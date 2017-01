Großes Fest, kleine Summen

Riyad Mahrez (Mitte), Afrikas Fußballer des Jahres 2016, in der Premier League Foto: Reuters

Muss der deutsche Bildungsbürger beim zentralafrikanischen Land Gabun zwangsläufig an Albert Schweitzers Dschungelklinik Lambaréné denken, sieht der gemeine Fußballfan im visuellen Cortex einen anderen Film ablaufen. Protagonist ist Pierre-Emerick Aubameyang, superschneller Torjäger von Borussia Dortmund und Kapitän der Gastgebermannschaft beim gerade in Gabuns Hauptstadt Libreville eröffneten »African Cup of Nations«. Aubameyang ist eines der Aushängeschilder der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft, einer der zur Zeit erfolgreichsten und am bestbezahlten Profis mit afrikanischen Wurzeln. Bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres 2016 wurde er (nach dem Titel im Jahr zuvor) nur knapp Zweiter hinter dem algerisch-französischen Mittelfeldspieler Riyad Mahrez vom englischen Sensationsmeister Leicester City.

Beide Stars sind in Frankreich geboren und aufgewachsen. »Auba«, wie er beim BVB liebevoll genannt wird, hat sogar drei Pässe: den spanischen seiner Mutter, den gabunischen seines Vaters, der auch Fußballprofi war, und den seines Geburtslandes. Nicht, dass sein Weg deshalb einfacher gewesen wäre. Das Riesentalent aus der Stadt Laval im Nordwesten Frankreichs kam mit 18 Jahren zum AC Mailand, eigentlich ein Traum. Doch fortan fristete auf der Basis von kapitalistischen Leihgeschäften sein fußballerisches Dasein in jährlich wechselnden französischen Klubs. Erst der Gewinn des Ligapokals mit dem AS Saint-Étienne weckte europaweit Begehrlichkeiten. Bei Dortmund kam er endlich auf die Füße, der Wechsel erwies sich als weise Entscheidung.

Der auf den ersten Blick ziemlich ausgeflippt wirkende Aubameyang – bekannt für wechselnde böse Fußballerfrisuren – hat auch eine andere Seite. Er engagiert sich als Vizepräsident der Nationalen Vereinigung der Profifußballer Gabuns (ANFPG), so was wie eine Gewerkschaft. Die gibt es aus gutem Grund: 96 Prozent der Erstligaspieler in Gabun warten derzeit noch auf Gehälter vom vergangenen Jahr, in der zweiten Liga ist die Zahlungsmoral schlechter. Bei einem anhängigen Fall, der über einen Anwalt bekanntwurde, belaufen sich Forderungen eines Spielers auf 26.300 Euro. Dafür schnürt CR7 nicht mal einen Werbeschuh. Der Weltverband FIFA hat im Vorfeld des Afrika-Cups in seiner bigott-humanistischen Art zu vermitteln versucht, auch wenn man sich bei FIFAs mit solchen Peanuts normalerweise nicht aufhält.

Und kürzlich hat auch die internationale Vereinigung von Fußballprofis (Fifpro) alarmierende Fakten zum rechtlichen wie physischen Umgang mit Sportlern besonders in afrikanischen Ländern zusammengetragen: Verträge kommen oft unter psychischem bzw. körperlichem Druck zustande, Kopien für die Spieler gibt es dabei fast nie, Trainer können jederzeit »Isolation« verhängen, Fußballer sind nicht vor Angriffen ethnisch rivalisierender Anhänger oder Spieler geschützt.

Natürlich soll und wird der Afrika-Cup ein großes Fußballfest werden, an dem wir Europäer nicht rumzumäkeln haben. Gut, wenn Kritik von Einheimischen kommt.