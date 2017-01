Vorschlag zur Schaffung eines Erinnerungsortes

Vorheriges

Die Adresse lautete: Hermann Kant, 17235 Neustrelitz, Prälank-Dorf 4. Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Telefonnummer: 03981/202975. Seit Mitte der 90er Jahre war der Verfasser von Romanen wie »Die Aula«, »Das Impressum« und »Der Aufenthalt« hier zu erreichen. Er hatte seine Wohnung in Berlin aufgegeben und war in das Haus gezogen, das er Ende der 60er Jahre in dem winzigen Dorf Prälank bei Neustrelitz erworben hatte. Besucher berichteten, dass die Behausung zunächst nicht für winterliches Wetter ausgestattet war – es soll an manchen Tagen jämmerlich kalt gewesen sein. 2015 stürzte Kant, der kaum noch sehen konnte, schwer und musste in ein Neustrelitzer Heim umziehen, das betreutes Wohnen anbot. Dort starb er am 14. August 2016, genau zwei Monate nach seinem 90. Geburtstag.

Zu jenem Jubiläum hatte ihn die Mitteldeutsche Zeitung angerufen. Er sagte ihr zum Umgang mit ihm und mit der DDR hierzulande: »Manchen kann es nicht vorbei genug sein, sie wollen immer noch einmal siegen.« Das war, als hätte Kant schon die Nachrufe auf sich selbst gekannt. Die Deutsche Presseagentur belieferte an seinem Todestag die deutschsprachige Presse mit einem Text, der vielfach nachgedruckt wurde. Er enthielt die gekürzte Fassung eines Satzes, den der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) am 10. Oktober 1991 in der Fernsehsendung »Literarisches Quartett« bei einer Diskussion über Kants autobiographisches Buch »Abspann« formuliert hatte: »Er ist ein Spitzbube, er ist vielleicht ein Halunke, ein Hallodri. Aber schreiben kann er, schreiben kann er.« Das war nicht besonders originell. Bei Bertolt Brecht (»Gute Lyrik, aber politisch unmöglich«), bei Anna Seghers oder Arnold Zweig läuft es bis heute ähnlich. Bei dpa war von Reich-Ranickis Satz übrig: »Vielleicht ist er ein Halunke, aber schreiben kann er.« Daraus wurden heute noch im Internet zu findende Schlagzeilen wie »›Ein Halunke‹, der schreiben konnte« (Schweriner Volkszeitung, Kölner Stadtanzeiger), »Ein schreibender Halunke« (Frankfurter Neue Presse/Taunus-Zeitung), »Der verehrte Halunke« (Freie Presse), »Er war ›ein Halunke‹, der schreiben konnte« (Luzerner Zeitung) und ähnliches. Oft wurde der Text ohne Hinweis darauf abgedruckt, dass er komplett einer Nachrichtenagentur entnommen worden war – Pressevielfalt. Der Journalist Holger Becker konstatierte wenig später: »Wer in diesen Tagen bei Google als Suchwort ›Halunke‹ eingab, bekam als dazu passende Person an allererster Stelle den gerade verstorbenen Kant präsentiert.« (http://www.vdgn.de/vdgn-journal/2016/vdgn-journal-89-2016/)

Das besagt auch: Der Wille, die DDR, ihre Kultur, einen Schriftsteller wie Hermann Kant immer noch einmal zu besiegen, wird bei passendem Anlass übermächtig, zu mehr als Beschimpfungen reicht es aber meist nicht. Um es modisch zu sagen: Da die DDR seit mehr als 26 Jahren zumeist »postfaktisch« behandelt wird, also verlogen, sind heute Zweifel an der Existenz von Literatur und Kunst im ostdeutschen Staat erste Voraussetzung für das Verfertigen von Texten über sie. Wer eine »kalte Bücherverbrennung« (Peter Sodann) durchgezogen hat, unterliegt vielleicht einem gewissen Rechtfertigungsdruck.

Kant machte es zudem jenen, für die es in der »Zone« nur Agitation, keine Schriftstellerei gegeben hat, schwer. Er schüttete sich wenig bis gar keine Asche aufs Haupt, schlimmer noch, er wiederholte oft, dass er mit dem alten Deutschland, das da als das neuste auftrumpfte, nichts mehr am Hut habe. 2015 erklärte er zum 25. Jahrestag des Anschlusses: »Von mir aus hätte die deutsche Einheit unterbleiben können. Ich habe immer geglaubt, dass wenn Deutschland eins ist, es dann sozialistisch ist, und dann geh’ ich wieder zurück nach Hamburg.« Das aber sei jetzt »der schiere Kapitalismus geworden«.

