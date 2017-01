Verbrechen der »Ruhrlade«

Foto: jW-Archiv

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) will mit einer Mahntafel in Dortmund an die Rolle von Großindustriellen während des Aufstiegs und der Regierungszeit der NSDAP erinnern. Noch im Januar soll ein Antrag an die Stadt gestellt werden, den ehemaligen Tagungsort des Industriellengeheimbundes »Ruhrlade« an der Hainallee mit einer solchen Tafel zu kennzeichnen. Dies teilte der Dortmunder Vorstand der VVN-BdA am Dienstag mit. Die Organisation selbst habe die Geschichte der »Ruhrlade« recherchiert. »Es handelt sich dabei um eine kriminelle geheime Vereinigung von Superreichen profaschistischen Charakters, wie sie weltweit bis dahin unbekannt war«, erklärte Ulrich Sander für den Vorstand.

Die Verbrechen der deutschen Wirtschaft als Förderer der NSDAP und als Profiteur während des Naziregimes seien insgesamt zuwenig erforscht und müssten aufgeklärt werden. Die Inschrift der Tafel oder Bodenplatte an der Eintrachtstraße Ecke Hainallee soll über ein Treffen von Industriellen mit dem zurückgetretenen Reichskanzler Franz von Papen am 7. Januar 1933 informieren. Bei dieser Zusammenkunft sei über Schritte zur Machtübertragung an Hitler beraten worden. »Sie profitierten von Rüstung und Krieg, von der Beseitigung der Demokratie und der Gewerkschaften, von Antisemitismus, Holocaust und Zwangsarbeit und von der Unterdrückung und Ausplünderung der Völker Europas.« Als Mitglieder der Ruhrlade sollen unter anderem Fritz Thyssen und Gustav Krupp von Bohlen und Halbach genannt werden – doch das sind nur die heute noch bekanntesten von insgesamt zwölf Namen. Als Vorbild soll ein Schild dienen, das bereits 1996 in Köln vor dem Haus Stadtwaldgürtel 35 angebracht wurde. In dem damaligen Haus des Privatbankiers Kurt Freiherr von Schröder hatten sich am 4. Januar 1933 Adolf Hitler und von Papen zum Gespräch über eine Regierungsbildung durch Nazis und Rechtskonservative getroffen. So wurden die Weichen für Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 gestellt. (jW)