Mit Gott für Erdogan

Sonnenkönig Erdogan: Der türkische Präsident während einer Rede zur Eröffnung eines neuen Gebäudes für die Börse in Istanbul am Samstag Foto: Kayhan Ozer/Presidential Press Service, Pool Photo via AP

In der Türkei ist die Verfassungsänderung zur Einrichtung eines Präsidialregimes unter Führung von Staatschef Recep Tayyip Erdogan in erster Lesung gebilligt worden. Das Parlament in Ankara verabschiedete in der Nacht zu Montag mit den Stimmen der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP und der faschistischen MHP auch die letzten beiden Artikel der veränderten Konstitution.

Die Abgeordneten stimmten bei der nächtlichen Sitzung für die Artikel 17 und 18, nachdem sie in der Nacht zu Sonntag bereits über fünf andere Artikel votiert hatten. Damit wurden binnen einer Woche alle 18 Artikel in erster Lesung gebilligt. Bereits am Mittwoch will das Parlament die zweite Lesung beginnen, um dann rasch über das gesamte Paket abzustimmen. Das Vorhaben als Ganzes wie auch jeder einzelne Artikel bedürfen der Zustimmung von 330 der 550 Abgeordneten. Danach muss eine Volksabstimmung stattfinden. AKP und MHP verfügen zusammen über 357 Abgeordnete, so dass bisher trotz einer Reihe von Abweichlern bei der MHP im Schnitt 343 Stimmen zusammengekommen sind. Die Volksabstimmung ist für Anfang April geplant.

»Wir haben die erste Runde der Verfassungsreform ohne einen einzigen Abtrünnigen zu Ende geführt. Gott sei Dank wird die Türkei ein effizienteres Regierungssystem erhalten«, schrieb der stellvertretende Ministerpräsident Numan Kurtulmus auf Twitter nach der Abstimmung. Die Regierung rechtfertigt ihre Pläne als eine notwendige Stärkung der Exekutive, um Stabilität im Land zu garantieren. Die Opposition kritisiert dagegen die Festschreibung einer autoritären Einmannherrschaft.

»Die von der Regierungspartei initiierte Präsidialreform ist keine gute Nachricht für die Türkei. Sie droht, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz zu gefährden«, sagte der ehemalige Vizevorsitzende der kemalistischen Partei CHP, Faruk Logoglu, der Nachrichtenagentur AFP. Die Abgeordneten der linken und prokurdischen HDP hatten am Samstag die Parlamentsdebatte vorübergehend verlassen. Damit protestierten sie gegen die Behandlung ihres Fraktionskollegen Garo Paylan. Laut Meldungen der Nachrichtenagentur Firat wurde Paylan für drei Sitzungen ausgeschlossen, da er das Vorgehen des Osmanischen Reiches gegen Armenier, Assyrer, Juden und Griechen zwischen 1919 und 1923 als »Völkermord« bezeichnet hatte. (jW-Bericht)