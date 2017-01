Gegen Konzernmacht

In den vergangenen sechs Jahren kamen jeweils mehr als 20.000 Menschen zur Demo für eine sozialökologische Agrarwende Foto: Christian-Ditsch.de

»Agrarkonzerne: Finger weg von unserem Essen!« Das ist das Motto der Demonstration »Wir haben Agrarindustrie satt« am kommenden Samstag in Berlin. Bereits zum siebten Mal wird sie von einem breiten Bündnis von Umwelt-, Entwicklungs-, Biobauernorganisationen sowie von ATTAC und Campact veranstaltet. Angesichts der derzeit rollenden Fusionswelle unter den weltgrößten Agrochemie- und Saatgutmultis ist die Forderung nach einem Eingreifen der Politik in den Mittelpunkt gerückt.

An Bundesregierung und EU-Kommission richten die Initiatoren deshalb den Appell, »keine weiteren Fusionen zuzulassen«. Auch durch andere Maßnahmen müsse »Konzernmacht beschränkt werden«, sagte Antje Kölling vom Biolandbauverband Demeter am Montag in Berlin. Diese Forderung sei »notwendig, aber nicht hinreichend«, betonte Ulrich Jasper, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) auf jW-Nachfrage. Er räumte ein, dass der Konzentrationsprozess in der Branche längst extrem weit fortgeschritten ist. Es könne aber noch schlimmer kommen, und dies gelte es zu verhindern.

Die AbL ist einer der Demoveranstalter. Jasper wies auf die dramatische Lage der Bauern in der Bundesrepublik und in der EU hin. Allein in den zweieinhalb Jahren Amtszeit von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sei die Zahl der Milchkuhhalter um elf Prozent bzw. 8.500 zurückgegangen, die der Schweinehalter um zehn Prozent. Bei dieser Größenordnung, die erheblich über der »normalen« jährlichen Quote von etwa fünf Prozent liege, könne man nur noch von einem »Strukturbruch« sprechen, sagte Jasper. Agrarminister Schmidt habe sich trotz der durch ein zu großes Angebot an Milch und Fleisch in der EU bedingten Preiskrise, jahrelang jeder Maßnahme zur Mengenreduzierung verweigert, monierte er.

Das Demobündnis tritt mit insgesamt neun Forderungen an. Wie Antje Kölling wandte sich auch Jochen Fritz, Sprecher der Initiative »Meine Landwirtschaft«, gegen das von interessierter Seite gestreute Gerücht, der Marsch richte sich »gegen Bauern«. Vielmehr beteiligten sich auch immer mehr »konventionelle« Landwirte mit ihren Traktoren an der Protestaktion.

Nötig sei gleichwohl ein »aufwendiger Umbau hin zu einer zukunftsfähigen, umweltfreundlichen und das Tierwohl beachtenden bäuerlichen Landwirtschaft«, betonte Ulrich Jasper. Der Minister stelle dafür jedoch weder die Mittel zur Verfügung, noch schaffe er eine klare Orientierung und Planungssicherheit für die Landwirte. Eine weitere Forderung ist die nach einer Umschichtung von Agrarsubventionen zugunsten der »bäuerlich-ökologischen« Landwirtschaft in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr. Seit langem fordern die AbL und andere Organisationen, die Fördermittelhöhe pro Betrieb an die Zahl der Beschäftigten und an die Erfüllung von Qualitätskriterien statt an die bewirtschaftete Fläche zu knüpfen.

Zudem verlangt das Bündnis unter anderem eine Halbierung des Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung bis zum Jahr 2020. Weiter sollen die Tierbestände in Gebieten mit besonders hoher Viehhaltungsdichte reduziert und pro Tier eine Mindestfläche vorgeschrieben werden, um eine Überdüngung und entsprechende Bodenbelastung mit Nitraten und Phosphor zu verhindern.

Matthias Brümmer von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), der am Samstag auf der Auftaktkundgebung der Demo sprechen wird, machte auf die prekären Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie aufmerksam. Dies habe zum Verlust mehrerer zehntausend Jobs in der EU geführt. Zugleich werde der Mindestlohn in der Branche weiter unterlaufen.