PiS regiert durch

PiS-Chef Jaroslaw ­Kaczynski während ­einer ­Demonstration von ­Regierungsanhängern am 13. Dezember 2016 Foto: Kacper Pempel/Reuters

In Polen haben die oppositionellen Abgeordneten von Bürgerplattform und »Modernen«, die zwischen den Jahren aus Protest gegen eine ihrer Ansicht nach ungültige Haushaltsabstimmung dreieinhalb Wochen lang den Plenarsaal des Parlaments besetzt hatten, ihre Aktion sang- und klanglos aufgegeben. Zuvor hatte die Regierungsmehrheit in der oberen Parlamentskammer, dem Senat, den Haushalt ohne Beanstandungen verabschiedet, und Staatspräsident Andrzej Duda setzte ihn durch seine Unterschrift in Kraft. Nach ihrem Sieg auf der ganzen Linie denken Regierungspolitiker laut darüber nach, der Opposition »zur Strafe« ihre Parlamentsämter wie Ausschussvorsitze und Vizepräsidentenposten zu entziehen. Der Rausch des Durchregierens macht der PiS Appetit auf mehr.

So erklärt sich, dass Parteichef Jaroslaw Kaczynski als nächstes großes Ziel der Partei eine Änderung des Wahlrechts anstrebt. Es gebe Wahlkreise, die so zugeschnitten seien, dass Politiker wie der ehemalige Ministerpräsident Wlodzimierz Cimoszewicz von den Postsozialisten heute noch Chancen auf ein Direktmandat hätten, zitierte die Rzeczpospolita aus einer Rede ­Kaczynskis vor Regionalpolitikern seiner Partei in Gdansk. Das könne und müsse man durch einen anderen Zuschnitt der Stimmbezirke ändern. Knapp zwei Jahre vor den nächsten Kommunal- und Regionalwahlen ist das vorrangige Ziel der PiS jedoch ein »Aufräumen« unter den Bürgermeistern und Landräten. Denn trotz ihrer Mehrheit im zentralen Parlament ist die PiS in den Kommunen nur schwach verankert. Sogar in parteipolitisch von der PiS dominierten Regionen in Südpolen halten sich zum Beispiel in den Wojewodschaftshauptstädten Rzeszów und Kraków liberale oder sogar links angehauchte Oberbürgermeister. Sie sind direkt gewählt und kontrollieren auch eigene Steuerquellen. Nur in einer Handvoll der kreisfreien Städte stellt die PiS die Bürgermeister, ansonsten regieren dort Politiker der Opposition oder Parteilose.

Kaczynski will dieses Problem lösen, indem künftig Inhaber kommunaler Wahlämter nur zwei Amtszeiten nacheinander amtieren dürfen. Danach müssten sie mindestens eine Legislaturperiode aussetzen, bevor sie wieder antreten können. Auf diese Weise könnte die PiS bei den nächsten Kommunalwahlen Ende 2018 eine ganze Generation von Kommunalpolitikern aus formalen Gründen abservieren, ohne sie in Wahlen besiegen zu müssen. Juristen kritisieren zwar, dass diese Lösung verfassungswidrig sei, wenn sie, wie von Kaczynski geplant, rückwirkend eingeführt würde; doch ihr entspanntes Verhältnis zur Verfassung hat die PiS schon an anderer Stelle demonstriert.

Selbst der nächste politische Großkonflikt in Polen hat wahrscheinlich seinen Hintergrund in der PiS-Strategie zur Eroberung der Kommunen: die Anfang des Jahres ebenfalls von Präsident Duda unterzeichnete Bildungsreform mit der Abschaffung der Mittelstufenschulen. Da Bildungsministerin Anna Zalewska bisher keine überzeugenden pädagogischen Argumente für diese Reform vorgelegt hat, vermuten viele, dass das wirkliche Ziel ist, die Kommunen als Schulträger mit den Kosten zu belasten, sie zu unpopulären Kürzungen zu zwingen und 2018 die Ernte der Unzufriedenheit einzufahren. Allerdings will ein Bündnis oppositioneller Kräfte unter Führung der Lehrergewerkschaft ZNP ab März Unterschriften für ein Referendum gegen die Reform sammeln.

Ob das »bürgerbewegte« Komitee zur Verteidigung der Demokratie (KOD) an dieser Kampagne aktiv teilnehmen kann, ist derzeit mehr als zweifelhaft. Die Organisation zerlegt sich wegen der Bereicherungsvorwürfe gegen den Vorsitzenden Mateusz Kijowski gerade selbst. Inzwischen stehen Zahlungen von insgesamt 120.000 Zloty an Kijowski im Raum, das wäre ein gutes Zehntel des gesamten Spendenaufkommens des KOD im vergangenen Jahr allein für den Vorsitzenden und seine IT-Firma. Dabei liegen Zeugenaussagen darüber vor, dass die Arbeiten, die Kijowski sich zugute hält, gar nicht von ihm ausgeführt wurden, sondern von Ehrenamtlichen. Und für Kijowskis Beteuerung, er habe 30.000 Zloty an das KOD zurückgezahlt, fehlen in den Büchern die Belege. Der Vorstand des KOD hat Kijowski jetzt mit großer Mehrheit aufgefordert zurückzutreten. Kijowski lehnt das ab und will im März erneut für den Vorsitz kandidieren.