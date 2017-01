Bündnis gegen Orbán

Außerhalb der Heimat kaum bekannt: Der ungarische Staatspräsident János Áder muss sich bei einem Besuch im finnischen Helsinki erst einmal orientieren (15.6.2016) Foto: Lehtikuva Lehtikuva/Reuters

Während die linke Opposition versucht, einen gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen aufzustellen, geht der regierende rechtskonservative Bürgerbund (Fidesz) gegen Nichtregierungsorganisationen (NGO) vor. Ende vergangener Woche stellte dieser einen Gesetzentwurf vor, mit dem alle aus dem Ausland finanzierten NGOs »aus dem Land gefegt« werden sollen. Dazu gehören vor allem die rund 60 von US-Milliardär George Soros unterstützten Organisationen.

Soros’ Open Society Foundation kündigte noch am Donnerstag an, weiterhin in Ungarn für »eine stärkere Demokratie und den Rechtsstaat« einzutreten. Die linke Opposition kritisierte den Gesetzentwurf, da solche NGOs für die Demokratie ebenso wichtig seien wie eine gewählte Regierung. Fidesz bedrohe jeden, der auf Probleme hinweist, sagte István Ferenczi von der grün-alternativen Partei LMP. Der Chef der sozialdemokratischen MSZP, Gyula Molnár, bezeichnete den Entwurf als »eine offene Kriegserklärung«.

So einig sind sich LMP und MSZP nur selten. Aktuell gibt es Streit um die Aufstellung eines gemeinsamen Kandidaten für die Wahl des Staatspräsidenten. Im Mai läuft die Amtszeit des Fidesz-Politikers János Áder aus. Für die nötige Unterstützung von einem Fünftel der Abgeordneten fehlt den linken Kräften genau ein Parlamentarier. Wer nominiert werden soll, steht zumindest für die drei Fraktionen von MSZP, »Dialog für Ungarn« (PM) und Együtt (Gemeinsam) bereits fest: der Verfassungsjurist László Majtényi.

Majtényi ist Leiter des »Károly Eötvös Intézet«, eines von Soros finanzierten Thinktanks. In den 1990er Jahren war er Berater des Verfassungsgerichts, anschließend bis 2001 Ungarns Datenschutzbeauftragter. Doch selbst wenn sich mindestens ein Abgeordneter von LMP oder der liberalen »Demokratischen Koalition« (DK) hinter den Juristen stellen sollte, ist sein Wahlsieg ausgeschlossen. Denn Fidesz hält nahezu zwei Drittel der Sitze im Parlament, und dieses wählt das Staatsoberhaupt.

Die Rechtsnationalen hatten überraschend erneut Áder aufgestellt. Dieser hatte zwar im Dezember erklärt, nicht wieder antreten zu wollen, und fast zeitgleich drei Gesetze kassiert. Doch der vermeintliche Zwist zwischen ihm und Regierungschef Viktor Orbán entpuppte sich als Show: Die verworfenen Gesetze wurden unverändert durchs Parlament gewunken und Áder von seinem Fidesz für eine zweite Amtszeit nominiert.

Es geht bei der Kandidatur von Majtényi also nicht um eine realistische Alternative. Vielmehr wollen seine Unterstützer die Möglichkeit ausloten, ein linkes Bündnis zu schmieden – mit der Perspektive auf die für Frühjahr 2018 anstehenden Parlamentswahlen.

Die Diskussion um ein Anti-Fidesz-Bündnis wird kontrovers diskutiert. Spätestens seitdem der ehemalige Ministerpräsident Péter Medgyessy kurz vor Silvester im privaten Fernsehsender ATV erklärte, die linken Parteien müssten sich mit der neofaschistischen Partei Jobbik zusammentun, um eine tatsächliche Chance gegen Orbán zu haben. Denn die Neonazis – die seit einem Verfassungsgerichtsurteil nicht mehr als solche bezeichnet werden dürfen – legten in den Umfragen weiter zu. Mittlerweile sind sie laut Umfragen die zweitstärkste Kraft, während die restliche Opposition kaum Boden gut machen kann. Neben Medgyessy hatte Anfang Januar auch die Philosophin und Holocaustüberlebende Ágnes Heller gegenüber ATV zu einer Kooperation mit Jobbik geraten.

Die Spitzen aller linken Oppositionsparteien distanzierten sich anschließend zwar von der Idee, weil diese nicht realistisch sei. Doch solange die linken Kräfte keine andere Option anbieten können, um Orbán von der Regierung zu vertreiben, steht die Idee im Raum und wird am Ende dem Fidesz und Jobbik von Nutzen sein.