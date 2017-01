Unter den »Verteidigungsschirm«: Bundeskanzlerin Merkel ruft EU-Mitglieder zu gemeinsamer Sache in punkto »Sicherheit« auf (Brüssel, 12.1.2017) Foto: POOL New/Reuters

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag abend in Brüssel die Europäische Union auf eine neue Ära eingeschworen. Im Rahmen ihrer Dankesrede bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Universitäten Gent und Leuven forderte die deutsche Bundeskanzlerin die EU-Staaten zu einer engeren Kooperation in »Sicherheits- und Verteidigungsfragen« auf. Sie sei überzeugt, »dass Europa und Europäische Union lernen werden müssen, in Zukunft mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen«, so Merkel. »Mehr Verantwortung« ist gleichbedeutend mit militärischer Aufrüstung.

Als Grund für den Appell scheint der anstehende Regierungswechsel in den USA zu dienen. Während in der Vergangenheit kaum in Zweifel gezogen wurde, dass Washington ein verlässlicher Partner ist, erklärte Merkel am Donnerstag, dass es für die transatlantische Partnerschaft keine »Ewigkeitsgarantie« gebe.

Die EU-Staaten hatten schon die Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten im Dezember zum Anlass genommen, um den Aufbau einer »gemeinsamen Verteidigungspolitik« zu beschließen. Zwar war dies bereits seit längerem geplant, wurde bis anhin jedoch von London blockiert. Der Beschluss wurde als Reaktion auf Trumps Annäherung an Russland sowie seine Aussagen, nicht automatisch den ­NATO-Bündnisfall auszurufen, wenn ein Mitglied der Allianz angegriffen werde, gedeutet. Trump hatte im Wahlkampf von den europäischen Verbündeten in der NATO zudem ein stärkeres finanzielles Engagement gefordert. Weite Teile seiner künftigen Außenpolitik sind bisher jedoch noch unklar.

Bundeskanzlerin Merkel mahnte am Donnerstag indes, es sei »naiv, sich immer nur auf andere zu verlassen«. Man müsse »alles tun«, um den Bürgern »Sicherheit in Freiheit« zu garantieren. Drängende Aufgabe sei dabei auch der »Kampf gegen den internationalen Terrorismus«. Dazu sei etwa eine engere Kooperation der Geheimdienste notwendig. Konkrete Entscheidungen sollen bei dem kommenden EU-Treffen der Staats- und Regierungschefs gefällt werden, das Ende März in Rom stattfindet. (AFP/Reuters/jW)