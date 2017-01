Demokratiefreie Zone

Einen Tag vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos bringen Polizisten auf dem Dach des dortigen Kongresszentrums schwere Waffen in Anschlag. Die Schweizer Gemeinde wird ab Dienstag Schauplatz der jährlichen Zusammenkunft von Konzernchefs und Politikern sein. Protest in Hörweite der Teilnehmer ist untersagt. Am Samstag hatten sich daher rund 300 Menschen in Bern zu einer unanangemeldeten Demonstration gegen das Treffen zusammengefunden. An der Aktion beteiligten sich laut Medienberichten unter anderem der »Revolutionäre Aufbau Schweiz«.(jW)