Spaß und gute Taten

Professionelles Spendensammeln: Ein Soldat bittet in Poznan um eine Gabe für das »Große Orchester der Weihnachtshilfe« (10.1.2017) Foto: Jakub Kaczmarczyk/EPA/dpa-Bildfunk

Wer an diesem Wochenende in Polen unterwegs war, konnte ihnen praktisch nicht entkommen: den jungen Leuten mit den Sammelbüchsen des »Großen Orchesters der Weihnachtshilfe«. 120.000 Freiwillige klapperten auf Bahnhöfen und Flughäfen, in Einkaufszentren und Fußgängerzonen mit ihren Spendendosen. Als Dank für große und kleine Spenden gab es wie immer ein rotes Herzchen, das man sich auf die Jacke kleben konnte – auch als Zeichen für die nächsten Sammler, dass man seinen »Beitrag« schon geleistet hat. Das Ziel der in diesem Jahr zum 25. Mal veranstalteten Aktion ist immer dasselbe: Geld für die Anschaffung medizinischer Geräte im chronisch unterfinanzierten polnischen Gesundheitswesen.

Der Beginn der Aktion lag im neoliberalen Chaos der frühen 1990er Jahre. Herzchirurgen vom Warschauer »Zentrum für Kinderheilkunde« wandten sich mit einem Bettelbrief an die Öffentlichkeit und baten um Spenden für die Ausstattung ihrer Einrichtung. Jerzy Owsiak, damals Moderator einer beliebten Musiksendung im polnischen Staatsradio, lud die Initiatoren ins Studio ein und ließ sie ihren Aufruf vorstellen. Anfangs schickten die Hörer noch Bargeld in Briefumschlägen, später wurden die Abläufe professionalisiert. Bis heute haben die Spendenaktionen insgesamt rund 720 Millionen Zloty eingebracht, also fast 170 Millionen Euro. Das Logo des »Orchesters« klebt an Tomographen, Rollstühlen und Brutkästen, aus Spenden finanzierte Krankenwagen fahren damit umher.

Es fällt leicht, den Grundgedanken des »Großen Orchesters der Weihnachtshilfe« zu kritisieren: Öffentliche Daseinsvorsorge durch private Wohltätigkeit zu ersetzen und damit den Rückzug des Staates erstens politisch zu legitimieren und zweitens faktisch zu ermöglichen, indem die ansonsten unweigerlich eintretenden Folgen – eine Schrumpfung des polnischen Gesundheitswesens auf den Stand eines Entwicklungslandes – abgemildert und hinausgezögert werden. Dazu passt, dass der gute Zweck keine Klassen kennt – das Orchester sieht es gern, wenn große Firmen »unternehmerische Verantwortung« praktizieren, indem sie es unterstützen.

Trotz dieser absolut staats- und systemtragenden Grundeinstellung war das »Große Orchester« der polnischen Rechten immer suspekt. Denn Ow­siaks Kampagne ist auf Toleranz und Vielfalt ausgerichtet, sie kommt völlig ohne religiöse Bezüge aus und motiviert durch Spaß. Einerseits gibt es zum Finale im Januar im ganzen Land freie Popkonzerte, zweitens veranstaltet Owsiak alljährlich im Sommer in Kostrzyn unter der Parole »Macht, worauf ihr Lust habt« ein Festival namens Haltestelle Woodstock. Und dort findet – für Polen nicht selbstverständlich – auch Gesundheitsinformation etwa über Empfängnisverhütung statt.

So war es kein Wunder, dass – kaum hatte die PiS die Regierung übernommen – das öffentlich-rechtliche Fernsehen Owsiaks Orchester die Medienpartnerschaft kündigte. Das Finale Anfang 2016 wurde nur deshalb noch im Staatssender TVP übertragen, weil so kurzfristig kein Ersatz für die bereits verplanten Programmflächen gefunden werden konnte. In diesem Jahr retuschierte das Staatsfernsehen sogar bei Straßeninterviews die Spendenherzen von den Anoraks der Gesprächspartner.

Der Spendenfreude der Polen tat dieser Boykott keinen Abbruch. Der Privatsender TVN übertrug mit Vergnügen, denn das Orchester weist nach Umfragen mit 87 Prozent einen Traumwert an gesellschaftlichem Vertrauen auf und bot so ein optimales Werbe­umfeld. Der Zwischenstand der Zählung in der Nacht zu Montag erreichte mit 63 Millionen Zloty (ca. 15 Millionen Euro) einen neuen Rekord. Dahinter dürfte bei manchen Spendern auch politischer Trotz stecken. Auf einer Tombola wurde ein Schreiben der von der PiS ernannten Chefin einer zentralpolnischen Wojewodschaft versteigert, worin sie die Unterstützung des Orchesters ablehnte. Der Wisch ging für 1.000 Zloty (230 Euro) weg.