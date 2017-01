Kettenreaktion

Der Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump löst massive Proteste aus. In Washington versuchten am Freitag Hunderte Menschen mit Ketten den Zugang zur Vereidigungszeremonie zu blockieren. Am Abend zuvor war die Polizei mit Pfefferspray gegen Personen vorgegangen, die gegen einen Ball demonstriert hatten, der von der extrem rechten »Alt-Right«-Bewegung für Trump organisierte worden war. Für Freitag und Samstag waren mindestens 30 verschiedene Demonstrationen gegen Trumps Amtsantritt angekündigt. (Reuters/AFP/jW)