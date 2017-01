Neuer Lotse gesucht

Ende der Knöpfleconnection: Hansi Flick (r.) verlässt Jogi Löw (l.) Foto: Andreas Gebert/dpa-Bildfunk

Im Deutschen Fußballbund (DFB) hat eine Diskussion über die Aufgaben des Sportdirektors begonnen. »Es ist entscheidend, dass man die Rolle des Sportdirektors neu definiert«, sagte der Manager der deutschen Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, am Dienstag beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußballiga (DFL) in Frankfurt. Man müsse die Situation »in Ruhe überdenken«. »Es gilt: Definition der Stelle vor personeller Besetzung«, erklärte DFB-Präsident Reinhard Grindel bei derselben Gelegenheit: »Wir werden die Zeit nutzen, ein Anforderungsprofil für den Sportdirektor zu finden.« Bierhoff regte eine neue Aufgabenbeschreibung im Verband an. »Wir brauchen auf jeden Fall einen sportlichen Fachmann, ob der nun technischer Direktor oder Sportdirektor heißt oder wie auch immer«, sagte er. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen auch für Bundestrainer Joachim Löw tue es »dem Verband gut, einen sportlichen Kopf zu haben, der Kontinuität zeigt und die wichtigen sportlichen Themen im Verband führt, die U-Mannschaften leitet, die Trainer führt und natürlich mit dem Bundestrainer Konzepte aufstellt«, sagte Bierhoff.

Der bisherige strategische Planer Hans-Dieter »Hansi« Flick hatte am Montag überraschend aus persönlichen Gründen seinen Abschied aus dem Amt verkündet. Ursprünglich sollte sein Vertrag erst 2019 enden. Eine ähnliche Entscheidung wie Flick hatten auch seine beiden Vorgänger getroffen. Sowohl Matthias Sammer (2006–2012) als auch Robin Dutt (2012/2013) hatten ihre Verträge jeweils vorzeitig aufgelöst und waren in die Bundesliga gewechselt. Sammer arbeitete im Anschluss als Sportvorstand bei Bayern München. Dutt zog zunächst als Trainer zu Werder Bremen, dann als Sportchef zum VfB Stuttgart. Flick, der nach acht Jahren als Kotrainer der Nationalmannschaft im Sommer 2014 ins Management gewechselt war, betonte allerdings, es gebe »aktuell weder andere sportliche Ambitionen noch gibt oder gab es irgendwelche Probleme«. Der einzige Grund für seinen überraschenden Schritt sei »der persönliche Wunsch, mich in der nächsten Zeit mehr auf meine Familie konzentrieren zu können«.

Dass es keine Probleme gegeben haben soll, darf durchaus bezweifelt werden, ist doch der Job des Sportdirektors in seiner jetzigen Form eine der anspruchsvollsten Funktionen beim DFB. In seinen Verantwortungsbereich fallen nicht nur die Beaufsichtigung der Juniorenmannschaften und der Trainerausbildung sowie die Vertretung des Verbandes in der Öffentlichkeit, sondern auch die Entwicklung und Umsetzung einer kohärenten Spielphilosophie für die DFB-Teams. Die Koordination der Spielerakademie, der Nachwuchsteams und ihrer Trainerstäbe, die Abstimmung mit dem Trainer und dem Manager der A-Mannschaft sowie mit den Verbandsoberen und nicht zuletzt die Einbindung der Bundesligavereine waren offenbar keine Aufgaben, die dem Praktiker Flick leichtfielen. Er tauge nicht zum Funktionär und habe sich »im administrativen Bereich aufgerieben«, wie es bei der Nationalmannschaft heißt.

Als Interimslösung bis mindestens zum September wurde vom DFB der große alte Mann des deutschen Nachwuchsfußballs, Horst Hrubesch, installiert, welchem ebenfalls nicht nachgesagt wird, ein Sportbeamter zu sein, dem aber von den DFB-Granden anscheinend jede Herausforderung zugetraut wird. Er hat von nun an die Aufsicht über 366 DFB-Stützpunkte und rund 1.300 Trainer. Für für die Erarbeitung eines neuen Aufgabenprofils und die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger von Flick will sich der DFB nun die »dafür nötige Zeit« nehmen. Einen Termin für die Präsentation des Neuen gibt es noch nicht. (dpa/sid/jW)