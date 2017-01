Jammeh am Ende

Senegalesische Soldaten am Donnerstag an der Grenze zu Gambia Foto: AP Photo/Sylvain Cherkaoui

In Gambia hat der bisherige Präsident Yahya Jammeh die Macht de facto verloren. Am Donnerstag waren Truppen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS in den Kleinstaat einmarschiert. Kurz zuvor war der Oppositionskandidat Adama Barrow, gegen den Jammeh die Wahlen am 1. Dezember verloren hatte, in der gambischen Botschaft in Dakar, der Hauptstadt des einzigen Nachbarlands Senegal, als neuer Präsident seines Landes vereidigt worden. Am Freitag stoppte die ECOWAS die Offensive noch einmal, um Jammeh ein weiteres Ultimatum zu stellen. Bis zwölf Uhr Ortszeit sollte er demnach zurücktreten. Die Afrikanische Union erklärte via Twitter bereits um 11.04 Uhr, dass sie Barrow als »demokratisch gewählten und rechtmäßig eingeschworenen Präsidenten Gambias« betrachte, Jammeh sei ein »früherer Präsident«.

Das Regime des Mannes, der Gambia seit einem Militärputsch 1994 gut 22 Jahre regiert hatte, war zu diesem Zeitpunkt ohnehin bereits zerfallen. Nachdem in den vergangenen Wochen acht Minister zurückgetreten und geflohen waren, legte am Mittwoch auch seine langjährige Vizepräsidentin Isatou Njie-Saidy ihr Amt nieder. Am selben Tag erklärte Armeechef Ousman Badjie, seine Truppen würden sich im Falle eines ECOWAS-Einmarsches ergeben. »Wir werden uns nicht militärisch einmischen, das ist ein politischer Konflikt«, sagte Badjie der Nachrichtenagentur AFP. Er werde seine Soldaten nicht »in einen dummen Kampf schicken«, so der oberste Militär, denn: »Ich liebe meine Männer.« Kurz nach der Wahl hatte Badjie dem Sieger Barrow seine Loyalität erklärt, war kurz darauf jedoch umgeschwenkt und hatte geschworen, an der Seite Jammehs zu bleiben.

Letzterer war zunächst einen ähnlichen Zickzackkurs gefahren. Nachdem er seine Niederlage erst anerkannt hatte, ließ er sie eine Woche später von seiner Partei vor Gericht anfechten. Da das Verfassungsgericht jedoch nicht über genügend Richter verfügte, um den Fall zu bearbeiten – Jammeh selbst hatte die Juristen im Mai 2015 entlassen und seitdem keine neuen ernannt –, wollte der abgewählte Präsident bis zur Fortsetzung des Verfahrens im Mai im Amt bleiben. Proteste dagegen wurden von seinem Sicherheitsapparat unterdrückt, private Radiosender geschlossen, die Wahlkommission besetzt und die Abstimmungsunterlagen beschlagnahmt. Sowohl die Afrikanische Union als auch der regionale Staatenbund ECOWAS hatten den Langzeitherrscher mehrfach aufgefordert, zurückzutreten. Jammehs Amtszeit endete offiziell am Mittwoch.

Für Donnerstag hatten die ECOWAS-Länder bereits in einer Resolution von Ende Dezember ihren Einmarsch angekündigt, der nun nach entsprechender Absicherung durch ein Mandat des UN-Sicherheitsrats auch erfolgte. Nach Angaben des Staatenbundes leistete das gambische Militär dabei – wie von Armeechef Badjie angekündigt – keinerlei Widerstand. Der neue Amtsinhaber Barrow hatte die Truppen noch in seiner Antrittsrede am Donnerstag aufgerufen, in ihren Baracken zu bleiben. Soldaten, die dem abgewählten Staatschef Jammeh treu blieben, würden hingegen als Rebellen angesehen.

Gestützt dadurch, dass die regionalen Mächte Senegal, Nigeria und Ghana an den Grenzen Gambias eine überwältigende militärische Übermacht zusammengezogen haben, hatte sein Appell offensichtlich Erfolg. Bis zum Freitag nachmittag wurde nicht eine einzige Kampfhandlung bekannt. Jammeh jedoch verschanzte sich in seinem Palast. Berichten von Journalisten vor Ort zufolge verhandelte er dort mit den Präsidenten Mauretaniens, Mohamed Ould Abdelasis, und Guineas, Alpha Condé, sowie dem Sondergesandten der Vereinten Nationen, Mohammed Ibn Chambas, über eine politische Lösung – mutmaßlich eine Amnestie und einen Platz im Exil für ihn selbst. Um einen Verbleib im Amt kann es dem entmachteten Staatschef in Anbetracht der Kräfteverhältnisse nicht mehr gegangen sein.

Bereits nach Barrows Amtseinführung am Donnerstag hatten dessen Anhänger von der Polizei unbehelligt auf den Straßen der Hauptstadt Banjul gefeiert. Am Freitag herrschte dann wieder angespannte Stille. Sollten die Gespräche nicht erfolgreich sein, werde ein militärisches Eingreifen folgen, hatte der ECOWAS-Kommissionsvorsitzende Marcel Alain de Souza gegenüber der BBC unmissverständlich angekündigt.