Raumanordnung zu erkennen. Es gibt keine Guckkastensituation, sondern das Publikum sitzt auf der Bühne, ist vom Spiel der Darsteller nicht getrennt. In einer Ecke steht eine Nachbildung des berühmten Wagens der Mutter Courage, in dem eine Bar eingerichtet ist, gegenüber eine Küche, daneben ein Bett, Tisch und Stühle (Bühne: Jo Schramm). Auf einer Empore spielt die zweiköpfige Band »Ornament und Verbrechen«, der als Radiomoderator bekannte Jürgen Kuttner führt durch den Abend. Dazu gehört auch, dass das Publikum per Zufallsprinzip auf die Reihenfolge Einfluss nehmen kann, in der die Szenen gespielt werden. Weil Brechts Text selbst keine strenge Dramaturgie besitzt, tut ihm das Verfahren keine Gewalt an, geht es doch vor allem um den Modellcharakter des Gezeigten. Die Deserteure haben sich zwar von dem Krieg, der nicht der ihre ist, verabschiedet, doch gleichzeitig bleibt der Kampf, der der ihre wäre, aus. In dieser Situation der Isolation treten die Widersprüche von revolutionärer Disziplin und Spontaneität, Kollektiv und Individuum scharf hervor. Fatzer, glänzend gespielt von Andreas Döhler, ist keiner, der warten will. Er fordert nicht nur seinen Anteil der Welt, er nimmt ihn sich. Er handelt impulsiv, doch kraftvoll, er widersetzt sich. Sein Gegenspieler Koch (oder Keuner, wie ihn Brecht auch nennt, gespielt von Bernd Stempel) ist abwartend, er beobachtet die Gesetze der Welt, befolgt sie aber auch.

Immer wieder wechselt der Ort des Geschehens. Für eine Szene müssen die in silberglitzernde Ganzkörperanzüge gekleideten Schauspieler (Kostüme: Daniela Selig) in die Küche, für eine andere ins Bett, das in die Mitte der Bühne gerollt wird. Fatzer, Koch, Büsching (Alexander Khuon) und Kaumann (Edgar Eckert) hausen bei Kaulmanns Frau (Natali Seelig). Der Hunger und der Sexus spalten die Gruppe. Es muss Essen organisiert werden. Fatzer, der gewieft genug ist, es zu besorgen, legt sich derweil mit den Fleischern an und schläft mit Kaulmanns Frau, die nach drei Jahren kriegsbedingter Abwesenheit ihres Mannes auf die Befriedigung ihrer sexuellen Bedürfnisse nicht mehr verzichten will. Es kommt zu Diskussionen, Koch besteht auf Disziplin, Fatzer auf individuellem Eigensinn. Das Publikum liest Verse vom Teleprompter, wird als Chor und Gegenchor mit einbezogen, Bekundungen von Zustimmung und Ablehnung sowie Zwischenrufe (»Terror!«, »Revolution!«) sind ausdrücklich erwünscht. Schlussendlich beschließen Koch, Büsching und Kaulmann, dass Fatzer vernichtet werden muss. Mit Frischhaltefolie an eine Bank gefesselt und an einem Seil aufgehängt, pendelt er nun knapp über dem Bühnenboden. Doch vor der Tür steht schon der Feind. Koch weiß, dass die Sache für den Moment verloren ist, doch beharrt er darauf, sie auch jetzt noch zu ordnen. Am Ende liegen vier Männer tot in einem Zimmer, heißt es in Brechts Text. Die Ursache ihres gemeinsamen Untergangs ist die Trennung von den Massen.

Heiner Müller, der eine eigene Bühnenfassung von »Fatzer« erstellt hat, sah in der Geschichte der »Roten Armee Fraktion« (RAF) ein Modell der »Fatzer«-Stoffes: eine radikale Gruppe, separiert von den Massen, immer mehr verschlungenen in ihrer inneren Dynamik. Brechts Text ist ein radikaler Blick auf die Widersprüche, die mit einer revolutionären Bewegung einhergehen. Der Versuch von Kuttner und Kühnel, eine zeitgemäße Aufführungsform für diesen »Jahrhunderttext« (Heiner Müller) zu finden, überzeugt nicht gänzlich. Das liegt vor allem daran, dass die Einbindung des Publikums weitgehend im Rahmen eines inzwischen etablierten Animier- und Mitmachtheaters bleibt. Dass dies aber doch weitaus besser ist als viele andere dieser sogenannten Beteiligungsformate, liegt vor allem an dem großartigen Stoff und der engagierten Annäherung daran. So geht kein Vorhang zu und doch sind alle Fragen offen: »Der Rest ist Fatzer.«