Nachdenklich, heiter, bildend

Zeichnen ist überhaupt das Elementarste am Menschen. Vom Zeichengeben kommt er zum Bezeichnen von allem und jedem. Eine Quantität von Federstrichen kann zu einer hoch potenzierten Qualität der Aussage führen. Die Kunst ist, dabei auf den Punkt zu kommen: die Pointe.

Ein Beispiel gefällig? Da muss man doch sofort an Klaus Ensikat denken. Den kennen Sie nicht? Da muss Ihr Regal aber ganz schön mager bestückt sein, wenn sich dort kein von diesem Berliner illustriertes Buch findet. Wer einigermaßen geistreiche und phantasievolle Literatur mit dazu passender zeichnerischer Ausstattung liebt, muss ihn einfach schätzen. Wenn Sie ihn mit Peter Ensikat verwechseln sollten – auch nicht so schlimm. Das war der kleine Bruder. Auf der politischen Kabarettbühne mit brillant-scharfen Texten ein wahrer Souverän. Vier Jahre jünger, und doch leider schon 2013 gestorben. Sein Bruder Klaus dagegen konnte gestern, am 16. Januar, seinen 80. Geburtstag begehen.

Zurück also zur Zeichenkunst. Obwohl ich selbst als zeichnender Darsteller von Menschen immer zur Verknappung aufs Wesentliche neige, hat mich das andere Extrem stets besonders interessiert: umfangreiche Panoramen voller Menschenmassen, Wimmelbilder genannt , und große Kompositionen mit unendlich vielen Details. Je verschiedener und andersartiger wir die Welt um uns bildlich darstellen, umso besser, dachte ich mir. Mal sachlich und seriös, mal witzig und kurios. Mal rund und gefällig, mal spitz und scharfkantig. Je nachdem. Bei gleichem Talent kann es so viele grundverschiedene Charaktere mit stark voneinander abweichenden Handschriften geben. Man glaubt es kaum – was wir charakteristisch nennen, ist eben in erster Linie Charaktersache.

Albrecht Dürer und viele seiner Zeitgenossen haben ihn vorgelebt, den Umgang mit der auf extreme Weise papiergebundenen Ausdruckskunst des schwärzlich feinen Striches. Geradezu musikalisch mutet das graphische Handwerk zeichnender Meister an: Wie sie Figurengruppen in Architektur und Landschaft hineinkomponieren, damit erweisen sie sich der streng mathematisch organisierten Form Bachscher Fugen ebenbürtig. Andererseits können graphische Strukturen gleichzeitig den durchsichtig schwebenden Klang tänzerisch bewegter Mozartscher Weisen atmen. Die strichelnden Stahlfedern der Zeichenmeister inszenieren eine eigene Welt. Radiernadeln sowie diverses anderes Kupferstichwerkzeug erzeugten eine Bildstruktur, die über Jahrhunderte von Matadoren sowohl aus Deutschland wie auch Italien gemeinsam bevorzugt wurde. Perfektion war Ehrensache. Ja, vom Süden kam die Sangesfreude und der Zeichenfuror. Was Giovanni Pergolesi musikalisch, hat Giovanni Piranesi uns graphisch gebracht, könnte man scherzhaft sagen.

Bei Klaus Ensikat spielt das alles offenbar in seinen künstlerischen Genen noch mit. Obwohl er in der Ausbildung noch kleine Umwege machte, ist er ohne Zweifel der geborene Zeichner. Er hat zeitlebens genau hingeguckt und war dann stets in der Lage, das Gesehene gestochen scharf ins Bild zu setzen. Was immer die mit Häme gemästeten Dutzendweisheiten über das verflossene Land DDR verkünden, zum handwerklichen Geschick ihrer Bürger ist stets Lobpreis angesagt. Wobei die Kopfarbeit dabei leicht übersehen wird. Denn wenn ein Zeichner wie Ensikat eine atemberaubende Geschicklichkeit an den Tag legt, dann würzt er das Ganze schließlich mit seiner ganz persönlichen Sicht. Da ihm nach schöner altmodischer Gewohnheit der Schalk dabei im Nacken sitzt, kann es recht ironisch bis sarkastisch zugehen. Da huscht dann nicht nur der Farbpinsel mit durchsichtigen Schleiern drüber, da wirkt alles trotz aller Naturhaftigkeit seltsam heiter verfremdet.

