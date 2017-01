»Goldener Moment der Trumpianer«

Antonio Tajani nach seiner Wahl zum EU-Parlamentspräsidenten Foto: Christian Hartmann/Reuters

Nach der Wahl des Italieners Antonio Tajani zum neuen Präsidenten des EU-Parlaments am Dienstag gehörte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zu den ersten Gratulanten. Mit seiner europapolitischen Erfahrung bringe Tajani die Voraussetzungen mit, »das Parlament in schwierigen Zeiten zu führen«. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gratulierte laut einer Regierungssprecherin dem neuen Parlamentspräsidenten. Der SPD-Abgeordnete Josef »Jo« Leinen forderte Tajani auf, dem Parlament »Gesicht und Stimme gegen den wachsenden Nationalismus in Europa« zu geben.

In Italien überwiegt dagegen die Sorge über die Wahl Tajanis. Das Internetportal Südtirol News nannte die Kür eines Gefolgsmanns des faschistoiden Expremiers Silvio Berlusconi, den die Sozialdemokraten und Linken in Strasbourg für »nicht wählbar« erklärt hatten, einen »beispiellosen Vorgang«. Die Tageszeitung La Repubblica schrieb, mit der Niederlage des gegen Tajani angetretenen Sozialdemokraten Gianni Pittella werde ein »neuer konservativer Block das politische Panorama des EU-Parlaments in dramatischer Weise prägen«. Berlusconi feierte das Ergebnis als »Ereignis der Freude und höchster Anerkennung« und als seinen persönlichen politischen Erfolg als Chef der Forza Italia (FI) über die Grenzen Italiens hinaus. In seinem Hausblatt Il Giornale nannte er am Donnerstag die Wahl seines »engen Weggefährten« einen »goldenen Moment« der »Trumpianer Europas, für Le Pen bis Wilders und Petry, Orbán und Kaczynski«. Er erwartet nun auch in Italien Auftrieb nicht nur für die rassistische Lega Nord und die faschistischen Fratelli d’Italia (Brüder Italiens), sondern auch für seine schon vom Verfall bedrohte FI. Dafür rückt er sogar von seiner Forderung nach sofortigen vorgezogenen Parlamentswahlen ab, um Zeit zu gewinnen und eine ultrarechte Koalition zur Ablösung der von den Sozialdemokraten geführten Regierung aufzubauen. In den Berichten schwingt mit, dass mit der Wahl Tajanis auch die deutsche CDU/CSU der äußersten Rechten in Italien Schützenhilfe geleistet hat.

Vor allem linke Medien wie L'Unità und Fatto Quotidiano oder die der sozialdemokratischen PD nahestehende La Repubblica, aber auch großbürgerliche Medien wie der Mailänder Corriere della Sera oder die Turiner La Stampa erinnerten nach der Wahl Tajanis an dessen faschistoide Vergangenheit. 1993 gehörte er mit Berlusconi zum engsten Kreis der FI-Gründer. Mit ihr agierte der Medientycoon als »neuer Mussolini«, wie seinerzeit der nicht gerade linker Gesinnung verdächtige Kolumnist des Corriere della Sera, Indro Montanelli, schrieb. Davon zeugte auch Berlusconis Bündnis mit der Nachfolgepartei der Nationalen Faschistischen Partei des »Duce«, der Italienischen Sozialbewegung (MSI). Als Berlusconi 1994 die Parlamentswahlen gewann, bildete er eine »schwarze Regierung aus Faschisten, Monarchisten und Lega-Leuten«, wie Il Manifesto am 15. Mai 1994 schrieb. In seinem Kabinett waren auch drei Mitglieder der Putschistenloge P2, deren Dreierdirektorium Berlusconi seit Ende der 70er Jahre angehörte. Nun erinnerte der Corriere daran, dass Tajani als früherer Monarchist im Kabinett Pressesprecher wurde. Noch im selben Jahr wurde er auf der Liste der FI erstmals in das EU-Parlament gewählt. Er profitierte von der in weiten Teilen Europas betriebenen Renaissance des Faschismus, deren Ausdruck etwa die Rehabilitierung der SS-Schergen in Lettland, der Pfeilkreuzler in Ungarn oder der Bandera-Banden in der Ukraine sind. Tajani wurde EU-Kommissar, Vizepräsident der Kommission und stellvertretender Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP). In diesen Zusammenschluss der christdemokratischen Parteien der EU wurde die FI dank der Hilfe des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl aufgenommen, um ihren faschistoiden Charakter zu kaschieren.