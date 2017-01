»Landesvater« geht

Wegen Korruptionsverdacht: Nach fast vier Jahrzehnten räumt ÖVP-Politiker Erwin Pröll das Feld (Dresden, 3.2.2014) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Nach 37 Jahren in Niederösterreichs Landesregierung hat Erwin Pröll (70) von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) seinen Rücktritt bekanntgegeben. Im Frühjahr will sich der derzeitige Landeshauptmann (Ministerpräsident) und Landesparteichef von seinen Ämtern zurückziehen. »Politisch handeln heißt, die Verantwortung zu tragen«, sagte Pröll am Dienstag im niederösterreichischen St. Pölten.

Wenige Tage zuvor waren gegen den ÖVP-Politiker Vorwürfe wegen Korruption laut geworden. Recherchen des Wiener Stadtmagazins Falter zufolge hat das Land Niederösterreich seit 2008 Zahlungen von insgesamt 1,35 Millionen Euro an Prölls Privatstiftung genehmigt, jeweils einstimmig. Während mehr als eine Million Euro noch auf den Konten des Landes liege, seien 300.000 Euro bereits an die Stiftung ausbezahlt worden. Projekte sollen damit jedoch bisher nicht verwirklicht worden sein.

Die Stiftung habe zum Ziel, eine »Akademie für den ländlichen Raum« aufzubauen, erklärte Prölls Sprecher Peter Kirchweger vergangene Woche gegenüber dem ORF. Außerdem handele es sich um eine »gemeinnützige und allgemein bekannte« Institution, versuchte Kirchweger den Geldfluss zu rechtfertigen. Allerdings ohne Erfolg: Am Montag kündigte die für Wirtschaft und Korruption zuständige Staatsanwaltschaft an, den Sachverhalt prüfen zu wollen.

Einem unangenehmen Ergebnis ist Pröll nun zuvorgekommen. Sein Abgang am Dienstag löste indes großes Bedauern aus, auch bei dessen Gegnern. So bedankte sich etwa Bundeskanzler und Sozialdemokrat Christian Kern bei dem konservativen Altpolitiker für dessen Engagement. Obwohl man politisch nicht immer derselben Meinung gewesen sei, habe man doch immer dasselbe Ziel verfolgt, »für das Land und seine Menschen zu arbeiten«, so Kern. Nur die Grünen und die rechte FPÖ nahmen den Rückzug des »Landesfürsten« am Dienstag wohlwollend auf. Pröll sei altersmüde geworden, und »nach so vielen Jahren« sei es »nun einmal auch an der Zeit zu gehen«, meinte der Vorsitzende der FPÖ Niederösterreich knapp.

Falter-Chefredakteur Florian Klenk, der die Geschichte um Prölls Privatstiftung ins Rollen gebracht hatte, schrieb am Dienstag auf Twitter indes: »Erwin Pröll ist nicht wegen der Falter-Story zurückgetreten. Aber die Stiftung bot entzaubernde Einblicke, wie er sein Land verwaltete«. (jW)