Das Buch als Körper des Geistes

Was mag das sein, was da wirkt? Kunststück, das kommt vom Geschriebenen her, was ja gleichzeitig passgerecht zum Gezeichneten gedruckt wird. Ist man erst einmal mit Leib und Seele Buchillustrator – da besteht hier kein Zweifel –, dann denkt man das Gewirr der vielen Zeilen und Absätze halt graphisch weiter in die bildliche Dimension. Das ist gerade die Attraktion am Strichezeichnen, dass es die Struktur der Buchstaben auf konkrete Weise ins Zeichenhafte fortsetzt. So wie Denken und Bilden ein Paar sind, so sind es Schreiben und Zeichnen ebenfalls. Ensikat ist nicht zufällig gleichzeitig ein Schriftkünstler. Oft genug hat er die Texte, wenn sie entsprechend kurz sind, in kunstvoll zarter, schwungvoller Schreibschrift über die Seiten der Bücher gleiten lassen. Als Begleitmusik zu seinen Bildschöpfungen. Oder ganz kompakt, mit so kaum im Setzkasten zu findenden Buchstaben, zu einem Schrift-Bild kombiniert. Je nachdem, was wozu halt passt – da ist er ganz souverän. Und die Verlage freuten sich zu der Zeit, als sie noch den Ehrgeiz hatten, etwas Besonderes anzubieten, darüber sogar.

Das waren die goldenen Zeiten, als beim Büchermachen noch nicht die kleinlichen Geldknauser das Sagen hatten. Das waren die bitterbösen Zeiten, als die großspurigen Polygraphen die absolute Herrschaft ausübten. Ja, dieser stets wehleidig stöhnende Adel der Mangelwirtschaft, die nie das drucken konnte, was man wollte. Eine Druckindustrie, die Exporttermine ins kapitalistische Ausland zur Devisenerwirtschaftung zu bevorzugen hatte und Liefertermine ins Inland über Monate und Jahre hin verschob. Abgesehen von schlechter Papierqualität und anderen Einschränkungen aber blühte die Buchkultur. Der Mangel disziplinierte: Als Klaus Ensikat mit Pinseln und Farben experimentierte, um malerische Effekte herauszukitzeln – da galt das als nicht reproduzierbar. So blieb er halt beim Stricheln.

Ensikats Illustration von John Ronald Reuel Tolkiens »Der kleine Hobbit« Foto: J.R.R. Tolkien: Der kleine Hobbit, Der Kinderbuchverlag Berlin 1971

Eulenspiegel-Verlag, Verlag Neues Leben und Kinderbuchverlag waren Dauerauftraggeber. Staatsverlage für Satire und Humor, für die Jugend und für die Kinder. In der Nische noch der alte Alfred Holz mit seinem gleichnamigen Haus und der Altberliner Verlag der Lucie Groszer. Das war eine kunstliebende alte Dame, die durfte alles. Weil, sie hatte einen Nachbesitzer, der hatte ein Bein im Ministerium. Außerdem hatte sie einen beneidenswerten Könner unter Vertrag, der auf den Namen Alfred Könner hörte, dessen Texte von Ensikat gezeichnet zu Knüllern wurden. Und sie gab damit dem Wolfgang Sellin und dem Peter Baarmann beim Eulenspiegel-Verlag ein Beispiel. Dass sie gefälligst mit ihrem auflagenstarken Unternehmen (bis zu fünfzig Titel im Jahr, durchgehend Bildbände oder illustriert) so richtig loslegen.

Quer durch Systeme und Zeiten

Humor und Satire, das hatte noch einen guten Klang in dieser unmäßig fordernden Gesellschaft und beim maßlos dankbaren Publikum. Und Ensikat war ja kein Alleinvertreter seiner Zunft, sondern auch »nur« ein Spitzenreiter unter vielen.

Da konnte die Begehrlichkeit von Westverlagen nicht lange ausbleiben, die hier einen Boom witterten. Auf der Leipziger Buchmesse kungelte man im Hinterstübchen: Druckaufträge hier gegen Teilauflagen dort. Vom Ostschnaps zur Westgeltung befördert. 1969 bereits tauchte der Besitzer des Paulus-Verlages, Georg Bitter, auf – Alleinrechteinhaber für Tolkiens »Kleinen Hobbit«. Die Riesenauflagen dieses ersten Erfolgstitels des Autors von »Herr der Ringe« im Rücken, verhandelte der Geizhals über kostenlosen Druck in der DDR unter Verwendung neuer Illustrationen Meister Ensikats und Erscheinen in Ost und West. Gesagt, getan. Ensikat übertraf sich selbst mit geradezu monumentalen Deutungen der surrealen Story – die er ganz überlegt altenglisch sah.