In der Hansestadt war Kant 1926 in der Familie einer Fabrikarbeiterin und eines Gärtners geboren worden. Seit 1940 lebte sie in Parchim, wo er eine Elektrikerlehre absolvierte. Am 8. Dezember 1944 wurde er zur Wehrmacht eingezogen, geriet in polnische Kriegsgefangenschaft, wurde in Warschau zuerst in einem Gefängnis inhaftiert, später in einem Arbeitslager auf dem Gelände des jüdischen Ghettos. Nach seiner Entlassung ging er 1949 in die DDR zurück, trat der SED bei, holte 1952 das Abitur nach, studierte in Berlin Germanistik und arbeitete von 1957 bis 1959 als Chefredakteur der vor allem für Westberliner Studenten konzipierten Zeitung Tua res. 1962 legte er als sein erstes Buch Erzählungen unter dem Titel »Ein bisschen Südsee« vor. »Die Aula«, die 1965 erschien, wurde in 15 Sprachen übersetzt und war in beiden deutschen Staaten Schullektüre. 1972 folgte das »Impressum«, 1976 »Der Aufenthalt«, der auf seinen Erfahrungen in der Kriegsgefangenschaft basierte.

Es gibt ungezählte Bücher, die große Fragen behandeln. Bei »Aula« und »Aufenthalt« scheint es umgekehrt: Es gibt historische Probleme, die sich ihre Autoren suchen. Das Buch von 1965 beantwortet – weit über seine Zeit hinausweisend – die Frage: Was ist nötig, damit der in viele Köpfe gepflanzte verfluchte nationalistische, imperialistische deutsche Größenwahn und die von ihm untrennbare Knechtseligkeit überwunden werden, damit die »Zerstörung der Vernunft«, die Georg Lukács in klassischer Weise für das 19. Jahrhundert und das beginnende 20. untersucht hat, sich nicht wiederholt? Die Antwort der »Aula« lautet: Schafft andere, sozialistische Eigentumsverhältnisse und ein Bildungssystem, das seinen Namen verdient, das Heiterkeit lehrt, auch wenn die Dummheit groß und die Weltlage ernst bleibt. Es war ein Jahrhundertbuch, dessen Autor in Zeiten wie denen nach 1990, da der Irrationalismus wieder Fahrt aufnimmt, von dessen Protagonisten bekämpft werden musste. Ähnliches gilt für den »Aufenthalt«: Das absurde Gegeifer, die DDR habe sich nicht der Judenvernichtung durch das faschistische Deutschland gestellt, wird nicht nur durch dieses Buch widerlegt. Dessen Quintessenz hat Kant 1993 in einem Beitrag zur Diskussion über den »verordneten Antifaschismus« der DDR dargelegt: »Vor ihr waren andere tätig, uns Antifaschismus aufzuzwingen. Als tätigsten Haupttäter machte ich den Faschismus aus.« Und er zählte auf: »Wörter wie Galgen und Ghetto, Fallbeil, Rampe und Block; Orte wie Buchenwald, Moabit und Sachsenhausen, wie Birkenau und Theresienstadt; Namen wie Eichmann, Mengele, Höß und Freisler, ein Name wie Himmler, ein Name wie Hitler; Plätze wie Lidice, Babi Jar und Oradour oder wie Stalingrad, Leningrad, Coventry und Warschau oder wie Monte Cassino, El Alamein, Kursker Bogen und Omaha Beach; (...) all dies (...) empfahl uns den Antifaschismus auf eine Weise, die man wenn nicht Nötigung, so doch Verordnung heißen könnte.«

Allein für diese beiden Bücher hätte Kant den Literaturnobelpreis mit weitaus größerer Berechtigung als etwa Günter Grass erhalten müssen. Wer sich aber für die DDR engagierte und wie Kant noch im Herbst 1989 in der Jungen Welt schrieb: »Wir haben uns den anderen weggenommen«, den wollten »sie« weder auszeichnen noch »wiederhaben«.

Holger Becker hat in dem erwähnten Text vorgeschlagen, Deutschland solle sich »wenigstens eines Erinnerungsortes für diesen Schriftsteller und eines ordentlichen Umgangs mit seinem Nachlass versichern. Es müssen ja nicht gleich drei sein wie bei Grass«. Das Haus in Prälank, auf dessen Friedhof Kant begraben wurde, könne ein solcher Ort sein.

Kants Nachlass ist laut Medienberichten im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Die Errichtung eines Erinnerungsortes wäre die Mühe aller wert, die sich für Vernunft und die Abwendung des sich anbahnenden Unheils einsetzen.