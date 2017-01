Landratte des Tages: Olaf Preuß

Foto: Screenshot www.welt.de

Da kennt einer vor Begeisterung kein Halten mehr. Welt-Reporter Olaf Preuß war die große Ehre zuteil geworden, die neueste »Super-Fregatte« F 125 der Bundesmarine aus nächster Nähe an Bord in Augenschein nehmen zu dürfen. Und am Sonntag ließ er die Leser der Onlineausgabe des Blattes an seinen Erfahrungen teilhaben. Die »Baden-Württemberg«, ist dem Bericht des solide eingebetteten Journalisten zu entnehmen, erwies sich bei der Testfahrt als wahre Wunderwaffe. Vor Helgoland stemmte sich »der neue Stolz der Marine« volle Fahrt voraus gegen vier Meter hohe Wellen, dabei ließ der Kommandant das mit Gasturbinen und allen erdenklichen Waffensystemen ausgestattete Schiff mit 20 Knoten vergnüglich Schlangenlinien fahren. Offenbar eine Belastungsprobe für Preuß, der seine Schwäche in den knappen Worten zusammenfasste: »Relingwetter für Landratten«.

Die Fregatte ist eine von vier Exemplaren dieses Typs, die im Rahmen eines maritimen Aufrüstungsprogramms für rund 3,1 Milliarden Euro angeschafft werden sollen. Wenn Deutschland international »Verantwortung« übernehmen will, muss schon mal geklotzt werden: »Jede F 125, die bis zum Jahr 2020 in Dienst gestellt werden soll, hat fast genau den Wert einer Elbphilharmonie.« Aber dafür bekommt man dann, so Preuß, ein »Rundumschiff«: »Sie kann mit ihren ferngesteuerten Maschinengewehren Piraten bekämpfen und mit ihren Speedbooten Spezialkräfte anlanden. Sie trägt Distanzwaffen wie die neue 127-Millimeter-Kanone mit bis zu 80 Kilometer Reichweite und die Abschussvorrichtung für ›Harpoon‹-Flugkörper mit bis zu 140 Kilometer Reichweite.« Zudem sei die Fregatte für »lang andauernde Einsätze niedriger Intensität« konzipiert – mit einem tollen Personalplan, wie sein Pressebetreuer Preuß verriet: »Die Einsätze werden für die Soldaten damit weit besser planbar und familienfreundlicher«.