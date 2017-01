Nachschlag: Verwirrte Verbraucher

Foto: © Celluloid Fabrik

Ernährung ist ein kompliziertes Feld geworden. Die Industrie vermarktet glutenfreies Mineralwasser, um so auch noch die letzte Nische abzudecken, und die Verbraucher werden ob der Kennzeichnungen, was in Lebensmitteln (nicht) drin ist, immer ratloser. Besonders tierische Produkte werden kritisch beäugt, und ihr übermäßiger Verzehr ist in weiten Kreisen negativ belegt. Eine Dokumentation über den Nutzen von Milch wäre also bitter nötig. Dann aber bitte eine, die sauber mit den Informationen umgeht und nicht Laktoseintoleranz mit einer Allergie gegen Milcheiweiß vergleicht. Außerdem wurden wissenschaftlich erhobenen Daten, die in Studien und Metastudien ausgewertet worden waren, die Erfahrungen von Ärzten gegenübergestellt, die diese mit einzelnen Patienten gemacht hatten. Der Punkt, inwiefern Ernährungsberater und Landwirtschaftslobby verzahnt sind, bietet Stoff für eine eigene Recherche und sollte nicht so oberflächlich am Rande behandelt werden. So trägt die Doku nur zur allgemeinen Verwirrung bei. (cwr)