Nachschlag: AfD auf allen Kanälen

Foto: Jens Meyer/AP Photo

Nachdem die AfD mal für einige Tage aus dem Zentrum der Berichterstattung verschwunden war, hat ihr Thüringer Landeschef mit seinen Äußerungen zum Gedenken an den Holocaust für die Rückkehr ins Rampenlicht gesorgt.

Während Björn Höcke einmal mehr bekundet, missverstanden worden zu sein – die von ihm beklagte »Schande« sei nicht die Existenz des Holocaustmahnmals in Berlin –, erhielt sein Parteikollege Uwe Junge im Deutschlandfunk die Gelegenheit, noch einen draufzusetzen.

»Was hat er sinngemäß gesagt? Er hat gesagt, dass das deutsche Volk das einzige Volk auf der Welt ist, und jetzt schiebe ich mal ein, das die Größe besitzt, der eigenen Schande ein Denkmal zu setzen«, zeigte sich Jung kreativ. »Das hat er nicht gesagt«, entgegnete ihm Moderatorin Christiane Kaess. »Das hat er aber so gemeint, und das kann man auch so herauslesen«, entgegnete Junge. Man kann so etwas als absurdes Theater bezeichnen – oder als eine Wahlkampfstrategie der AfD, die anscheinend immer funktioniert. (ms)