Bittere Kälte: Flüchtlinge warten in Decken gehüllt am Mittwoch vor einer verlassenen Lagerhalle in Belgrad Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa

Das extrem kalte Wetter in Zentral- und Osteuropa sorgt nicht zuletzt in den dortigen Flüchtlingslagern für unmenschliche Zustände. Tausende Menschen frieren in Griechenland, Bulgarien, Serbien und Ungarn. Weil die Grenzen auf der sogenannten Balkanroute weitgehend abgeriegelt sind, sitzen die meisten Menschen in den staatlichen Einrichtungen oder in informellen Siedlungen fest.

Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR leben derzeit 7.300 Geflüchtete in Serbien – andere Quellen sprechen von bis zu 8.500 –, vielen von ihnen seien in staatlichen Einrichtungen untergebracht. Davon sei nur knapp die Hälfte winterfest, berichtete die Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« (MSF). Die Regierung duldet mittlerweile informelle Lager, weil selbst die Einrichtungen, die nicht für derartig niedrige Temperaturen gerüstet sind, heillos überfüllt sind. In Belgrad ist MSF deswegen mit mehreren mobilen Kliniken und Heizgeräten im Einsatz, um eine Notfallversorgung zu gewährleisten.

Bis zu 2.000 Menschen leben in verlassenen Lagerhallen in der Nähe des Hauptbahnhofes der serbischen Hauptstadt, wie lokale Medien berichteten. Dort gibt es zu wenige Sanitäranlagen, zudem schlafen die Flüchtlinge bei Temperaturen von 10 Grad unter null ohne Matratzen auf dem vereisten Boden. Ein »riesiges Problem« sei laut Ärzten die zur Zeit in Serbien grassierende Grippe. Hinzu kämen Atemwegserkrankungen durch den Rauch der Lagerfeuer, in denen auch Plastikmüll verbrannt wird. In den Gebäuden lebten großenteils Männer, denn in die offiziellen Lager werden nur noch Familie aufgenommen.

MSF verhandelt derzeit mit den serbischen Behörden über die Erhöhung der Unterbringungskapazitäten. In den vergangenen Monaten wurde die humanitäre Versorgung reduziert und den Helfern vor Ort lediglich eine eingeschränkte Versorgung mit Decken und Essen gestattet. Selbst diese wollte das serbische Arbeitsministerium im November noch verbieten, um die Flüchtlinge in die staatlichen Lager zu drängen. Doch diese sind längst voll.

Die Situation in Bulgarien und auf vielen griechischen Inseln ist ähnlich dramatisch. Dort sind Tausende Flüchtlinge in nicht winterfesten Lagern und EU-Hotspots gefangen. Vielerorts sind sie nur in Sommerzelten untergebracht. In Ungarn herrschen ähnliche Zustände; viele Zeltlager seien »notdürftig und keinesfalls winterfest ausgestattet«, wie die ungarische Online-Zeitung Pester Lloyd (PL) berichtete. Dort müssten die Geflüchteten während ihres vier bis zehn Tage dauernden Asylverfahrens ausharren.

Es gibt aktuell nur zwei offene Grenzübergänge von Serbien nach Ungarn, insgesamt nur 20 bis 35 Asylbewerber dürfen pro Tag passieren. Die Fidesz-Regierung von Viktor Orbán verweigert sämtlichen Hilfsorganisationen den Zugang zum Grenzbereich. In Ungarn sind in diesem Winter laut PL bereits über 100 Menschen erfroren, die Hälfte von ihnen in »Wohnungen, die sie aus Armut nicht beheizen konnten«. Wie viele Geflüchtete bereits ums Leben gekommen oder in den Lagern an Folgekrankheiten gestorben seien, lasse sich »aufgrund der informationspolitischen Abschottung« nicht feststellen.