Als einer wie Ensikat Anfang der 60er Jahre so richtig durchstartete, hatte er seine zunächst noch ungenügende Bildung zu vervollkommnen. Das ergab sich, als er während des Zeichnens in aller Ruhe Radiosendungen aus West und Ost hörte. Da wurde am Bildungsgut noch in jeder Beziehung gefeilt. Und was macht ein Illustrator zuallererst? Er liest. Die ganze Weltliteratur rauf und runter. »Oliver Twist« vom Engländer Charles Dickens war da ein Erweckungserlebnis, ehe es zu Mark Twain weiterging. Ensikat bevorzugte Texte, die komische Situationen heraufbeschwören. Deren Kuriosität nachgerade dazu herausfordert, ins Bildliche umgesetzt zu werden. Ein erlesener US-Autor wie der Spezialflunkerer Mark Twain kam ihm da sehr entgegen. Mit Anspielungen wirbelnd und augenzwinkernd sein ureigenstes Mississippi-Milieu auskostend – das war ein Pfund für den Ironiker unter den Illustratoren. Und eines, mit dem er auf seine eigene Weise wuchern konnte, hatte der Autor dafür doch schon das Terrain vorzüglich bereitet. »Durch dick und dünn« ging es zu »Huckleberry Finn«. Dessen Abenteuer verführten zu kühnen Varianten, von denen der nun seit mehr als hundert Jahren verblichene Autor nicht zu träumen wagte.

Die Phantasie der jungen Leserinnen und Leser anzuregen war dazumal erklärtes Ziel der stets pädagogisch angelegten Buchprojekte. Märchen von Charles Perrault und der Brüder Grimm befeuerten überquellend von Bildmotiven die Lesefreude. Gern gab es gewagte Perspektiven mit neuen Sichten aufs Gewohnte. Große Rauminszenierungen sind das Faible des mit Leidenschaft zum Architekturspezi werdenden Meisters. An dem, was da am Ende jedes mal als kleine Überraschung in Buchgestalt herauskommt, haben die Alten genauso ihre Freude wie deren Kinder und Enkel. Immer mit Pfiff und Humor, statt wie heute häufig mit Gewalt und Tücke.

Ja, Charmeur Ensikat trieb es zu DDR-Zeiten sogar mit »Das Sofa« von Claude Crébillon und »Die geschwätzigen Kleinode« von Denis Diderot bis ins Pikant-Erotische. In den nach 1990 anbrechenden neuen Zeiten wünschte man ihn sich dann eher ernsthaft: Der Rowohlt-Verlag beauftragte ihn mit Stevenson und Lewis Caroll, der Tulipan-Verlag sogar mit dem von Anna Sybil Gräfin Schönfeldt interpretierten Alten Testament.

Die internationale Buchkunstszene war jahrzehntelang in ihren Wertungen recht objektiv – und wusste Ensikats Qualitäten früh zu schätzen. Die heute fast inflationäre Praxis relativ wahlloser Auszeichnung mit Preisen war damals noch unbekannt. 1975 erhielt Ensikat die Goldmedaille der »Kniga« in Moskau, 1979 den Grand Prix der Biennale Bratislava, 1984 die Ehrenplakette der Premi Catalònia d'Il-lustració in Barcelona, 1986 den Kunstpreis der DDR, 1992 den Premio Grafico der Fiera di Bologna, 1996 den internationalen Hans-Christian-Andersen-Preis. Und so weiter.

»An einem heißen Ort der Erde, da lebte eine Nashornherde. (…) Nun aber wuchs in ihrer Schar ein Jüngling auf, der anders war. Er schwärmte früh für alles Schöne, insonderheit die Kunst der Töne, und stellte eines Tages fest, dass auf dem Horn sich blasen lässt.« Illustration von Klaus Ensikat zu Peter Hacks' Erzählgedicht »Das musikalische Nashorn«, Kinderbuch-Verlag, Berlin 1986

Einen Einschnitt zum Systemwechsel musste er lediglich rein physisch mit einer Operation der rechten Hand über sich ergehen lassen: Die gefürchtete Sehnenverkürzung ausgerechnet in den Wendewirren korrigieren? Doch er hatte Glück, und 1995 wurde er sogar zum Professor in Zeichnen an der Hamburger Fachhochschule für Gestaltung berufen.

Sieben Jahre durfte er dort Schüler und Schülerrinnen unterrichten. Wo sind sie in der Medienszene von heute? Ein Rätsel. Ebenso wie die Tatsache, dass jene Tätigkeit keinerlei Auswirkungen auf seine Rentenbezüge hatte.

Das Leben neigt sich dem Ende entgegen. Zeit für einen Altersstil bei ausgewiesenen Könnern. Eine Frau Barbara mit dem schönen Nachnamen Kindermann macht nun einen Kinderbuchverlag – und damit Ensikat-Bücher mit Hintersinn. Theodor Storms »Knecht Ruprecht« wird da genauso radikal neu gesehen wie Goethes Osterspaziergang. Nicht Faust mit Wagner, sondern der Geheimrat selbst mit Adlatus Eckermann gehen da fürbass: ein grundeinsamer Goethe schlägt zu Buche.

