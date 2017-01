Wunderschöne Werbung

Unterscheidungsmerkmal auf der modischen Uniform: Markenlogos werden gern als Blickfang plaziert Foto: Marcus Brandt/dpa-Bildfunk

Über diese Episode des WDR-Reisemagazins »Wunderschön« dürfte sich das Unternehmen Jack Wolfskin besonders freuen. In der Folge mit dem Titel »Vom Wandern und Fliegen: Der Sauerland-Höhenflug« ist der Outdoor-Ausrüster überpräsent. Schriftzug und Logo sind minutenlang in verschiedensten Einstellungen deutlich auf Jacke und Oberteil der Krimiautorin Kathrin Heinrichs, die den Moderator Stefan Pinnow durch das Sauerland führt, zu sehen. In einer Szene schnürt sich der Moderator den Schuh, die Marke ist zu erkennen, obwohl die Regeln vorsehen, dass es abgedeckt sein muss. Für die »Jack Wolfskin Ausrüstung für Draußen GmbH & Co. KGaA«, ein Unternehmen der US-Private-Equity-Gesellschaft Blackstone, sind die Zuschauer der Sendung, in der Touren in die Natur unternommen werden, eine überaus interessante Zielgruppe.

Der öffentlich-rechtliche Westdeutsche Rundfunk (WDR) strahlte die Folge zuletzt am 10. Oktober aus. Sie ist in der Mediathek des Senders abrufbar und sogar als DVD erhältlich. In jeder Folge von »Wunderschön« reisen die Moderatoren durch eine Region und füllen einen Rucksack mit landschaftstypischen Souvenirs. 242 Folgen waren bereits zu sehen.

Beim WDR heißt es, es liege »weder ein Fall von Schleichwerbung noch von Produktplazierung vor«. Weder Redaktion, Autor noch Moderator stünden in Kontakt mit der Firma Jack Wolfskin. Auch seien »keine Geldzahlungen geleistet oder Produktionskosten übernommen« worden. Die Kameraführung sei »alleine an den redaktionellen Bedürfnissen orien­tiert«. Das Label werde nicht »bewusst inszeniert«. Von einer »übertriebenen werblichen Wirkung« könne keine Rede sein, so Lena Schmitz von der WDR-Pressestelle.

Die »Wunderschön«-Folge holt der Sender immer wieder aus der Konserve: Erstmalig wurde sie am 13. Oktober 2013 zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Wiederholungen gab es am 14. Oktober 2013, zwei Mal am 24. August 2014 und am 25. September 2016. Darüber hinaus wurde die Folge am 17. Oktober 2016, ebenfalls zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr, im Hessischen Rundfunk gezeigt. Dies entspreche »dem üblichen und standardmäßigen Verfahren«, so der WDR. Trotz der Markenpräsenz in der Folge bestehe »kein Grund, von diesem Turnus abzuweichen«. Zweifel daran weckt allerdings die ARD-Werberichtlinie. Der zufolge ist die Erwähnung oder Darstellung von Produkten nur dann zulässig, »wenn und soweit sie aus journalistischen (…) Gründen, insbesondere zur Darstellung der realen Umwelt, zwingend erforderlich ist«. Zusätzlich ist »durch die Art der Darstellung nach Möglichkeit die Förderung werblicher Interessen zu vermeiden«, etwa durch »Vermeiden werbewirksamer Kameraführung«. Doch die Jack-Wolfskin-Logos wurden weder abgeklebt noch anderweitig unkenntlich gemacht. Statt dessen geht die Kamera direkt auf den Schuh des Moderators, auf dem der Schriftzug erkennbar ist. Hier habe es, so der WDR, »keinen Grund« gegeben, »zu verfremden«. Vielmehr sollte mit der Szene ausgedrückt werden, »dass die Wanderung mit dem Zuschnüren des Schuhs jetzt losgeht«. Die Szene habe »nachvollziehbare redaktionelle Gründe«.

Die ARD-Werberichtlinie sieht vor, dass eine Förderung werblicher Interessen etwa durch »unterschiedliche Ausstattung« vermieden werden soll. Fraglich ist, warum nicht nur der Gast, sondern zusätzlich auch der WDR-Moderator Kleidung dieser Marke trägt. Laut WDR ist dies »dem Zufall geschuldet«.

Autor und Realisator der »Wunderschön«-Folge ist Thomas Rosteck. Der ist neben seinem Job als WDR-Autor als Kabarettist tätig. Auch die Protagonistin der Folge, Kathrin Heinrichs, ist Kabarettistin – dem Sender zufolge ebenfalls Zufall. »Thomas Rosteck und Kathrin Heinrichs haben sich erst im Zuge der Dreharbeiten kennengelernt und keine darüber hinausgehende persönliche Verbindung«, hieß es.