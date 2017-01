Väterchen Frost im Weißen Haus

Die US-Publizistin Diana Johnstone nannte in einem im Dezember 2016 veröffentlichten Text (http://www.counterpunch.org/2016/12/19/the-bad-losers-and-what-they-fear-losing/) den Präsidentschaftswahlkampf in den USA »eine Schande«. Die Reaktion der Verlierer sei allerdings »ein sogar noch schändlicheres Spektakel«. Der Grund dafür sei deren Entschlossenheit, der ganzen Welt die Hegemonie des »exzeptionellen« Amerikas aufzuzwingen. Das gesamte westliche Establishment, das sich aus »neokonservativen Ideologen, liberalen Interventionisten, Finanzmächten, der NATO, Mainstreammedien und Politikern« zusammensetze, sei damit beschäftigt gewesen, den Nahen und Mittleren Osten »für Israel und Saudi-Arabien passend wiederherzustellen und das unverschämte Russland zu zerschmettern«. Jetzt sei es in Panik geraten angesichts der Aussicht, dass das Vorhaben von einem »ignoranten Eindringling« sabotiert werden könnte.

Tatsächlich ähnelt das Treiben in Washington dem auf einem Narrenschiff, die ersten deutschen Reaktionen auf die US-Wahlen waren kopflos. Inzwischen warten die hiesigen Transatlantiker zumeist ab oder murmeln die Standardfloskel von »mehr Verantwortung«. Eine Ausnahme bot am Donnerstag die Süddeutsche Zeitung (SZ). Ihr Außenpolitikchef, der Merkel-Biograph Stefan Kornelius, klammert sich dort unter der Überschrift »Der unmögliche Präsident« allen Ernstes an die sogenannten Geheimdienstpapiere, die über Donald Trump zusammengetragen wurden, um die US-Wahlen doch noch zu gewinnen. Was da von einem britischen Agenten auf Bestellung fabriziert wurde, habe »das Potential, Amerika in eine Staatskrise zu stürzen oder zur weiteren Episode in der Geschichte der Selbstdelegitimierung des Landes und seiner Institutionen zu werden«.

So nahe am Abgrund? Der Mann des Establishments schreckt vor dem, was er da schreibt, sofort zurück. Was, so seine rettende Überlegung, wenn das Anti-Trump-Papier ernst genommen werden muss? Die entwaffnende Antwort lautet: »Weil es die Geheimdienste der USA ernst nehmen«. Die Devise lautet demnach: Trau dem Gebrauchtwagenverkäufer, wenn er der Rostlaube, die er anbietet, traut. An einem feudalen Hof hieße es: Kornelius erstirbt in Verehrung vor den Eminenzen. Der virtuelle Bückling liest sich so: »Die vier ranghöchsten Behördenchefs in Sachen innerer und äußerer Sicherheit sind beim gewählten Präsidenten erschienen, um die Ernsthaftigkeit der Situation zu verdeutlichen.« Das nennt sich Ausrutschen auf der eigenen Schleimspur. Richtig ist allerdings: Wenn die Herren über Terror in der ganzen Welt, über Folter und Herbeilügen von Kriegen wie dem von 2003 gegen den Irak, dem von 2011 gegen Libyen und dem verdeckten gegen Syrien auftreten, dann wird es ernst.

Obwohl, blindes Vertrauen in CIA, NSA, BND, Verfassungsschutz etc., zu dem Herr Kornelius rein dienstgradmäßig verpflichtet ist und das er zweifellos auch hat, soll ihm niemand nachsagen können. Er ist schließlich unabhängiger Journalist. Also der nächste Schwenk: »Natürlich besteht die Möglichkeit, dass die Dienste lediglich außergewöhnliche Mittel ergreifen, um den selbsterklärten Systemzerstörer Trump im letzten Moment von seinem Werk abzuhalten.« Tja, also doch am Abgrund oder schon einen Schritt weiter: »Niemals war Amerika verwundbarer«. Bei solchen Geheimdiensten, lässt sich sagen, kein Wunder. Kornelius sieht das aber umgekehrt: Durch sie spüre Trump, »noch ehe er im Amt ist, den Eiseshauch, der ihm in Washington entgegenschlagen wird«. Dem SZ-Mann fröstelt derart, dass er offenbar Väterchen Frost demnächst im Weißen Haus wähnt. Da wird der außenpolitische Experte zum Wetterfrosch und hofft auf das Schockeinfrieren von Trump. Wahrscheinlich durch eine vom Kreml gelenkte Klimakanone.