Eine gescheiterte Anthologie

Als ich ihm 1995 nach den Jahren beim Eulenspiegel (wo er häufig die sogenannte Lesegeschichte auf Seite sieben illustriert hatte) wieder begegnete, stand er voll im Stoff. Ich durfte zu einem wahrlich im besten Sinn gesamtdeutsch angelegten riesigen Buchprojekt dazustoßen. Denn geradezu gigantisch war die Aufgabe zu nennen, aus dem Stand hundert ganzseitige Porträts von ihm weitgehend unbekannten Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu zeichnen. Drei dicke Bände wurden daraus, da es sich um die allererste (und wie sich später herausstellte, auch allerletzte) Begegnung von Ost und West solcherart handelte. Streng paritätisch: fifty-fifty. Das tolle Unterfangen hatte ein so seltsam wie selten zu nennender Literaturliebhaber mit Sendungsbewusstsein gestartet: Wilhelm Boeger, als westfälischer Abgesandter der Bonner Ministerialbürokratie in die »neuen Länder« delegiert, handelte im besten Sinn alternativ. Er nahm die deutsche Einheit wörtlich. Welche Sensation!

Die Knüppel zwischen seinen Beinen beiseite schiebend, hatte er die Autorenadressen alle persönlich abgeklappert, und die jeweils frischesten Texte herausgefischt. Eine widerwillig agierende Ministeriale ließ alles abschreiben und eine literaturfremde Mathematikerin lektorierte das Ganze für den federführenden Cornelsen Verlag. Ensikat zeichnete gründlichst wie immer, war aber zwei Tage die Woche an der Hochschule in Hamburg. Der Abgabetermin war schon sichtbar, da war er gerade beim zwanzigsten Porträt. Der Notschrei traf mich wie der Blitz, und ebenso blitzartig ging ich ans Werk. Wir machten ebenfalls halbe-halbe: 50 der eine, 50 der andere. Hurtig raffte ich meine umfangreichen Kenntnisse von Literatengesichtern zusammen, stöberte Bildmaterial auf, und am Ende konnte Boeger sogar den ewig säumigen Heiner Müller mit meiner karikierenden Darstellung zum Mitmachen motivieren.

So entstand ein Hundert-Personen-Gemeinschaftswerk, begleitet von eher schmeichelhaften Gesichtszügen à la Ensikat und eher schonungslosen à la Kretzschmar. Der Haken war lediglich: »Von Abraham bis Zwerenz« (»Eine Anthologie als Beitrag zur geistig-kulturellen Einheit in Deutschland«, so der vollständige Titel) sah nie den Ladentisch einer Buchhandlung. Bückware? Nein. Denn ministeriell abgesegnet war es lediglich als Studienmaterial zum internen Gebrauch durch Pädagogen im Deutschunterricht. Vorzugsweise in Rheinland-Pfalz.

So wartet die gesamtdeutsch offene Literaturszene heute noch auf ein Nachschlagewerk dieser Tragweite. Nach all den vielen Büchern von Ostautoren wie Peter Hacks und Jurij Brezan, von Kurt David und Gerhard Holtz-Baumert durfte Klaus Ensikat erst 2012 für den Rowohlt Verlag wieder einen »Ostler« in Szene setzen – zumindest einen halben, denn Fritz J. Raddatz hatte die DDR 1957 gen Westen verlassen. Anders als furios kann man Ensikats verwirrend zerklüftete Bildinszenierung des »Bestiariums der deutschen Literatur« nicht nennen.

Nicht etwa, dass er mir das gezeigt hätte, als ich am 19. Dezember 2016 bei ihm im 20. Stockwerk am Anton-Saefkow-Platz in Berlin-Lichtenberg zu Besuch war. Ensikat-Bücher sind so grundsätzlich in diesem Haushalt nicht auffindbar wie etwa Freundschaftsbeweise von illustrierten Autoren. Der ihm wesensverwandte Querkopf Peter Hacks hat ihm gelegentlich böse Briefe geschrieben. Sie blieben unbeantwortet. Und das nächste Hacks-Ensikat-Buch kam trotzdem. Selbst nach dem Tod des Autors gibt es davon Nachauflagen wie jetzt gerade von »Jules Ratte«. Darin wird über die Notwendigkeit des selbständigen Denkens räsoniert. Um genau das deutlich zu machen, wird die Zeichenkunst dieses Nestors immer wieder gebraucht werden.