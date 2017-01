Aufmarsch gegen Russland

Foto: dpa/Czarek Sokolowski

Die US-Armee hat im Rahmen der Truppenverlegung »Atlantic Resolve« auf ihrem Weg von Bremerhaven Polen erreicht. Ein Kontingent der US-Panzerbrigade passierte östlich von Cottbus den Grenzübergang Forst/Olszyna. Dem Voraustrupp der dritten Kampfbrigade der vierten US-Infanteriedivision aus Fort Carson im US-Bundesstaat Colorado sollen in den kommenden Tagen unter anderem 87 Abrams-Panzer sowie 500 teilweise schwer bewaffnete Truppentransporter folgen. Ihr Ziel ist die russische Grenze. Die insgesamt rund 2.000 Fahrzeuge und Frachtcontainer werden mit Unterstützung der deutschen Armee überwiegend per Bahn transportiert, hinzu kommen Konvois aus Lastwagen. Der scheidende US-Präsident Barack Obama hatte die Verlegung der Panzerbrigade angeordnet. Zudem soll ein von den US-Streitkräften geführtes NATO-Bataillon im Nordosten Polens an der Grenze zu Kaliningrad stationiert werden.

Die Bundeswehr will ab Februar bis zu 500 Soldaten mit 26 Panzern und etwa 170 weiteren Militärfahrzeugen nach Litauen abkommandieren. Sie sind Teil eines NATO-Kontingents von insgesamt 4.000 Soldaten, die in die drei baltischen Staaten und nach Polen geschickt werden. »Ich denke, dass die NATO hier ein starkes Zeichen innerhalb der Bündnissolidarität zeigt«, sagte dazu am 14. Dezember der Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 122 aus dem bayerischen Oberviechtach, Christoph Huber. 300 Soldaten seines Bataillons sind der Kern der Litauen-Truppe. Unterstützt werden sie von 150 bis 200 Sanitätern, Feldjägern und Pionieren. Bei den Panzern handelt es sich um 20 Schützenpanzer vom Typ »Marder« und sechs Kampfpanzer »Leopard 2«.

Der Aufmarsch der NATO-Truppen in Osteuropa war 2014 von den NATO-Staaten beschlossen worden. Die westliche Militärallianz will damit nach eigenen Angaben demonstrieren, dass sie auf die »Bedrohung« eines Mitgliedsstaates durch Russland »solidarisch« reagieren werde.

Moskau kritisierte den Aufmarsch der US-Truppen. Der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, sagte am Donnerstag, die US-Truppenverlegung »bedroht unsere Interessen und unsere Sicherheit«. Als Reaktion auf die NATO-Pläne hatte Russland im Oktober damit begonnen, atomwaffenfähige Iskander-Kurzstreckenraketen in Kaliningrad zu stationieren. (AFP/dpa/jW)