Nicht »nur Geschichte«

Historisches Plakat zum Film von 1930 Foto: absolut Medien GmbH/absolutmedien.de

Das Drama des Arztes, Kommunisten und Dramatikers Friedrich Wolf (1888–1953) »Cyankali« wurde ab September 1929 zunächst von der »Gruppe junger Schauspieler« und dann von vielen anderen revolutionären Theatergruppen an fast sämtlichen deutschen Bühnen gespielt – bevor es nach ca. 300 Aufführungen verboten wurde. Eine neue DVD-Edition des gleichnamigen Films von 1930 und einer Produktion des Fernsehens der DDR von 1977 führt vor Augen, wie aktuell die Debatte um Schwangerschaftsabbrüche und das Selbstbestimmungsrecht der Frauen auch heute noch ist.

Das Theaterstück über eine ungewollte Schwangerschaft löste heftige Diskussionen aus. Kritisiert wurde vor allem, die Bühne werde missbraucht, um ein »Verbrechen wider das keimende Leben« zu rechtfertigen. In der Tat schrieb Wolf es in der Absicht, die Menschen aufzurütteln gegen die Abtreibungsparagraphen 218/219, die seit Januar 1872 im Reichsstrafgesetzbuch standen. Ungewollt Schwangere, Ärzte, die Abbrüche vornahmen und andere, die helfen wollten, wurden mit schweren Zuchthaus- oder Gefängnisstrafen verfolgt. Friedrich Wolf kannte die Nöte der arbeitenden Bevölkerung aus seiner Praxis als Fürsorgearzt in Remscheid im Bergischen Land. Er wusste, dass vor allem Frauen der Arbeiterklasse gezwungen waren, den Eingriff von Laien durchführen zu lassen oder ihn selbst zu vollziehen, was schlimmstenfalls und nicht selten mit dem Tod endete. 10.000 Frauen starben jährlich aufgrund von unsachgemäßen Abtreibungen.

Die Uraufführung der ersten Verfilmung des Bühnenstücks fand am 23. Mai 1930 im Berliner Scheunenviertel statt. Regie führte Hans Tintner (1894–1942), die Hauptrolle der Hete übernahm Grete Mosheim. Friedrich Wolf und Magnus Hirschfeld hielten auf der Veranstaltung flammende Reden gegen den Paragraphen 218 und seine mörderischen Folgen. Der Originalfilm beginnt als Stummfilm mit teilweiser musikalische Untermalung; zwei Passagen am Ende markieren bereits den Übergang zum Tonfilm. Er wurde ebenfalls ein Riesenerfolg, obwohl er seit der ersten Vorlage vom 13. März 1930 bei der Filmzensur einen wahren Prüfmarathon hatte durchlaufen müssen. Immer neue Auflagen wurden angeordnet. So hatten Jugendliche keinen Zutritt zu den Aufführungen. Schließlich wurde das Werk in stark veränderter Form zugelassen. Mit der Machtübertragung an die Nazis wurde er verboten.

1977, fünf Jahre nach der Einführung der Fristenregelung in der DDR am 9. März 1972 – Frauen hatten seither das Recht, eine Schwangerschaft bis zur der zwölften Woche ohne Begründung und ohne Beratungspflicht zu beenden –, wurde das Stück für das DDR-Fernsehen mit hochkarätigen Darstellerinnen und Darstellern in einem Farbfilm neu inszeniert. Die Handlung des Filmes von 1930 wurde vom Regisseur Jurij Kramer im wesentlichen beibehalten. Beide Werke sind in der im Herbst 2016 veröffentlichten DVD-Edition des Filmmuseums Potsdam, herausgegeben von Guido Altendorf, vereint.

Die beiden Filme spielen, wie auch das frühere Bühnenstück, in einem Arbeiterbezirk in Berlin während der Weltwirtschaftskrise, die im Oktober 1929 mit dem New Yorker Börsenkrach begann. Der Kampf gegen den unseligen »Abtreibungsparagraphen« wurde damals zu einer Volksbewegung, die sich gegen die Klassenjustiz der Weimarer Republik und gegen die Kirchen richtete. Dennoch schafften Frauenbewegung und Linke es nicht, ihn zu beseitigen. Die KPD hatte vergeblich seine Streichung gefordert. Die Sozial­demokraten konnten 1926 lediglich durchsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr mit Zuchthaus, sondern »nur noch« mit Gefängnis bestraft wurden. Im Jahr 1927 gestand das Reichsgericht Schwangeren das Recht auf einen Abbruch zu, wenn ihr Leben in Gefahr war.

Die Geschichte, die im Stück und in den Filmen erzählt wird: die junge Hete Fent arbeitet als Büroangestellte in einer Fabrik. Dort ist auch ihr Verlobter, der Arbeiter Paul, angestellt. Hete stellt fest, dass sie von Paul schwanger ist. Als die Arbeiter von der Fabrik ausgesperrt werden, weil sie für Lohnerhöhungen gestreikt hatten, zerplatzt der Traum von einer kleinen Familie endgültig. Paul ist erwerbslos. Hete versucht nun, einen Arzt zu finden, der bereit ist, bei ihr eine Abtreibung vorzunehmen. Sie scheitert mit ihrer Suche und auch mit der »Selbsthilfe«, geht daraufhin zu einer »Engelmacherin«, die ihr Cyankali verabreicht. Hete stirbt qualvoll an einer Vergiftung. Ihre Mutter wird daraufhin verhaftet, da sie im Verdacht steht, Beihilfe zum unerlaubten Schwangerschaftsabbruch geleistet zu haben. Auch Paul und sein Freund Max, die in die Betriebskantine eingebrochen sind, um ihren schlimmsten Hunger zu stillen, werden festgenommen.

Neben den Filmen enthalten die beiden DVDs unter anderem die besonders interessante Aufzeichnung einer DDR-Fernsehsendung vom 16. November 1977: »Probleme und Gedanken. Eine Nachbetrachtung zu Friedrich Wolfs ›Cyankali‹«. In der Sendung setzen sich der Regisseur Kramer, zwei Industriearbeiterinnen, eine Lehrmeisterin, eine Psychologin sowie zwei namhafte Ärzte der DDR kritisch mit dem Film und auch mit der Fristenregelung in der DDR auseinander. Deutlich wird, dass der Film längst nicht »nur Geschichte« ist. Das zeigen die deutlich restriktiveren Regelungen in der BRD Totalverbote in etlichen Ländern der Welt.

Dem Set ist ein Textbüchlein beigegeben, das Texte zu »Cyankali – Ein Stoff, zwei Filme« von Renate Ullrich und zur Geschichte des Paragraphen 218 (»Die Politik – zwischen Arbeiterfrage und Frauenfrage«) von Ursula Schröter enthält. Der Text »Mittel und Möglichkeiten eines Filmmuseums« von Herausgeber Altendorf holt das Problem in die Jetztzeit. Er erinnert daran, dass der Paragraph 218 noch immer im Strafgesetzbuch der BRD steht und selbsternannte »Lebensschützer« und die AfD eine Verschärfung der Regelungen oder gar Abtreibungsverbote fordern.